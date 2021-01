Nous comparons deux des téléphones Xiaomi les moins chers: Redmi 9A vs Redmi 9C.

Les deux sont des modèles de la même famille, et aujourd’hui, ce sont deux des téléphones Xiaomi les moins chers que l’on puisse trouver dans le catalogue de la marque. Les Redmi 9A et Redmi 9C sont arrivés en même temps à se positionner dans la gamme d’entrée de l’entreprise, à un prix ultra-bas.

Mais lequel des deux modèles est le meilleur? Étant donné que le Redmi 9A et le Redmi 9C ont un prix très similaire, qui tourne autour de 100 euros, il peut être difficile d’opter pour l’un ou l’autre. Pour cette raison, aujourd’hui nous voulons comparer minutieusement les caractéristiques des deux terminaux et mettre en évidence les différences les plus importantes.

Design et affichage: le modèle pas cher gagne en originalité

Comme il est logique, aucun de ces deux modèles ne se distingue par sa construction avec le plus de matériaux haut de gamme, ni pour avoir l’esthétique la plus révolutionnaire.

Les deux appareils ont un corps en plastique, d’exactement les mêmes dimensions – 16 centimètres de haut, 7,7 centimètres de large et 9 millimètres d’épaisseur -, et pesant environ 195 grammes dans les deux cas.

Bien que, si nous devions choisir l’un des deux modèles en termes d’esthétique, il faudrait probablement loue le design du Redmi 9A, modèle le moins cher de la famille, pour avoir un arrière avec un peu plus de personnalité grâce à la bande qui recouvre sa partie gauche. Le Redmi 9C, quant à lui, mise sur une esthétique beaucoup plus conservatrice.

Sur le devant, les deux modèles ont le même Écran de résolution HD et technologie TFT 6,53 pouces, ce qui n’est pas étonnant en termes de netteté ou de reproduction des couleurs. Sa partie supérieure est dirigée par une petite encoche en forme de goutte qui abrite la caméra frontale.

Caméras: même capteur principal, configuration différente

Les différences de terrain photographique entre ces deux terminaux sont limité à l’arrière, où nous trouvons un total de trois capteurs à l’arrière du Redmi 9C, et un seul sur le Redmi 9A.

Dans les deux cas, on parle d’un Appareil photo principal de 13 mégapixels. Dans le Redmi 9C, cet appareil photo est accompagné d’un Capteur macro 2 mégapixels, et un capteur de profondeur de même résolution que ce dernier.

De plus, les deux appareils équipent le même appareil photo 5 mégapixels pour les selfies sur son devant. Par conséquent, à moins que vous ne trouviez un utilitaire clair pour les capteurs supplémentaires situés à l’arrière du Redmi 9C, la vérité est que l’expérience photographique Cela ne diffère guère lorsque nous comparons ces deux terminaux.

Batterie et performances: 5000 mAh pour les deux frères bon marché

Une fois de plus, Xiaomi s’engage à offrir une autonomie bestiale sur ses mobiles les moins chers. Et ça passe par un gigantesque Batterie d’une capacité de 5000 mAh équipé par les deux modèles de la série Redmi 9.

Pourtant, l’autonomie est loin d’être un problème dans ces deux terminaux, qui sont sans doute postulés comme deux référents dans le domaine de l’autonomie au sein de son segment.

Ce n’est pas si bon, à la place, rendement. À la fin de la journée, on parle de deux mobiles orienté bas de gamme, dont la performance globale n’est pas aussi importante que des aspects tels que durabilité ou autonomie.

Processeur et mémoire: un processeur similaire et la même capacité de mémoire

La principale raison pour laquelle le performance de cette paire de bornes n’est pas un de ses points forts, c’est le fait d’utiliser deux Processeurs MediaTek destinés au milieu de gamme tout comme l’Helio G25 et l’Helio G35 dans le Redmi 9A et 9C respectivement.

Les deux ont également seulement 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Heureusement, les deux donnent la possibilité de étendez votre stockage interne via une carte microSD.

Connectivité: pas de NFC

Il est encore temps pour les mobiles d’entrée de gamme de rattraper les modèles les plus chers dans des aspects tels que la connectivité. Logiquement, on parle de deux mobiles dépourvus de 5G. Mais pas seulement cela: ils n’ont pas Puce NFC, de sorte qu’il ne sera pas possible d’effectuer des paiements mobiles avec l’un ou l’autre de ces deux terminaux.

Comme si cela ne suffisait pas, les Redmi 9A et Redmi 9C ont port microUSB au lieu de l’USB Type-C, de sorte que transfert de fichier car la charge est des processus plus lents que dans d’autres modèles.

Autres caractéristiques

Il existe d’autres différences entre les deux terminaux qui ne font partie d’aucune des sections précédentes. Par exemple, lui Redmi 9C a un lecteur d’empreintes digitales situé à l’arrière, alors que le Redmi 9A manque complètement de ce capteur.

Sinon, les deux appareils ont Port casque 3,5 mm, soutien double carte sim, Bluetooth 5.0 et déverrouillage du visage.

Redmi 9A vs Redmi 9C, quel est le meilleur?

Bien que le les différences entre le Redmi 9A et le Redmi 9C ne sont pas énormes, oui nous pouvons déclarer à Redmi 9C comme un modèle beaucoup plus recommandé pour tous ceux qui veulent dépenser peu d’argent sur un mobile compétent.

Nous parlons d’un terminal avec un système de caméra plus polyvalent, un processeur légèrement plus puissant et la possibilité de choisir un modèle avec 1 Go de RAM supplémentaire et deux fois le stockage interne de la variante la plus abordable.