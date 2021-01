Avec ce guide, vous saurez quel problème vous rencontrez et comment le résoudre.

Nous verrons jusqu’où l’hybride de Nintendo, mais la vérité est que tout indique que Nintendo Switch sera l’une des consoles le plus réussi du Big N et même de l’industrie du jeu vidéo. La machine a déjà dépassé les 68 millions d’exemplaires vendus et ses jeux bénéficient également de son succès, avec plusieurs titres dépassant les 10 millions d’exemplaires distribués.

Nintendo Switch est plus ou moins au milieu de sa vie, quelque chose que Nintendo voulait mettre en évidence à plusieurs occasions. La vérité est qu’au-delà des problèmes connus avec le Dérive Joy-Con, la console n’a pas donné de gros maux de tête à ses utilisateurs. Bien sûr, comme tous les systèmes, parfois présente des erreurs et ceux-ci nous apparaissent sous la forme de codes d’erreur.

Dans cet article détaillé, nous vous expliquons ce que plus connu et nous expliquons ce qu’ils signifient et comment pouvez-vous les réparer. Vous pouvez être rassuré, car normalement ces erreurs sont temporaires et ils ne sont pas sérieux. En fait, les plus gênants, qui ouvrent ce texte, sont assez étranges à voir. Nous avons divisé les erreurs en trois catégories: problèmes de console ou de jeu, problèmes de boutique en ligne et problèmes de connexion Internet. Enfin, rappelez-vous que vous pouvez rechercher tous les codes d’erreur sur le site officiel de Nintendo.

Problèmes avec Switch ou ses jeux

Ces codes d’erreur peuvent apparaître s’il y a un problème avec l’utilisation de la console, avec les jeux, ou avec la carte microSD. Ils peuvent être ponctuels et ne devraient pas avoir plus d’importance s’ils ne sont pas constants. S’ils le sont, vous devez surveiller la situation car ils sont les plus problématiques, bien que calmes, ils ne sont pas courants du tout et il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Erreurs 2005-0005 et 2005-0003

Cette erreur apparaît en cas de panne de la carte microSD, car rien ne peut être téléchargé dans la mémoire. La première chose à vérifier, bien que cela soit évident, est que la carte de stockage a de l’espace et si vous avez la console mise à jour vers la dernière version. S’il y a de la capacité, nous vous recommandons d’arrêter le téléchargement et de l’annuler, de retirer et de réinsérer la carte.

Il est important de ne retirer la microSD à aucun moment pendant le téléchargement, mais si le problème persiste, essayez une autre carte que vous avez. Au cas où cela fonctionnerait de cette façon, le problème vient probablement de la carte microSD. Si vous détectez que c’est le problème, formatez-le et réessayez, au cas où vous pourriez le réparer sans en acheter un autre. Si rien ne fonctionne, appelez le service, il peut y avoir un problème avec la console.

Erreurs 2162-0002 et 2168-0002

Ces erreurs sont les plus inquiétantes, car elles peuvent indiquer que la console est endommagée. S’ils apparaissent, redémarrez la console et vérifiez que tout fonctionne. Si vous ne pouvez pas, appuyez sur le bouton d’alimentation de la console pendant 12 secondes pour la forcer hors tension et allumez-la plus tard. S’ils persistent, appelez le service après-vente, car la console devra probablement être réparée.

Erreur 2153-0321

Cette erreur est très rare, mais si elle apparaît à l’écran à plusieurs reprises et que vous avez la console mise à jour, contactez Nintendo car le Switch devra probablement être réparé.

Erreur 2002-0001

Dans ce cas, si l’erreur apparaît, vous devez redémarrer la console. Si cela persiste, vous devez éteindre le commutateur et retirer la microSD si vous en avez une. Si le code d’erreur apparaît toujours, contactez Nintendo car la console devra être réparée.

Erreur 2122-0082

Cette erreur indique que vous devez mettre à jour votre Nintendo Switch. Faites-le sur Internet et cela devrait disparaître.

