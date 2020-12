Tout cela est ce que nous voulons que les smartphones de 2021 aient.

2020 a été une année extrêmement compliquée pour différentes raisons et malgré cela, technologiquement parlant, elle a été l’une des meilleures années dont nous puissions nous souvenir, au moins en ce qui concerne la technologie mobile.

Malgré toutes les avancées que les téléphones Android ont subies cette année, il ne fait aucun doute que les appareils mobiles ont beaucoup à faire, nous espérons donc que en 2021 toutes ces prédictions se réaliseront que nous révélerons ci-dessous.

Technologie 5G dans les téléphones moins chers

Malgré le fait que beaucoup considèrent que la 5G est toujours une 4G mais avec de «nouvelles chaussures», Il faut reconnaître que cette technologie est avant tout l’avenir pour tous les avantages qu’elle nous apportera comme une vitesse de téléchargement de données plus rapide et une stabilité plus élevée.

Savoir plus: 5 raisons de parier sur la 5G selon Qualcomm lui-même

Bien que malheureusement, la 5G ait été l’excuse parfaite pour augmenter le prix des appareils. Mais pas seulement cela, mais aussi aujourd’hui, il est très difficile de trouver des terminaux à faible et même moyenne portée avec la technologie 5G.

Notre souhait en 2021? Que cette technologie est standardisé dans toutes les gammes du marché.

Écrans avec taux de rafraîchissement de 90 Hz

Tout comme les smartphones ont abandonné les technologies obsolètes comme Mini et Micro USB pour standardiser l’USB Type-C, Les marques doivent arrêter les écrans avec des taux de rafraîchissement de 60 Hz et commencez à les jeter à 90 Hz uniquement.

On ne demande pas 120 Hz du haut de gamme mais 90 Hz. Car si presque tous les terminaux de plus de 400 dollars ou euros ont déjà ce type d’écran (sauf le POCO F2 Pro pour une sensation étrange, on veut 90 Hz dans tous les terminaux qui vont sur le marché, y compris les gammes inférieures.

Charge rapide sur tous les modèles

Bonne autonomie ou charge rapide? À notre avis, une bonne charge est toujours meilleure qu’une bonne autonomie et la raison est très simple.

Il est inutile d’avoir une autonomie de 2 ou 3 jours si ensuite pour charger ladite batterie nous frappons en milieu de matinéeTout cela sans oublier que les grosses batteries rendent généralement les téléphones plus lourds et plus gros.

Donc entre nos voeux et j’espère que ça se passe comme ça, est-ce que de plus en plus de terminaux Android ont une bonne charge rapide, en particulier tous ces appareils bas et milieu de gamme qui ont plusieurs milliers de mAh dans leurs spécifications techniques.

Caméras sous écran

Pas de trous dans l’écran, pas de caméras pop-up ou d’expériences similaires, les firmes ont réalisé que les caméras sous l’écran Ils sont la meilleure option pour profiter de toute la façade des terminaux.

Bien qu’il n’y ait toujours pas beaucoup de terminaux dotés de cette technologie, il ne fait aucun doute que 2021 sera l’année où plus de smartphones que nous voyons avec des caméras sous l’écran, à la fois milieu de gamme et haut de gamme.

Il est possible que nous devions encore attendre les appareils les moins chers pour intégrer cette nouveauté, mais arriver arrivera, repos assuré.