Il terrain de comédie est marécageux. La fine ligne qui divise un drôle de grâce quelque chose de plus grossier est presque inexistant. En fait, une grande partie des Succès de certaines comédies réside dans le moment dans lequel ils sont diffusés à la télévision et Publique qui ramasse son gant, comme c’est arrivé avec How I Met Your Mother. Un de mes comédies préférées au cours des dernières décennies, avec Brooklyn Nine Nine, il offre une perspective vraiment spirituelle sur l’amitié et l’amour. Si vous souhaitez vous tourner vers une autre série de ces caractéristiques, ne manquez pas notre quatre recommandations.

Brooklyn neuf neuf

Comme il a été nommé précédemment, et il s’avère être une de mes séries préférées Ces dernières années, je veux que vous ayez également l’opportunité de profiter des aventures d’un groupe de policiers fous, travaillant sous le même toit en New York. Vous connaîtrez les difficultés qu’ils ont pour se conformer aux protocoles, leurs style d’humourdécalé et surréaliste parfois, et vous allez adorer chacun de leurs personnages, si bien dessiné, que vous pouvez vous identifier à certains d’entre eux. La la comédie a donné un saut qualitatif à la télévision avec l’arrivée de cette série.

Année: 2013 Saisons: 7 Épisodes: 143 Durée approximative: 25 minutes

Développement arrêté

Nous sommes avant l’une des comédies les plus mythiques de l’histoire américaine récente et que Netflix a su exploiter aujourd’hui avec un nouvelle saison, le cinquième, donnant plus d’histoires au spectateur sur les curieux famille bluth. Avec un père de famille quelque peu égoïste et manipulateur, Jason Bateman, et un fils, Michael Cera, qui ne veut pas suivre ses traces et se révèle être plus gentil, en plus d’être amoureux de son cousin, nous avons quelques ingrédients pour que cette famille, qui a décliné ces dernières années, a moments hallucinants de lucidité et de comédie.

Année: 2003 Saisons: 5 Épisodes: 84 Durée approximative: 20 minutes

Le bon endroit

Je fais une liste de recommandations dans le genre du la comédie Et je me rends compte que la plupart des ma série préférée, même si j’aime plus la science-fiction ou le thriller. Hormis les anecdotes, vous devez avoir parmi votre liste de séries en attente le aventure amusante Protagonisée par Kristen Bell, incarnant une femme qui vient de mourir et se réveille dans l’au-delà, le soi-disant The Good Place, pour se rendre compte que la vie après la mort ne doit pas être terrible, à moins atteint le paradis sans l’avoir mérité.

Année: 2016 Saisons: 4 épisodes: 50 Durée approximative: 20 minutes

Congé de maladie

Rupert Grint, l’acteur dont nous nous souvenons tous comme Ron dans les aventures magiques de Harry Potter, il semble qu’il commence à prendre son envol, déjà à son stade adulte, et a quelques série de succès actuellement Servant, dont vous pouvez profiter sur Apple TV +, et cette comédie que je vous présente dans ces lignes, où il donne vie à un pauvre et paresseux, individu, vous devrez faire face à un diagnostic mortel, même si faux, avec lequel il essaiera d’obtenir le revenu maximum possible dans sa vie.

Année: 2017 Saisons: 2 Épisodes: 14 Durée approximative: 30 minutes