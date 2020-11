Si vous avez remarqué que vos haut-parleurs d’ordinateur avec le système d’exploitation Windows 10 ils restent silencieux, il s’agit probablement d’une erreur liée à l’une des mises à jour de cet environnement. Il faut donc savoir qu’il existe une solution à portée de main en pariant sur certaines des astuces que nous allons vous apprendre ci-dessous. Avec eux, vos haut-parleurs quitteront enfin le silence sur votre PC Windows 10.

Comme nous l’avons dit précédemment, tant dans les forums que sur les réseaux sociaux ont multiplié les demandes de ceux qui s’assurent que la configuration de leurs enceintes passe, automatiquement et sans explication, tout le temps au silence. Cet échec peut être dû à des erreurs de pilote ou à une mise à jour défectueuse.

Haut-parleurs silencieux dans Windows 10: solutions possibles

Vérifiez l’état du haut-parleur Bluetooth

La plupart des enceintes Bluetooth s’éteignent automatiquement lorsqu’elles ne reçoivent pas de signal audio pendant une longue période. Si votre problème est lié à cela, il est possible que vous considériez à tort que le haut-parleur est silencieux. Vous pouvez vérifier ses propriétés pour savoir si le bogue est là.

Vérifiez les paramètres audio par défaut de Windows 10

Vous devez vérifier les paramètres audio par défaut de Windows 10 si vous souhaitez vous débarrasser des inconvénients. Tout d’abord, vous devez lire de la musique à partir d’une source. Appuyez ensuite sur Win + R et tapez mmsys.cpl pour ouvrir le panneau de configuration du son. Si des barres vertes apparaissent, elles indiqueront que l’enceinte est connectée et active. Sinon, vous devez modifier ce paramètre d’origine.

Exécutez l’utilitaire de résolution des problèmes de son et audio

Exécutez l’utilitaire de résolution des problèmes audio et audio intégré pour voir si vous pouvez obtenir de l’aide. Pour ce faire, la première chose à faire est d’ouvrir le Panneau de configuration en appuyant sur Win + X en même temps, et en allant dans le Panneau de configuration, puis dans Système et sécurité, et en recherchant les problèmes éventuels.

Une autre option serait de cliquer avec le bouton droit sur l’icône du haut-parleur dans la zone de notification de la barre des tâches et de sélectionner Dépanner le son pour ouvrir l’utilitaire de résolution des problèmes audio et audio.

Utilisez le pilote de périphérique audio haute définition

Le Gestionnaire de périphériques affiche des informations sur le profil du pilote pour tous les périphériques matériels présents dans le système. Par conséquent, vous devez vérifier si un périphérique a identifié des problèmes.

Suivez ces étapes:

Appuyez sur Win + X puis M pour ouvrir le Gestionnaire de périphériques Après cela, développez l’onglet “Contrôleurs son, vidéo et jeu” Désinstallez votre pilote audio pour le haut-parleur Utilisez le pilote audio intégré ou HDAudio Faites un clic droit sur le lecteur audio, puis mise à jour Sur l’écran suivant, allez à «Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur» Là, à «Permettez-moi de sélectionner dans une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur» Enfin, il indique «Périphérique audio haute définition» Et termine la mise à jour pour finir

En suivant ces solutions, vous devriez vous retrouver avec l’échec des haut-parleurs silencieux dans Windows 10.

Si vous rencontrez toujours ces problèmes, cet autre article plus général, dans lequel nous vous apprenons à réparer le son des haut-parleurs dans Windows 10, peut probablement vous aider.