Erreurs 2813-0055 et 2813-0171

Ces erreurs sont liées au fait d’essayer de jouer à un jeu qui n’est pas encore sorti tôt, généralement au format numérique. Si vous avez eu accès à une clé à l’avance ou si vous avez pré-téléchargé le jeu et que vous souhaitez l’utiliser, vous recevrez ce message. Lorsque le jeu est officiellement sorti, il peut être démarré.

Erreur 2811-6055

Ce problème se produit si un utilisateur de Nintendo Switch Online qui n’a pas plus de 18 ans tente d’utiliser un code d’abonnement pour le service dans l’option Family Plan. Seules les personnes majeures peuvent le faire.

Problèmes avec l’eShop

Erreurs 2813-1400, 2813-0002 et 2813-0009

Le Nintendo eShop est en cours de maintenance et ne vous permet pas d’effectuer des paiements. Il vous suffit d’attendre la fin de ces travaux.

Erreurs 2811-7503 et 2811-7504

Les fonctionnalités en ligne, y compris le Nintendo eShop, ne sont pas accessibles. Normalement, cela est dû à une défaillance du réseau, vous devez donc vérifier votre connexion. Si tout va bien, les serveurs sont peut-être en cours de maintenance et vous devrez attendre leur achèvement.

Il y a aussi l’erreur 2124-8028, qui nous empêche de nous connecter au Switch avec notre compte Nintendo. Cela est généralement dû à des problèmes de connexion Internet.

Erreur 2813-6838

Cette erreur apparaît en cas de problème lors de l’utilisation du code contre une carte eShop prépayée. La première chose à faire est de vérifier que vous avez correctement saisi le numéro. Si tel est le cas, attendez jusqu’à 24 heures, car certaines cartes ne sont pas activées en même temps qu’elles sont achetées. Si cela ne fonctionne pas, appelez l’assistance Nintendo pour une solution.

Problèmes de connexion Internet

Il existe des tonnes de bogues connus sur Nintendo Switch qui reflètent certains problèmes de connexion Internet, que ce soit pour un réseau filaire ou sans fil. Nous vous laissons quels sont les codes d’erreur les plus courants et nous les détaillons dans certains.

Mais, gardez à l’esprit que, de manière générale, dans tous les cas les étapes à suivre sont: vérifier que le Switch est à jour et qu’il est connecté au réseau souhaité, voir si la connexion Internet fonctionne bien et redémarrer la console et même le routeur. Si le problème persiste, vérifiez la maintenance. Normalement, tous ces problèmes sont temporaires, mais s’ils persistent trop longtemps, contactez Nintendo.

Erreurs de 2110-3000 à 2110-3999

Différentes erreurs de connexion Internet, à la fois par connexion Wi-Fi et par LAN. Les solutions à ces erreurs sont détaillées dans cet article officiel, mais en gros, vous devez vérifier que votre routeur fonctionne correctement et que la connexion de la Nintendo Switch est également correcte. Il est important que la console soit à jour, mais ce sont généralement des erreurs temporaires.

Semblables à ceux-ci sont de 2110-1000 à 2110-1999, et de 2110-2000 à 2110-2899.

Erreurs 2110-2004, 2110-2200, 2110-2214 et 2110-2201

Dans ces cas, l’échec est dû au fait que le mot de passe entré pour la connexion Internet que vous souhaitez utiliser est incorrect. Vérifiez que vous avez correctement saisi le mot de passe et réessayez.

Autres erreurs de connexion Internet connues

Ces codes d’erreur sont: 2110-3127, 2124-4517, 2110-1100 et 2110-2004.

Problème avec Facebook

Il existe une erreur courante concernant la connexion de votre compte Nintendo Switch à Facebook. L’erreur 2801-7199 nous empêche de télécharger des captures d’écran sur ce réseau social et concerne la liaison de Switch à Facebook. Pour résoudre ce problème, dissociez les deux comptes et recommencez plus tard. Cela devrait résoudre le problème. Si ce n’est pas le cas, allez sur Facebook et assurez-vous dans les paramètres que vous n’avez pas verrouillé la console, ce qui peut arriver.

En savoir plus: Codes d’erreur, Nintendo et Nintendo Switch.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');