2020 a été une année importante pour l’intelligence artificielle (IA). La pandémie a été le test décisif qui a prouvé que cette technologie fonctionne comme un complément idéal à toute stratégie commerciale.

Nous avons vu cette avancée avec des milliers d’exemples, de grandes entreprises comme Amazon, qui ont livré des centaines de milliers de packages, répondant à des milliers de questions via Alexa, ou faisant des recommandations de films, aux petites entreprises qui ont commencé leur parcours vers la numérisation en permettant les livraisons à domicile pour la première fois, via un support numérique. Le tout poussé par des mesures de confinement ou par le désir de se développer et d’innover, voire des entreprises qui ont démarré pendant la pandémie en profitant de cette technologie.

Il y a quelques années, dire que l’intelligence artificielle nous aiderait à réduire les coûts, à augmenter les ventes, à gérer les stocks ou à améliorer le service client ressemblait à quelque chose à laquelle seules les entreprises les plus développées pouvaient aspirer; Aujourd’hui, les bénéfices de cette technologie sont une excellente opportunité pour toute entreprise, quelle que soit sa taille, de résoudre les problèmes que représente la nouvelle normalité et un grand besoin pour quiconque veut être compétitif dans le nouveau scénario économique et social qui est quitter COVID-19.

Cette année, l’intelligence artificielle a transformé la façon dont des milliers d’entreprises opèrent dans le monde, mais elle a également changé leur façon de faire des affaires, d’interagir avec les consommateurs, avec d’autres entreprises, fournisseurs ou investisseurs, et même changé les besoins des clients. les clients, car ils préfèrent désormais les canaux numériques, contrairement à se rendre dans un magasin physique ou une succursale.

Mais pour que le périmètre de l’Intelligence Artificielle soit efficace, il est nécessaire de mettre en œuvre des solutions conçues par des équipes pluridisciplinaires qui tirent parti de sources d’informations structurées, comme un CRM, et non structurées, telles que les usages et préférences reflétés dans les réseaux sociaux et l’actualité. Car malgré ses grands avantages, si cette technologie n’est pas bien entraînée et / ou ne dispose pas de suffisamment de données, elle ne fera pas de différence. Ce qui précède semble être une conclusion très évidente; mais ce n’est pas le cas, et pour de nombreuses entreprises, cela a été un défi de taille.

Tout comme en 2020, nous trouvons de grandes réussites d’entreprises qui ont mis en œuvre l’IA et ont atteint des niveaux jamais vus auparavant, nous pouvons trouver des exemples d’entreprises qui ne savaient pas comment adopter cette technologie.

Ce qui précède m’a conduit à une question: après la pandémie … toutes les entreprises sont-elles prêtes pour l’intelligence artificielle? La réponse malheureuse est non, c’est pourquoi je donne les recommandations suivantes à préparer:

Les bases de 2020

Pour mettre en contexte les recommandations suivantes, il est important de considérer que malgré le fait que divers outils basés sur l’IA aient fait des progrès significatifs en termes d’efficacité ou d’automatisation, pour moi les deux plus représentatifs étaient la capacité à mélanger des données structurées et non structurées et des traitements. Natural Language (PLN), qui permet des conversations avec les clients comme s’ils étaient assistés par une personne utilisant des assistants virtuels.

Le premier a été transcendantal car il fournit des informations utiles aux entreprises pour concevoir et exécuter des plans d’action; cependant, la combinaison de ces données est ce qui aide les entreprises à développer des modèles prédictifs plus précis.

L’important à propos des données est de les utiliser pour un objectif commercial, comme travailler sur le problème à résoudre, ainsi que pour identifier les besoins de l’entreprise.

Alors que le PLN a eu de grandes applications dans le domaine de l’intelligence conversationnelle. Chaque jour, les chatbots conversationnels sont plus efficaces, comprennent mieux les messages des utilisateurs et fournissent et génèrent des réponses plus efficaces.

Défis de 2020

L’IA a apporté de grands avantages pour de nombreuses entreprises cette année, mais aussi de grands défis tels que l’ignorance de sa mise en œuvre, qui continuera d’être l’un des obstacles les plus importants. L’adoption rapide de l’IA à la suite de la pandémie a conduit des milliers d’entreprises à vouloir la mettre en œuvre, mais ne savaient pas par où commencer ni vers qui se tourner.

Comme je l’ai mentionné, l’IA est une matière première pour la conduite de toute stratégie, mais une grande partie de son succès dépend de la façon dont elle est mise en œuvre. Pour moi, c’est comme aller dans une quincaillerie où ils vendent toutes sortes de matériaux, mais selon l’utilisation qui est donnée, vous pouvez construire une maison ou un château, les données sont une entrée principale pour tirer le meilleur parti de l’intelligence artificielle.

Ce qui au début de l’enfermement était un défi, est aujourd’hui l’occasion pour les entreprises de se préparer à continuer à innover et à chercher des moyens d’élargir les applications de cette technologie. Cette année, nous avons constaté que l’IA fonctionne dans des domaines tels que le marketing, la communication, le service client, la logistique et l’inventaire, entre autres. Maintenant, la question qui me reste est: comment améliorer les usages de l’IA? Mais c’est une autre histoire.