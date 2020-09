L’un des aspects que j’ai le plus observé tout au long de ces années en tant que consultant en entreprise est de voir comment les entrepreneurs commettent les mêmes erreurs lors du démarrage de leur projet, pour cette raison j’ai voulu prendre la chronique de cette semaine pour parler des points qui nous devons en tenir compte lors de la planification et de l’exécution d’une entreprise, quelle que soit sa taille.

En premier lieu, il est important que nous n’entreprenions que sur des sujets que nous connaissons, qui nous passionnent ou que nous pouvons nous consacrer à 100%, car cela minimisera les risques d’erreur ou d’échec. L’idéal est que nous entreprenions quelque chose que nous connaissons, mais ce n’est pas toujours le cas, donc si ce n’est pas le cas, il vaut mieux que nous soyons passionnés par le sujet et que nous puissions consacrer tout notre esprit et notre corps à ce projet puisque de cette façon nous apprendrons Très rapidement et efficacement tout ce qui concerne l’entreprise et nous pourrons arriver à le gérer mieux que quiconque, ce qui signifie que nous éviterons de prendre les mauvaises décisions dans notre rôle de direction.

Par exemple, dans la mesure où nous comprenons les coûts réels de chacun des intrants avec lesquels nous travaillons et combien est dépensé pour ces intrants, nous serons non seulement en mesure d’obtenir de meilleurs chiffres pour le prix final du produit ou du service, mais il sera également très difficile pour nous d’acheter à des prix supérieurs à ce qui est réellement sur le marché.

Deuxièmement, je dois indiquer que le succès de toute entreprise ou projet dépend de notre présence la plupart du temps et de notre implication dans toutes les phases des processus de l’entreprise car c’est la seule façon dont nous savons absolument tout, nous pouvons détecter les erreurs ou les écarts et appliquer des mesures correctives le cas échéant, il vaut donc la peine de citer ici le vieil adage qui dit que «l’œil du maître fait grossir le bétail».

Troisièmement, il y a l’image que nous montrons à nos collaborateurs, puisque ce seront eux qui pousseront l’entreprise à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous devons alors gérer par l’exemple et ainsi nous garantirons non seulement leur identification à ce qu’ils font, mais aussi que nous obtiendrons leur fidélité à nous, ce qui vaut de plus en plus en ces temps de post-pandémie.

Quatrièmement, et non pas parce qu’être dans cette position a moins de valeur, nous devons développer un plan de projet stratégique, dans lequel nous écrivons tout ce que nous voulons faire, jusqu’où nous voulons aller, ce que nous avons en termes de ressources physiques et financières pour y arriver. , comment nous allons y parvenir, quel sera le processus de développement ou de production, comment nous allons faire le marketing et les ventes futures, et surtout, que nous établissons des délais de livraison pour chaque tâche, car un projet avec des tâches qui ne sont pas mesurables n’est pas réalisable dans le Météo.

Enfin, et peut-être l’une des prémisses les plus importantes que nous devons avoir dans tout projet, c’est que si nous investissons notre argent, il doit s’agir d’une entreprise où nous en avons le contrôle total, ou au moins dans laquelle nous garantissons une participation et une prise de décision actives. . L’une des erreurs les plus courantes que je constate est de donner de l’argent pour s’associer à quelqu’un et de laisser cette personne gérer l’entreprise parce que « c’est elle qui le sait », et ici, je voudrais donner des conseils sur ma propre expérience, si vous ne partez pas pour entrer de plein fouet dans l’entreprise et si vous n’avez pas de pouvoir de décision, ne mettez pas votre argent dans ce projet, car il y a un pourcentage élevé de probabilité que vous perdiez cet investissement.

Malheureusement, nous sommes dans un monde dans lequel les gens sortent toujours avec de merveilleux projets qui vous feront gagner de l’argent sans rien faire, ou en faisant très peu, ou en les laissant investir pour vous. La vie m’a appris non seulement personnellement, mais à travers les expériences de personnes, d’entrepreneurs et d’hommes d’affaires que j’ai conseillés, que la seule façon de gagner de l’argent est de travailler dur, de manière responsable et avec le cœur, et l’autre est la loterie. Alors si vous voulez gagner de l’argent, investir en vous-même, dans quelque chose qui vous passionne, mettez-y votre cœur et soyez cohérent avec vos démarches et vous aurez le succès garanti. Et rappelez-vous que plus la colline est élevée, plus le sentiment de satisfaction est grand lorsque nous l’avons gravie.

Visitez la chaîne YouTube officielle de James.

L’article Que dois-je garder à l’esprit avant de démarrer une entreprise? est apparu en premier sur Agence SEO.