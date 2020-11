Nous savons: les comparaisons sont odieuses. Bien plus que des films conçus pour différents publics et moments historiques. Mais dans le cas de The Craft, il est plus que nécessaire d’analyser le contexte pour comprendre comment l’une des premières histoires qui a fait des commentaires précis et intelligents sur le pouvoir des femmes, le surnaturel comme outil d’identité et surtout, a changé. a porté au grand public l’idée d’un casting féminin comme centre d’attention.

Cela peut ne pas sembler un gros problème en ce moment, mais en fait The Craft d’Andrew Fleming est l’une de ces expériences chanceuses qui ont réussi à trouver sa place dans un mmoment où les films d’horreur et de suspense étaient en pleine transition vers quelque chose de plus adulte.

Cela, même avant le Scream de Wes Craven (1998), a «sauvé» le genre d’horreur de sa grande chute de grâce au milieu des années quatre-vingt, faisant de The Craft avec son histoire sur la sorcellerie, un sauvage perception de l’adolescence, de la vengeance et de la rivalité, était plus significatif qu’il n’y paraît de loin.

Ce fut un bouleversement considérable pour le cinéma adolescent, qui, à l’exception de Clueless d’Amy Heckerling (1995) et des bons souvenirs du cinéma de John Hughes, n’avaient pas grand-chose à dire et à apporter. Soudainement, ce groupe stéréotypé de filles a amené la perception du mal et du pouvoir dans des régions entièrement nouvelles, qui a également été soutenue sur une simple base de film d’horreur qui a fait sensation.

Le résultat était un film qui a attiré sans prétention une base de fans passionnés qui avait également une nouvelle idée de la magie: c’était un moyen de communiquer des idées et pas seulement de terroriser les personnages.

The Craft: Legacy de Zoe Lister-Jones obtient-il quelque chose comme ça? Faisons un bref examen à ce sujet.

Filles, filles et plus de filles

L’une des choses qui a le plus plu au public adolescent en 1996 assoiffé d’histoires à raconter est que The Craft a produit un aperçu assez simple de la vie dans les couloirs difficiles du lycée, mais suffisamment réaliste pour être convaincant.

Il ne va pas au-delà de la narration de la vie de quatre filles exclues pour des raisons différentes, mais en même temps, il a une conception plus ou moins claire des difficultés et des inconforts d’un âge compliqué.

Si l’on ajoute à cela que ce groupe de marginalisés avait de petits problèmes qui pourraient être amplifiés dans les bonnes conditions, le tableau est planté pour un jeu intéressant sur la façon dont la peur est perçue, la nécessitél’acceptation et la détresse émotionnelle au début de l’âge adulte.

Curieusement, dans The Craft: Legacy de Zoe Lister-Jones, la connotation d’identification n’est pas si immédiate probablement parce que la réalisatrice, l’actrice et la scénariste est plus intéressée à démontrer le pouvoir féminin intersectionnel tout en étant conscient des dangers de masculinité toxique, plutôt que de faire de simples hypothèses sur le rejet, la sexualité nouvellement découverte et la confusion chez les adolescents.

Lorsque l’accent est si évident et marqué dans un seul sujet, le reste de ceux qui l’entourent perd de sa solidité, et sans aucun doute l’un des grands problèmes du travail de Zoe Lister-Jones est son incapacité à se connecter avec quelque chose de plus grand que le pouvoir mystérieux de la magie liée aux femmes et surtout, à l’éveil des plus jeunes sur la puissance de leur corps.

Nous sommes les étrangers

Dans l’original de 96, la théorie de la mauvaise pomme – la très mauvaise fille qui s’entoure de satellites pour faire l’expérience du risque – a été prise dans une dimension surnaturelle attrayante, qui a été tordue par son sous-texte. Non seulement c’est ainsi que Nancy Downs (Fairuza Balk) a réussi à influencer et à manipuler avec brio Sarah Bailey (Robin Tunney), Bonnie (Neve Campbell) et Rochelle (Rachel True) dans un groupe de parias qui interagissent les uns avec les autres. oui à travers un secret puissant, mais aussi la façon dont la fureur de l’adolescence s’est transformée en quelque chose de plus épais et de plus sombre.

Le film, sans prétention, explore la perversité intérieure. Et avec une fermeté déconcertante par sa symbolique soigneuse.

Dans le film de Zoe Lister-Jones, les choses pointent vers une idée élaborée de l’individualité, de l’expérience de la masculinité inconfortable et surtout du pouvoir féminin par opposition à cette perception de l’homme dangereux ou du moins, cela semble l’être.

Pour l’occasion, la réalisatrice crée un scénario de tension insupportable: Lily (Cailee Spaeny) emménage avec sa mère (Michelle Monaghan), son nouveau petit ami (David Duchovny) et trois enfants, ce qui la soumet à une exclusion forcée qui sans aucun doute. c’est un poids supplémentaire pour le personnage.

De plus, Lily doit affronter l’intimidateur local Timmy (Nicholas Galitzine) à l’école, ce qui attire l’attention de Frankie (Gideon Adlon), Tabby (Lovie Simone) et Lourdes (Zoey Luna) qui, comme dans l’ancienne version, non seulement aider mais aussi supposer que cet étrange outsider Ce pourrait être le quatrième membre de son coven.

Mais alors qu’en 96, l’intention était pure cupidité et ambition (Sarah avait des dons psychiques clairs), dans la nouvelle version c’est la solidarité et surtout l’esprit de groupe, qui fait bouger la boussole du film dans un sens. nouveau, similaire au remake de Black Christmas (2019) de Sophia Takal.

Lister-Jones tente de faire quelque chose de similaire de manière plus approfondie et un peu plus d’analyse sur ses personnages, tout en utilisant la sorcellerie pour symboliser l’éveil sexuel et social des filles, réunies à nouveau par un secret. Mais au lieu d’emprunter le chemin magique comme expression de la peur que cache la marginalisation, il fait exactement le contraire, ce qui donne au film un virage décevant qui devient prévisible vers le deuxième opus.

Le mal qui se cache dans le miroir

Dans le film de Fleming, les choses étaient claires: le mal était un excès et en fait, lorsque Nancy perd le contrôle de la qualité du pouvoir que la divinité Manon lui confère, elle devient un danger pour elle-même et son entourage.

Dans la version de Lister-Jones, il n’y a pas de tension, loin de là, une perception du mal transformé en adversaire juridique. Le quatuor est presque irréprochable et la menace est extérieure, donc la condition de la magie comme expression de quelque chose de plus complexe se termine par perdez-vous complètement et devenez quelque chose de plus simple et de plus insignifiant.

Le danger palpable du premier film est raté et surtout le risque de sorcellerie, comme porte vers des lieux sombres de l’esprit et des désirs que les jeunes sorcières doivent essayer de comprendre.

La fin, toujours la fin

Et tandis que The Craft de Fleming était une version simplifiée d’un film d’horreur avec une tension intérieure élégante, le remake de Lister-Jones a beaucoup du pilote prolongé d’une série – ou l’histoire d’origine d’une franchise – et surtout, de ongle narration sans grand chose à dire, qui devrait être complété par une suite ou au moins quelques scènes supplémentaires.

Au final, l’histoire des jeunes sorcières pour la génération Y est un voyage inconfortable à travers des platitudes qui n’ajoutent pas grand-chose à leurs idées originales. Un fragment d’une histoire inutile dont l’origine n’était peut-être pas nécessaire.