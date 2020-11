Tu as notifications de mise à jour du système via Google Play et ne sachant pas pourquoi? Ces types d’avis sont à l’origine de nouveaux logiciels essentiels pour le téléphone, ils atteignent tous les Android 10 et plus avec les applications Google et sont téléchargés automatiquement.

Google a introduit un type de mises à jour avec Android 10, des versions de logiciels qui ne passez pas par les mises à jour habituelles du système, mais par le Play Store. Il s’appelle «Project Mainline», modules système qui contournent les fabricants pour atteindre plus rapidement les propriétaires d’un téléphone avec Android 10 et supérieur. Vous avez sûrement déjà vu cette notification, celle qui avertit d’une «mise à jour du système Google Play». C’est normal et vous pouvez redémarrer le téléphone pour l’installer.

Mises à jour qui se téléchargent et s’installent après le redémarrage

Le téléchargement automatique de toutes les mises à jour du système Google Play est activé. Cela implique que vous n’avez rien à faire pour les télécharger sur votre mobile car, une fois que le système les détecte, procéder à leur téléchargement par lui-même. En principe, les téléchargements se font lorsque le smartphone est connecté aux réseaux Wi-Fi et ils n’ont pas beaucoup de poids, donc ils ne consomment pas trop de données.

Ces mises à jour du système Google Play peuvent inclure diverses améliorations pour le système, en particulier pour le logiciel de base de l’appareil (pas pour la couche logicielle que le fabricant intègre car il met à jour votre appareil via les OTA habituels). Ils sont indépendants des mises à jour du Play Store et également des correctifs de sécurité Google– L’installation d’une «mise à jour du système Google Play» n’améliore pas le correctif de sécurité du téléphone et ne met pas à niveau la version Android.

Les mises à jour système qui arrivent via Google Play n’intègrent pas de nouvelle version d’Android et ne mettent pas à jour la version de sécurité

Google télécharge automatiquement ces mises à jour du système car il les considère comme essentielles pour la stabilité du système. Cependant, et comme toujours l’approbation de l’utilisateur sera requise, Il est essentiel de redémarrer l’appareil pour que la mise à jour s’installeet; ou laissez-le s’installer automatiquement avec le redémarrage automatique, la notification offre toujours les deux possibilités.

Peu importe la marque du téléphone ou le modèle: si vous avez un Android supérieur à la version 10 et qu’il est livré avec des applications et des services Google préinstallés, vous recevrez tôt ou tard une “ mise à jour du système Google Play ”. Parfois, ils sont plus fréquents et parfois moins, tout dépendra du smartphone.

Comment vérifier manuellement les mises à jour

Google Play permet de résoudre les problèmes de stabilité et de sécurité avec les mises à jour du système, comme nous l’avons déjà vu. Ces mises à jour ne présentent aucun risque pour votre téléphone: vous pouvez les installer sans crainte une fois que vous les avez téléchargés sur votre appareil (redémarré à partir de la notification). Leur vérification est automatique, mais vous avez toujours la possibilité de les rechercher vous-même pour vous assurer que votre smartphone est à jour.

Pour savoir si vous avez des mises à jour système en attente via Google Play, vous devez procéder comme suit:

Accédez à vos paramètres Android et entrez les options de sécurité. Dans la section “Sécurité”, trois options devraient apparaître: “Google Play Protect‘,’Mise à jour de sécurité«Y»Mise à jour du système Google Play». Cliquez sur le troisième. Cliquez sur “Vérifier les mises à jour” et Google Play recherchera si vous en avez en attente. Dans le cas où une mise à jour pour votre mobile est attendue, vous pouvez la télécharger manuellement. Ensuite, redémarrez et il sera installé.

