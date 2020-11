Bien que ce ne soit pas la confirmation finale, les informations que nous avons reçues aujourd’hui sur le vaccin Pfizer car le coronavirus est, sans aucun doute, l’une des nouvelles les meilleures et les plus attendues que nous puissions recevoir. Il y a quelques mois à peine, de nombreux experts affirmaient qu’il faudrait des années pour avoir un vaccin contre le coronavirus et, en réalité, il était logique pour eux de le dire, car jamais auparavant autant de ressources n’avaient été consacrées à travailler, en parallèle ou de manière compétitive, dans le combattre un virus. La variole, par exemple, est née vers 1 000 ans avant JC et a été déclarée éradiquée par l’OMS en 1980. Près de trois millénaires.

D’accord, je sais que l’exemple est un peu délicat, mais ce qui ne fait aucun doute, c’est que le coronavirus, et ses conséquences à l’échelle mondiale et à bien des égards, a poussé la communauté scientifique à redoubler d’efforts (comme il l’a fait tant de fois au cours de l’histoire) et que, sur la base de cet effort, nous savons aujourd’hui que le vaccin Pfizer a été développé en collaboration avec la firme allemande BioNTech, et selon le laboratoire pharmaceutique, a une efficacité supérieure à 90%.

Au moment de la publication de cette actualité, ni Pfizer ni BioNTech n’ont publié leurs données d’essai, ce qu’ils devraient faire sous peuLa seule chose que nous avons pour le moment est une communication officielle, signée par les deux sociétés, dans laquelle elles rapportent le degré d’efficacité du vaccin sur lequel elles travaillent depuis des mois. Et nous devons nous rappeler que bien que il y a déjà plusieurs essais cliniques en phase 3, celui avec le vaccin Pfizer a été le plus rapide d’entre eux.

Avant la publication de cette actualité, la communauté scientifique est raisonnablement optimiste mais appelle néanmoins à la prudenceen particulier jusqu’à ce que Pfizer et BioNTech publient les données recueillies à partir de leur essai de vaccin. Et pas seulement en raison de ses excellents chiffres, mais parce qu’il utilise une technique qui, bien que discutée et étudiée pendant des années par la communauté scientifique, il n’y a toujours pas de vaccin approuvé qui l’utilise. À cet égard, le vaccin de Pfizer contre le coronavirus pourrait être un pionnier, si le projet se concrétise enfin.

Le vaccin Pfizer et BioNTech est basé sur l’ARN messager (ARNm) et utilise un pic viral pour adhérer aux cellules humaines, initiant ainsi son infection. De cette manière, le vaccin fournit non seulement le fragment de l’agent pathogène pour l’entraînement du système immunitaire, mais reproduit également son modèle d’infection. Donc, si le système immunitaire est capable d’identifier et de repousser la glycoprotéine présente dans le pic, l’agent pathogène ne pourra pas attaquer la cellule, interrompant le processus infectieux à un stade particulièrement précoce. Au cas où vous vous interrogeriez sur les spicules de l’agent pathogène, ce sont les bosses rouges que vous pouvez voir dans l’image ci-dessus.

Si les données fournies aujourd’hui par les deux sociétés sont confirmées, des procédures d’urgence pourraient être activées pour accélérer à la fois son approbation avec la production de masse et la distribution. Cependant, à cet égard, il faut garder à l’esprit que le vaccin Pfizer présente une complication: doit être conservé à une température de -70 degrés, ce qui imposera un effort logistique énorme pour sa distribution. Ce n’est pas un problème propre au vaccin Pfizer, il affecte tous ceux basés sur l’ARNm, comme celui de Moderna.

Quoi qu’il en soit, même s’il faut rester prudent, il est impossible de ne pas ressentir un fil d’espoir face à un vaccin (enfin le vaccin Pfizer ou celui d’un autre des projets) qui semble se rapprocher chaque jour. Nous avons encore des mois (peut-être plusieurs) avant de pouvoir retrouver une certaine normalité, mais tout ce qui nous rapproche un peu plus de ce moment, peu importe, est quelque chose à sourire.

