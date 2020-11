Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 26/11/2020 16:03

L’une des fonctions les plus importantes de la PS5 est la rétrocompatibilité avec la génération précédente. De cette façon, ceux qui ont la nouvelle console pourront utiliser leurs disques PS4 et profitez de meilleures performances sur divers titres. Cependant, que se passe-t-il lorsqu’un disque PS5 est inséré dans une PS4? Serez-vous en mesure de profiter de certaines expériences sur le matériel précédent?

Il n’y a pas longtemps, PSU, un site axé sur PlayStation, a mené cette expérience. Comme ils résident en Europe, ils avaient une copie de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, mais pas la PS5. De cette façon, ils ont décidé d’utiliser une PS4 et d’expérimenter un peu la relation entre les deux générations, et de voir si le jeu PS4 se débloquerait. Malheureusement, ce test s’est mal terminé.

Au moment de l’introduction du jeu, la console n’a pas été en mesure de reconnaître le titre et le disque est resté bloqué, car le système a continué d’essayer de le lire et s’est écrasé. Comme conséquence, le bouton d’éjection ne fonctionnait pas correctement et le disque a été brièvement coincé. Heureusement, la PS4 dispose d’une vis d’éjection manuelle au bas de la console, qui peut être utilisée pour ces types de situations.

Avec toutes les informations sur les jeux cross-gen et la rétrocompatibilité, il est possible que plus d’une personne ait eu quelques doutes sur ce sujet. PSU ne recommande pas de faire cette expérience à la maison, car cela risque de ruiner un disque de jeu.

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.