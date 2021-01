Pouvez-vous identifier le premier héros de merveille? Non, nous ne parlons pas de Captain America, connu comme le premier Avenger, comme mentionné dans son premier film dans l’univers cinématographique Marvel. Nous parlons du premier héros présenté à travers une bande dessinée Marvel, le célèbre éditeur américain a commencé sous le nom de Timely Publications en 1939, passant par Atlas Comics en 1952 et devenant le Marvel que nous connaissons aujourd’hui en 1961.

Le premier héros de Marvel est …

Jonathan Lowell Spencer “Johnny” Storm, également connu sous le nom de Torche humaine, créé par le célèbre écrivain Stan Lee avec l’artiste Jack Kirby a été le premier héros créé par Marvel. C’est un membre fondateur de Les 4 Fantastiques, qui a commencé leurs histoires en novembre 1961. L’histoire du personnage devient importante quand à 16 ans il décide avec sa soeur, Sue Storm, et son petit ami, Reed Richards, de prendre un vol qui se termine par un accident lorsque le rayonnement cosmique change leur vie complètement.

D’une part, Johnny Storm a généré une capacité générer des flammes et volerD’où son nom comme la torche humaine. D’autre part, sa sœur Sue est devenue la femme invisible, capable de projeter des champs de force. Enfin, Reed est devenu M. Fantastic, un scientifique de génie qui peut étirer son corps d’une manière incroyable, et les trois ont été rejoints par Ben Grimm, qui est devenu The Thing, un être grincheux en pierre.

The Human Torch et le reste de Fantastic Four ont vécu de nombreuses histoires depuis leur création dans les bandes dessinées. Cependant, ces héros ont également fait le saut au cinéma jusqu’à quatre occasions différentes. En 1994, Jay Underwood il a joué Johnny Storm dans Fantastic Four produit par Roger Corman, tandis que l’acteur qui a apporté le personnage le plus populaire était Chris Evans avec le film de l’année 2005, dont le succès a permis de développer une suite intitulée Fantastic 4 et Silver Surfer. Moins réussi a été le redémarrage produit une décennie plus tard au cours de laquelle Michael B. Jordan était en charge d’incarner le personnage.

Pour l’avenir, la résurgence de Fantastic Four pourrait être plus chanceuse car Kevin Feige, président et directeur de la création de Marvel, a annoncé un nouveau film de super-héros réalisé par Jon Watts start-up pour l’introduire dans l’univers cinématographique de l’entreprise. Watts a travaillé ces dernières années sur les films très réussis de Spider-Man, alors laissez-lui le soin de créer nouvelles versions de The Human Torch et de ses compagnons Cela pourrait être un succès, même s’il faudra encore attendre un peu pour savoir quel acteur jouera le rôle du personnage et si le projet aboutit enfin à un portage réussi.

Le premier héros Marvel chronologiquement vous laissera surpris

La torche humaine a été suivie dans les années suivantes par de nombreux héros bien connus aujourd’hui, y compris Ant Man, qui a fait ses débuts en janvier 1962, The Incredible Hulk, qui l’a fait en mai de la même année, ou Spider-Man, qui Il a publié pour la première fois des toiles d’araignées à l’été 1962, la même date que Dieu du tonnerre Thor est arrivé dans les bandes dessinées Marvel. Cependant, l’entreprise a décidé de créer un premier héros chronologiquement parlant il y a deux ans. Dans la bande dessinée Avengers # 26, qui se déroule dans les débuts de l’homme, il a été montré comment il y a 66 millions d’années un astéroïde a frappé la Terre et anéanti presque tous les dinosaures sauf un, un Tyrannosaurus Rex devenu une marque star, le premier super-héros de l’histoire.

De cette manière, bien que The Human Torch soit le premier héros Marvel, le premier héros de la ligne chronologique serait Star Brand, comme le raconte la bande dessinée: «depuis la nuit des temps, le mécanisme de défense planétaire connu sous le nom de Mark Stellar a été manié par une variété de personnes, leur accordant un pouvoir pratiquement infini. Au fil des ans, le Star Mark s’est manifesté dans divers hôtes, et le premier a parcouru la Terre il y a plus d’un million d’années… »

Saviez-vous aujourd’hui que The Human Torch est le premier héros de Marvel? Et qu’un Tyrannosaurus Rex s’était positionné comme le premier héros de la longue chronologie de l’entreprise?

