Pan et Trunks dans Dragon Ball

Il est normal de voir des sauts temporaires entre les différents arcs de Dragon Ball. En outre, Akira Toriyama nous a obligé à imaginer comment certains liens émotionnels ont émergé entre des personnages comme Bulma et Vegeta, ou Krillin et Android 18, entre autres.

De plus, nous avons pu voir différents mélanges qui ont surgi sur Terre, c’est là que sont nés les Saiyans métis; Gohan, Gotten, Trunks et Pan. Mais nous n’avons jamais vu à quoi ressemblerait le fils de deux personnages avec du sang Saiyan, tels que Trunk et Pan.

Quelle serait la couleur des cheveux?

Pour que cela se produise, il faudrait encore quelques années dans Dragon Ball GT, puisque Pan est un adolescent. Au moment où vous atteindrez la maturité, vous aurez tous les deux un grand niveau de puissance, car vous vous êtes entraîné sans relâche pour protéger la Terre. Et à cause de cela, son descendant Ce serait un Saiyan conçu par deux Saiyan de sang-mêlé, et il serait peut-être plus puissant que Gohan, Trunks Pan et Gotten.

Cette théorie a été partagée et divulguée par Play Over, une chaîne YouTube dédiée à l’anime, en particulier à Dragon Ball, et qui compte déjà plus de 2 millions d’abonnés.

