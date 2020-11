Que Facebook soit le plus grand réseau social au monde est quelque chose qui ne peut être contesté. Et cela en fait également l’une des bases de données les plus importantes (et les plus attrayantes). Pour cette raison, et étant donné que son service et ses abonnés sont mondiaux, la société de Mark Zuckerberg reçoit des demandes de gouvernements du monde entier, répondant «aux demandes gouvernementales de données conformément aux lois applicables et à nos termes et conditions du un service”.

Les rapports de transparence Facebook

Mais loin de dire oui à tout le monde, sur Facebook «chacune des demandes que nous recevons est méticuleusement analysée pour déterminer leur pertinence juridique, et nous pouvons les rejeter ou demander plus de détails s’ils sont trop larges ou vaguess “.

Par conséquent, chaque mois et «dans le cadre de notre initiative continue de partager plus d’informations […], Facebook produit régulièrement ce rapport sur les demandes gouvernementales de données utilisateur de fournir des détails sur la nature et la portée de ces demandes, “ainsi que sur les politiques et processus rigoureux dont nous disposons pour les analyser.” Et le réseau social a publié celui correspondant au premier semestre 2020, en plein milieu la crise du coronavirus.

Les États-Unis, ceux qui demandent toujours le plus de données

Au cours du premier semestre 2020, les demandes du gouvernement pour les données des utilisateurs augmenté de 23%, passant de 140875 à 173,592. Du volume total, les États-Unis sont à nouveau celui qui continue soumettre le plus grand nombre de candidatures, suivis de l’Inde, de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni.

Uniquement du gouvernement des États-Unis, Facebook a reçu 61528 candidatures, soit une augmentation de 20% par rapport au second semestre 2019. Pour les demandes américaines, les ordres de non-divulgation qui interdisent à Facebook de notifier l’utilisateur étaient stables à 67% au premier semestre 2020.

De plus, à la suite des mises à jour de transparence introduites dans l’American Freedom Act de 2016, le gouvernement des États-Unis a levé les ordonnances de non-divulgation sur 16 lettres de sécurité nationale reçues par l’entreprise entre 2015 et 2019. Ces demandes, ainsi que Les lettres d’autorisation du gouvernement des États-Unis sont disponibles sur leur site Web.

Demandes de données d’Espagne

De toutes les demandes américaines, 67% incluaient une ordonnance de non-divulgation qui interdisait à Facebook de notifier l’utilisateur. De plus, à la suite des mises à jour de transparence introduites dans la loi américaine de 2016 sur la liberté, le gouvernement américain a levé les ordonnances de non-divulgation sur six lettres de sécurité nationale que Facebook a reçues entre 2015 et 2017.

Pour sa part, l’Espagne a présenté un total de 1353 demandes de données relatives à 2228 utilisateurs de Facebook au cours du premier semestre de l’année, dont la plateforme a autorisé 63%. En ce qui concerne les contenus qui enfreignent les lois locales, au cours du premier semestre 2020, le volume des restrictions a augmenté de 40% dans le monde, passant de 15 826 à 22 120 contenus.

Restrictions de contenu

Comme toujours, sur Facebook “nous examinons chaque demande gouvernementale que nous recevons assurez-vous qu’il est légalement valide, quel que soit le gouvernement qui le fait. Si une demande semble médiocre ou trop large, nous la rejetons et nous nous battrons devant les tribunaux, si nécessaire. Nous ne fournissons pas aux gouvernements des «portes dérobées» pour l’information des citoyens ».