Changer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi est quelque chose essentiel pour maintenir la sécurité de la même chose. Nous avons déjà évoqué à maintes reprises les problèmes que nous pouvons avoir lors de l’utilisation de mots de passe établis par défaut, et les maux de tête que peut nous donner le fait de conserver les mêmes mots de passe pendant longtemps.

Quelque chose d’aussi simple que de changer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi peut vous aider à améliorer la sécurité de cela instantanément, et cela vous permettra également débarrassez-vous des intrus que vous avez sur votre réseau, car ils devront entrer le nouveau mot de passe pour rester connectés à votre Wi-Fi. Très utile, non?

Cependant, changer le mot de passe vous oblige à vous en souvenir dans votre tête ou à le conserver par écrit en lieu sûr, car si vous perdez le mot de passe ou l’oubliez tu pourrais avoir des problèmes. À ce sujet, précisément, nous voulons parler dans cet article, où nous allons vous expliquer quelles options vous avez et ce que vous pouvez faire si vous avez oublié, ou si vous avez perdu, le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.

Mot de passe de votre réseau Wi-Fi: que faire si vous l’avez oublié (ou perdu)

En premier lieu, rester calme. Rien ne se passe, c’est un problème qui a une solution. Je veux commencer par dire cela parce que je suis conscient de la frustration que ce genre de chose génère.

Eh bien, le moyen le plus simple de récupérer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi est entrez les paramètres de votre routeur. Pour le faire, il vous suffit d’entrer “Http://192.168.0.1/” Dans le navigateur Web, connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et passez en revue les options WLAN. En eux, vous verrez une section dédiée au nom du réseau et au mot de passe, qui est normalement masqué. Il vous suffit de cocher la case correspondante pour le révéler et le tour est joué, vous l’avez!

Supposons que vous souhaitiez effectuer cette étape mais que vous ayez oublié le nom d’utilisateur et le mot de passe pour accéder aux paramètres de votre routeur. Encore une fois, calme-toi, rien ne se passe, cherchez un autocollant au dos (ou en bas) de votre routeur, car il contient les données d’accès par défaut, c’est-à-dire le nom d’utilisateur et le mot de passe. Lorsque vous les avez, vous pouvez effectuer les étapes ci-dessus. Si vous ne trouvez pas cet autocollant ou si votre routeur ne l’a pas, consultez les instructions.

Si vous ne trouvez pas les informations ou si vous avez changé le nom d’utilisateur et le mot de passe fournis par défaut, calme, vous avez encore de nombreuses options. Vous pouvez récupérer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi via Windows 10 en suivant ces étapes:

Appuyez sur la touche Windows et tapez “Panneau de configuration”, entrez le premier résultat et allez dans “Centre Réseau et partage”. Sélectionnez le réseau dont vous souhaitez récupérer le mot de passe. Cliquez sur “Propriétés sans fil” et “Sécurité”, et c’est tout, vous aurez accès au mot de passe.

Si tu as un mac vous pouvez également le récupérer en suivant ces étapes:

Appuyez sur Cmd et Espace, entrez dans l’application «Accès aux porte-clés». Recherchez le réseau Wi-Fi dont vous souhaitez récupérer le mot de passe, cliquez sur le bouton d’informations. Sélectionnez l’option Afficher le mot de passe.

Dans le cas où vous auriez besoin de récupérer le nom d’utilisateur et le mot de passe pour accéder au routeur, ainsi que le mot de passe Wi-Fi, la chose la plus rapide et la plus simple est réinitialiser le routeur aux paramètres d’usine, Tant que vous connaissez et avez à portée de main les données qui viennent par défaut, car elles leur reviendront (l’utilisateur et les mots de passe qui figurent sur l’autocollant et / ou dans le manuel d’utilisation).

Pour restaurer les paramètres d’usine du routeur, il vous suffit appuyez sur le bouton dédié à cela pendant le temps indiqué. Consultez le manuel d’instructions si vous avez des doutes.

