Si vous êtes un joueur inconditionnel, je suis sûr que vous avez eu le malheur de recevoir de nombreuses mauvaises surprises au fil des ans, mais quel jeu vous a le plus déçu? C’est la question que nous vous laissons cette semaine, et oui, cela vaut la peine d’en choisir un. C’est très compliqué, mais c’est là que se trouve le plaisir de choisir un “gagnant”, le jeu qui, pour vous, a été le plus décevant de l’histoire.

J’aimerais que vous abordiez cette question de manière personnelle, c’est-à-dire que vous choisissiez le jeu qui vous a le plus déçu, à partir d’une idée très simple: celui que vous attendiez avec impatience et que, tant que vous l’aviez entre vos mains, vous auriez aimé ne pas l’avoir acheté. Oui, ce titre pour lequel vous êtes “mort” et que lorsque vous avez commencé à le jouer vous a donné envie de le renvoyer instantanément.

Comme toujours, je commence par me mouiller. Dans mon cas, le jeu qui m’a le plus déçu était Masters of Combat par Master System II. Lorsque ce jeu est sorti, la console 8 bits de SEGA était déjà dans sa phase finale de son cycle de vie, ce qui signifie que c’était un titre tardif qui est arrivé à un moment où ledit système avait explosé ad nauseam, et que il ne présentait plus aucun secret aux développeurs.

Pourquoi Masters of Combat a-t-il été le jeu qui m’a le plus déçu?

Eh bien, parce que j’avais d’énormes attentes qui avaient été déclenchées encore plus par certains médias spécialisés de l’époque, qui faisaient des évaluations gonflées (positives) dudit jeu. À proprement parler, Masters of Combat n’est pas un mauvais match, mais ce n’est rien non plus de l’autre jeudi, et bien sûr il ne méritait pas les 7 000 pesetas que j’avais payés à l’époque (environ 42 euros).

C’était un jeu de combat qui certains en sont venus à se qualifier de “Street Fighter 2” pour 8 bits. Ces commentaires, ainsi que la bonne qualité graphique montrée dans les images et l’innocence de mon enfance, m’ont fait oublier un énorme problème qu’aujourd’hui j’aurais vu à des ligues d’avance: je n’avais que quatre personnages jouables (cinq au total avec le boss final). Un jeu de combat avec seulement quatre personnages s’ennuie très vite, et plus si c’est un titre “sans âme”, avec une mécanique très médiocre et une bande son ennuyeuse (à la seule exception du thème ninja, dont la moitié est sauvegardée).

J’attendais beaucoup de Masters of Combat et c’est finalement le jeu qui m’a le plus déçu. Je l’ai joué plusieurs fois mais au final j’ai fini par revenir sur d’autres titres comme Mortal Kombat II, ce qui était bien au-dessus de cela, car il avait huit personnages jouables (douze au total si l’on ajoute Kintaro, Shao Kahn, Smoke et Jade, et trois scénarios différents).

Au cours de mes plus de trente ans à jouer aux jeux vidéo, j’ai été déçu par de nombreux titres, mais j’ai un souvenir particulier de Masters of Combat pour tout ce que j’attendais de lui, donc cela m’a coûté d’économiser ces 7 000 pesetas et à cause de la déception que j’ai eue dès que je l’ai connecté à mon Master System II et que j’ai commencé à jouer. Aujourd’hui, c’est une pièce de collection très recherchée, mais plus en raison de sa distribution limitée que de sa qualité réelle. Maintenant c’est votre tour, quel est le jeu qui vous a le plus déçu? Les commentaires sont les vôtres.