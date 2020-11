La semaine dernière, nous vous avons demandé quel jeu vous avait le plus déçu en ne répondant pas à vos attentes. J’avoue qu’avec quelques commentaires, je suis également tout à fait d’accord, en particulier avec celui qui indiquait La montée des robots, un marron infumable auquel j’ai eu l’occasion de jouer à l’époque sur PC, et qui n’était rien de plus qu’un joli visage (bons graphismes pour l’époque) avec un gameplay absurdement mauvais. La deuxième partie était bien meilleure, bien qu’il n’ait pas fini non plus à la hauteur.

Dans cet article, nous voulons vous demander précisément le contraire: quel était le jeu auquel vous aviez le moins d’attentes et qui, néanmoins, vous a le plus surpris. Ce n’est pas quelque chose de très commun, cela ne fait aucun doute, mais dans mon cas je dois dire qu’il y a beaucoup de jeux qui n’ont pas fini par susciter un grand intérêt chez moi, et qu’au final j’ai fini par tomber complètement amoureux.

L’un des plus intéressants était L’obscurité, un titre qui J’ai joué à l’époque sur Xbox 360 et qu’au final, il est devenu l’un de mes favoris dans le genre du jeu de tir à la première personne. Dommage que personne n’ait osé l’amener sur PC à la fin. C’est précisément sur cette plateforme que j’ai joué à The Darkness 2, et je dois dire que j’ai beaucoup aimé, mais pas autant que le premier.

Un autre jeu qui a fini par me surprendre beaucoup, et je n’en attendais rien, était Redneck Rampage. Dès le début, je l’ai vu comme un vilain clone de DOOM, mais quand j’ai commencé à y jouer, j’ai adoré, non seulement pour l’excellent réglage (pour l’époque), mais aussi pour cette touche sombre qu’il présentait, et pour les mécanismes de jeu qu’il introduisait ( manger et boire trop avait des conséquences désagréables).

MDK est le jeu qui m’a le plus surpris

Je pourrais continuer avec la liste des jeux qui m’ont le plus surpris, mais nous finirions par éterniser, et à la fin ce qui compte, c’est d’en choisir un. Dans mon cas Je garde le premier MDK, un jeu qui est arrivé à un moment où la fièvre de la 3D était à son apogée, et dans lequel avoir une carte accélératrice commençait à devenir presque indispensable.

Lorsque MDK est sorti, j’avais un modeste S3 Virge 3D avec 4 Mo de mémoire. Ce n’était pas un gros problème, mais grâce à son support partiel Direct3D J’ai pu jouer des titres comme Resident Evil, Resident Evil 2, Motoracer et Final Fantasy VII, entre autres. Les trois premiers fonctionnaient incroyablement bien, bien qu’avec quelques bugs mineurs, car mes graphismes ne pouvaient pas fonctionner avec la transparence et avaient d’autres défauts «tolérables».

Je dois avouer que le jeu Shiny Entertainment n’a pas du tout attiré mon attention, mais un ami m’en a donné une copie m’assurant que c’était merveilleux et que je devrais y jouer oui ou oui, et que puis-je dire, je pense que je ne me suis pas encore lassé de le donner les remerciements. MDK avait une section technique fantastique et une consommation de ressources minimaleEn fait, il ne nécessitait pas d’accélérateur 3D et fonctionnait parfaitement à partir d’un Pentium 90 MHz.

Sa direction artistique était également exceptionnelle et le gameplay était très curieux, combinant une approche simple et facile à maîtriser avec une grande variété d’actions qui nous ont aidés à nous immerger pleinement dans l’action. À plus d’une occasion, je me suis senti comme un «James Bond» de l’espace jouer ce titre. Une œuvre d’art et l’un de mes jeux préférés.

Ça te touche, nous lisons dans les commentaires.