Chaque fois que nous parlons de la connectivité d’un smartphone, nous nous référons généralement à des termes tels que GPS, Galileo, GLONASS ou BeiDou. Tout cela peut nous sembler plus ou moins pareil, mais sont différents systèmes de positionnement.

Nous allons expliquer ce qu’ils sont, quelles sont leurs différences et à quoi ils servent, sans trop de technicité et avec un langage simple. Il est bon de les connaître pour avoir une vision plus large en regardant la fiche technique d’un terminal, alors jetons un œil à eux.

Qu’est-ce que le GPS

GPS signifie Global Positioning System, un système développé par le département américain de la Défense et actuellement détenu par sa force spatiale. Le but du GPS est de déterminer la position d’un objet n’importe où dans le monde. Pour ce faire, on utilise un réseau composé de plusieurs satellites en orbite à 20 000 km au-dessus de la Terre.

La précision du GPS peut atteindre quelques centimètres, même si elle finit généralement par être de quelques mètres. Lorsque nous voulons connaître un emplacement, le GPS localise au moins quatre de ces satellites, pour recevoir à travers eux un signal qui fournit des données sur la position. Mais le GPS n’est pas seul, et c’est qu’il a un “frère” nommé GLONASS.

Qu’est-ce que GLONASS

GLONASS signifie Global’naya Navigatsionnaya Sputnikovaya System, un système mondial de navigation par satellite développé par l’Union soviétique. Il appartient à la Fédération de Russie et possède ** un total de 31 satellites en orbite. Bien qu’il s’agisse d’un service appartenant à la Russie, GLONASS fonctionne dans le monde entier et de nombreux téléphones Android utilisent ce système pour faciliter le positionnement.

Qu’est-ce que Galileo

Galileo est un projet de navigation par satellite. Il est financé et développé par l’Union européenne et l’Agence spatiale européenne (ESA), dans le but d’être un système de positionnement de haute précision. C’est ainsi qu’il essaie d’éviter de dépendre du GPS et du GLONASS.

Le projet est une alternative avec cinq fois plus précis que le GPS, malgré le fait que l’opération est pratiquement la même. Dans le cas de Galileo, le projet a démarré avec 26 satellites en orbite et veut en atteindre 30. Selon l’ESA La marge d’erreur de Galileo ne devrait être que d’un mètre.

Dans le cas de Galileo, les satellites orbite avec un chemin légèrement vers le pôle, pour améliorer précisément ce point faible du GPS, qui n’est pas très précis à ces pôles. C’est un projet à usage civil, même s’il est aujourd’hui un peu vert. En 2019, il était en panne pendant 100 heures, il reste donc beaucoup à prouver. Cependant, c’est un projet ambitieux qui a une présence dans plusieurs téléphones mobiles.

BeiDou

Enfin, vous avez peut-être entendu parler de Beidu. Il s’agit de l’alternative chinoise au GPS, avec un total de 30 satellites en orbite. Il peut fonctionner partout dans le monde et en particulier dans les téléphones de marque chinoise, il existe généralement une compatibilité avec ce système de positionnement.

Partagez GPS, Galileo, GLONASS et Beidu: ce qu’ils sont et en quoi ils diffèrent