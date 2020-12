Le divertissement est une industrie qui ne cesse d’étonner, en raison du nombre de marques qui la rejoignent.

Un aspect de grande valeur dans l’industrie du divertissement est celui qui a à voir avec la valeur offerte par les expériences avec des marques comme Nintendo.



Aujourd’hui, la capacité des marques réside dans l’innovation et dans la manière d’appréhender le marché.

Nintendo et Universal ont déjà la Super Nintendo World Map prête, nous avons donc tous les détails de l’expérience que ce nouveau parc d’attractions proposera d’ouvrir en février 2021 et qui profite de l’une des franchises les plus importantes du marché du jeu vidéo.

Face à ces phénomènes, un élément de grande valeur est ce que nous découvrons avec la capacité des marques à innover sur le marché, comme cela s’est produit dans l’industrie des parcs d’attractions.

Ce que nous pouvons voir sur cette carte importante, c’est l’expérience pour laquelle il parie dans les différents univers de la franchise Mario Bros, devenant l’une des propositions les plus complexes d’Universal Studios au Japon.

Parmi les aliments à thème qui ont été pensés dans l’expérience, il y a une salade caprese avec des plantes de piranha, un burger Mario avec du bacon, du fromage et des champignons et une pizza aux super champignons, ainsi qu’un tiramisu pour le dessert, qui a la forme de cubes avec un point d’interrogation qui apparaît dans le jeu.

PHOTOS: aperçu de la carte des terres, de la nouvelle nourriture et de la marchandise à venir sur Super Nintendo World à Universal Studios Japanhttps: //t.co/UucZ3NINps pic.twitter.com/xo4nc9ucwu – Universal Parks News Today (@UniNewsToday) 24 décembre 2020

Divertissement de parc d’attractions

Les parcs d’attractions sont devenus des espaces importants grâce auxquels le divertissement est devenu l’une des devises les plus précieuses du marché.

Cela est sans aucun doute devenu une opportunité clé de grande valeur sur le marché, car dans cette mesure des tâches de plus en plus précieuses ont été déterminées, parmi lesquelles nous trouvons celles qui ont à voir avec la manière dont de plus en plus de nouvelles ont été déterminées. corvées.

Un exemple brutal de grande valeur est ce que nous trouvons avec Disney, qui est sans aucun doute devenu la marque leader sur ce marché.

Parier sur le divertissement est aujourd’hui une tâche énorme pour les marques, car elles doivent s’imposer comme des marques de grande valeur afin de construire des expériences importantes sur le marché.

Face à cette opportunité, les marques doivent innover de plus en plus et le faire de manière stratégique.

