Au fil des années, nous devons souvent nous habituer à de nouveaux concepts que nous n’avions pas définis. Cela se produit surtout dans des environnements aussi changeants que ceux liés à Internet et aux entreprises. A cette occasion particulière, nous voulions nous arrêter, alors, aux DXP ou Digital Experience Platforms. Vous en avez probablement entendu parler, même si un grand nombre de personnes ne les reconnaissent toujours pas.

Si l’on remonte dans le temps, on constate que la première mention de DXP a eu lieu il y a cinq ans, plus précisément dans une publication en 2015 correspondant au premier rapport Forrester dans lequel cette notion était couverte. La publication, The Forrester Wave ™: Digital Experience Platforms, Q4 2015, est unanimement considérée comme la première à évoquer le DXP tel que nous le connaissons aujourd’hui. Au fil des ans, les DXP ont été de plus en plus présentés dans les rapports professionnels, comme en 2018, lorsqu’ils ont été nommés dans le Magic Quadrant de Gartner pour les plateformes d’expérience numérique.

Et avec cette expérience que certains pourraient juger minime, d’à peine cinq ans, les DXP sont déjà devenus ce que l’on pourrait appeler une catégorie forte et consolidée. Ceci, même lorsque les experts ne parviennent pas encore à s’entendre sur les conditions que doivent remplir les logiciels pour être inclus dans une catégorie comme celle-ci. Et à cela, nous devons ajouter qu’il devrait continuer à évoluer dans de nouvelles directions.

Que dit-on des plateformes d’expérience numérique?

L’avis initial de Forrester

Si nous prenons d’abord ce que les gens de Forrester ont dit à propos de DXP, nous pouvons nous arrêter à la pensée de Ted Schadler, qui a fondé l’apparition de ces solutions comme une conséquence presque logique des plates-formes qui avaient tendance à intégrer différents logiciels dans des suites. commun. A cette époque, des sociétés pionnières comme Oracle, IBM ou Adobe avaient montré des signes de pari sur ce type de programme.

En relation étroite avec d’autres concepts qui gagnaient du terrain, comme l’omnicanal, nous avons peu à peu découvert la pertinence des données fournies par Analytics sur les clients et quelles sont leurs décisions. Puis vint le tour de la croissance du cloud, qui a aidé ces systèmes qui semblaient indépendants à continuer de l’être, mais totalement intégrés les uns aux autres.

Les professionnels de Forrester estiment que les DXP doivent respecter certains paramètres:

Gestion de contenuInformations clientDonnées analytiquesOmnicanale MarketingCommerceSupport client

La vision de Gartner

De leur côté, les responsables de Gartner n’ont pas voulu arrêter de s’attarder sur cette tendance croissante. Dans leurs propres recherches, ils ont montré un certain désaccord sur la définition de DXP. Ils ont fait valoir, par exemple, que c’était une série de technologies qui facilitaient des tâches de base telles que la gestion et l’optimisation de ces expériences qui peuvent être améliorées à partir d’un contexte donné.

Curieusement, nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que, déjà à l’époque, ils expliquaient que chaque fournisseur donnait sa propre définition de DXP. Et pourquoi cela se passait-il? Fondamentalement, parce qu’ils ont façonné le concept en fonction de leurs propres forces et faiblesses. Étant une idée qui n’était pas encore répandue dans le monde, quiconque pourrait l’adapter à ses services aurait un avantage incontestable sur les autres.

Et que savons-nous cinq ans plus tard?

Mais depuis ces premières approches de DXP, tout semble avoir beaucoup changé, n’est-ce pas? La réponse immédiate est oui, du moins en ce qui concerne la prépondérance de ces plateformes aujourd’hui. Pour de nombreux entrepreneurs, comprendre le fonctionnement de leur entreprise sans eux serait impossible, et ils sont en charge de gérer l’ensemble du processus de relation avec le client.

Les DXP que nous connaissons actuellement sont déjà cet ensemble de technologies étroitement liées les unes aux autres, qui non seulement occupent le même espace, mais travaillent également simultanément sur les mêmes données et informations. La portée de ses canaux est pratiquement imparable, englobant les sites Web, les applications, les assistants numériques, l’Internet des objets, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et chaque nouvel environnement qui apparaît.

En d’autres termes, nous pourrions dire que les DXP se sont améliorés à mesure que les attentes des clients se sont affinées. Alors imaginer un monde sans eux semble impossible de nos jours.

