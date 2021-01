2021 sera-t-elle l’année de Google Stadia?

Écrit par Carlos Rubio Mazas sur Google Stadia

Cela fait plus d’un an que Google Stadia, la plateforme de jeux vidéo en streaming des gars de Mountain View, a été lancé sur le marché. Malgré des débuts assez difficiles non seulement en raison de la peur du cloud, mais aussi en raison de prix quelque peu élevés et d’un catalogue de titres assez rare, Google Stadia est aujourd’hui une alternative plus que décente aux consoles de bureau.

Évidemment Nous ne pouvons pas comparer un service comme Stadia avec seulement un an de vie avec d’autres plates-formes avec plus d’années de retard telles que PlayStation ou XboxCependant, aujourd’hui, la base de joueurs continue de croître ainsi que sa bibliothèque de jeux vidéo, surtout après l’énorme offre que Google a faite en donnant une télécommande et un Chromecast Ultra avec l’achat de Cyberpunk 2077.

Savoir plus: Nous avons testé Google Stadia: c’est le nouveau service de streaming de jeux vidéo du grand G

Cependant, malgré toutes ses vertus, Google Stadia a beaucoup à faire. Il doit non seulement inclure certains des jeux les plus populaires aujourd’hui, mais également de nombreuses fonctionnalités que Google a promises une fois, car elles n’apparaissent toujours pas aujourd’hui. 2021 peut être une bonne année pour Stadia, mais elle doit évidemment s’améliorer.

Nouvelles améliorations et fonctionnalités

Une plateforme de jeux vidéo n’a pas seulement besoin de jeux vidéo, mais aussi d’une interface simple et attrayante. Malheureusement, Stadia ne l’a pas encore aujourd’hui. L’absence de moteur de recherche rend la recherche d’un jeu dans la bibliothèque Stadia frustrante, surtout si nous avons acheté plusieurs jeux ou accumulé de nombreux titres Stadia Pro.

D’autre part, nous parlons de Google. Qu’est-ce que ça veut dire? Que Stadia devrait améliorer son intégration avec l’Assistant Google. Pouvez-vous imaginer être coincé dans un jeu et que Google vous donnera un coup de main pour vous donner des indices?

Les rumeurs suggèrent que cette année, Google procédera à une rénovation nécessaire de l’interface Stadia, nous supposons donc qu’il ajoutera un moteur de recherche. Concernant le second, Espérons que ce n’est qu’une question de temps pour profiter de toutes les possibilités qu’une fonction aussi complète que l’Assistant Google peut nous offrir..

Plus grand nombre de jeux

La bibliothèque Google Stadia actuelle n’a rien à voir avec celle du Stadia initial. À partir d’aujourd’hui, nous pouvons acquérir des jeux très actuels tels que Cyberpunk 2077 ou Assassin’s Creed: Valhalla mais c’est aussi vrai que Stadia a besoin de plus en plus de jeux.

Star Wars: Squadrons, The Witcher III, Hadès ou No Man’s Sky ne sont que quelques-uns des exemples que nous aimerions voir dans la bibliothèque Stadia en 2021 et qui feraient sûrement plus de joueurs parieront sur la plateforme Google.

Prise en charge de Google TV et Chromecast avec Google TV

Actuellement, Google Stadia peut être apprécié sur un ordinateur Windows, MacOS, téléphones / tablettes Android, appareils Apple tels que iPhone ou iPad et sur un téléviseur connecté à un Chromecast Ultra.

Bien que la liste des appareils compatibles ne soit pas mauvaise du tout, cela nous manque Stadia peut également être apprécié sur une télévision connectée avec Google TV et surtout avec le nouveau Chromecast avec Google TV, qui devient de plus en plus populaire chaque jour.

Heureusement, Google a confirmé que Stadia était compatible avec Google TV arrivera au milieu de cette 2021 il faudra donc être très attentif.

En bref, Google Stadia est une excellente option pour profiter de l’un de nos passe-temps préférés tels que les jeux vidéo. Cela fonctionne vraiment bien, il est très facile à utiliser et le catalogue actuel est largement suffisant pour passer des centaines d’heures. Comme tout dans cette vie a beaucoup à s’améliorer, mais nous sommes sûrs que Google se mettra au travail en 2021.

Google Stadia peut être acheté aujourd’hui pour 79,99 euros, le prix officiel étant de 99,99 euros. Une offre très attractive étant donné que la Premiere Edition comprend un contrôleur de haute qualité et un Chromecast Ultra qui permet la visualisation du contenu en 4K.