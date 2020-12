Découvrez tout sur les crédits, l’un des éléments les plus importants d’Audible.

Audible, sans aucun doute, est la plate-forme de livres audio qui donne de quoi parler en ce moment. Cependant, il y a encore beaucoup d’ignorance sur la façon dont cette plate-forme est utilisée. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui que sont les crédits Audible et comment les obtenir. Des informations qui vous seront d’une grande aide!

Même si obtenir des crédits sur Audible Restez simple, vous devez être clair sur la façon dont ce processus est effectué. Une fois que vous avez découvert comment procéder, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez et en quelques secondes.

Que sont les crédits Audible et à quoi servent-ils?

Dans Audible, les crédits sont utilisés pour acheter des livres audio en permanence et quel que soit le prix. La plateforme propose un catalogue avec des productions de toutes sortes (dont les nouveaux Audible Originals). Il convient également de noter que les membres Audible Premium Plus reçoivent des crédits dans le cadre de leurs avantages d’adhésion.

Lorsque vous recevez un crédit, vous avez jusqu’à un an pour l’utiliser. Il existe plusieurs types d’abonnements disponibles afin que vous puissiez avoir le montant de crédits qui correspond à vos besoins. Tout dépend de vous et du nombre de livres audio que vous souhaitez écouter.

Comment obtenez-vous des crédits?

Si vous souhaitez obtenir des crédits sur Audible, vous devez adhérer à un abonnement. Ceux-ci offrent un certain nombre d’avantages sur la plate-forme, tels que des crédits et bien plus encore. Jetez un œil à l’image suivante avec toutes les adhésions disponibles pour le moment et tirez vos propres conclusions.

Vous avez réalisé? Il existe des tonnes d’abonnements pour tous les goûts et tous les budgets. Quel que soit votre choix, vous pouvez être sûr de l’avoir à votre portée un bon catalogue de livres audio à apprécier quand vous le souhaitez.

Comment puis-je utiliser mes crédits?

Chez Audible, vous pouvez utiliser les crédits pour acheter n’importe quel titre de la sélection premium. Si tu veux le faire, juste cliquez sur Acheter avec 1 crédit sur le site pour ordinateur ou mobile. Le crédit sera automatiquement appliqué à votre achat et vous verrez un sous-total de 0,00 $.

En revanche, il faut mentionner qu’il n’est pas obligatoire d’acheter des livres audio avec des crédits si vous êtes membre Audible. Parce que? Parce que la plateforme vous donne la possibilité d’acheter avec un crédit, avec une carte de crédit ou avec des coupons. En peu de mots, Les membres Audible ont plusieurs façons d’acheter leurs livres audio.

Puis-je acheter plus de crédits si je suis à court?

Avez-vous manqué de crédits avant de renouveler votre forfait? Calme-toi bienla plateforme vous enverra une offre spéciale dans laquelle vous pourrez acheter des crédits supplémentaires à un tarif réduit. Bien sûr, vous devez avoir un abonnement Audible Premium Plus pendant au moins 30 jours et avoir un ou zéro crédit sur votre compte.

En répondant aux exigences ci-dessus, vous pouvez acheter des crédits supplémentaires même si vous avez un abonnement cadeau, un compte suspendu ou même si vous êtes passé à un autre abonnement Audible Premium Plus. Quoi qu’il en soit, vous pouvez être sûr qu’Audible vous montrera une offre afin que vous puissiez acheter des crédits lorsqu’ils sont déjà épuisés.

Mes crédits expirent-ils?

Dans les crédits audibles expirent, vous devez donc prendre en compte tout ce que nous vous présenterons ci-dessous.

Tout crédit reçu expirera 12 mois après la date à laquelle il a été accordé. Les crédits mensuels accordés avant le 1er avril 2019 expirent au bout de 6 mois. Par exemple, un crédit accordé le 10 janvier 2019 expirera le 10 juin 2019 Les crédits annuels accordés avant le 1er avril 2019 expireront après 24 mois.

œil! En annulant votre abonnement, vous perdrez tout crédit de votre compte, quelle que soit la date à laquelle il a été accordé. En bref, vous devez être très sûr de vouloir annuler votre adhésion au cas où vous le souhaiteriez.

