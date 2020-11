À mesure que la technologie progresse, les entreprises intègrent de plus en plus d’outils pour rationaliser leurs processus et le domaine de vente ne fait pas exception, puisque l’intelligence artificielle (IA) a révolutionné la façon dont les entreprises comprennent et se connectent avec leurs clients. , ce qui leur a permis d’avoir une vue d’ensemble fiable des intérêts et des besoins des consommateurs.

Les perspectives de cette voie se développent, puisque selon l’étude Raising Artificial Intelligence au profit des entreprises et de la société, par Accenture, 72% des chefs d’entreprise déclarent que parmi leurs priorités figure l’utilisation du L’IA pour booster vos ventes et gagner la confiance des clients.

Les nouvelles opportunités qu’offre l’intelligence artificielle génèrent des entreprises plus compétitives, puisqu’elle leur permet d’avoir une plus grande portée sur le marché; en d’autres termes, atteindre plus de clients potentiels, gérer plus efficacement leurs demandes et réaliser plus de ventes.

Les chatbots en sont un exemple, capables d’analyser les habitudes d’achat en quelques secondes. Avec ces informations, ils peuvent faire des suggestions personnalisées de produits ou de services pour chaque client en fonction de leurs goûts, intérêts et comportement d’achat. Ces recommandations sont plus attractives pour les utilisateurs car elles correspondent à leurs besoins spécifiques.

Un autre avantage est que cette technologie peut être «entraînée»; En d’autres termes, plus il est utilisé, meilleurs sont les résultats qu’il offre, puisque les données alimentent les modèles prédictifs, et donc, les réponses données par les chatbots sont plus précises.

Que peut faire l’IA?

Dans le domaine de la vente, l’utilisation de l’IA s’est avérée efficace pour:

Recueillir des informations concernant les intérêts du client. Traitez les ventes ou autres transactions. Prenez et suivez les commandes. Faites des suggestions d’achat (ventes croisées et ventes en hausse) en fonction des intérêts des utilisateurs. Offrez des promotions et des réductions personnalisées. Répondez aux plaintes et aux doutes fréquents. Recherchez et générez des prospects. Potentialiser le volume des ventes. Segmentation de la clientèle, entre autres.

Comment l’IA aide-t-elle?

L’IA en complément. Malgré les énormes avantages concurrentiels qu’offre l’IA, certains mythes persistent autour de sa mise en œuvre, l’un d’eux est qu’elle pourrait réduire les sources d’emploi, même si en réalité c’est le contraire, l’utilisation de cette technologie complétée par de bons équipements. Le travail est la clé pour stimuler les ventes.

Preuve en est le rapport The State of Sales, de Salesforce, qui détaille que 76% des équipes de travail qui utilisent l’IA dans le service commercial ont augmenté le nombre de collaborateurs au cours des 3 dernières années. Un autre rapport de Gartner estime qu’en 2020, l’IA générera 2,3 millions de nouveaux emplois et 2 millions de plus sont attendus d’ici 2025.

L’intelligence artificielle n’a pas pour but de remplacer le vendeur, mais plutôt de travailler avec lui pour l’aider et le guider afin de prendre de meilleures décisions, en transformant les emplois opérationnels en stratégiques.

Automatisation. La capacité de l’IA à automatiser n’importe quel processus a une grande valeur, car elle réduit le temps et les coûts, sans sacrifier l’efficacité. Selon le rapport Automatisation, emplois et avenir du travail, réalisé par McKinsey Global Institute, un peu plus de 40% du temps consacré aux activités de vente peut être automatisé grâce à l’adaptation de nouvelles technologies comme l’IA.

L’intelligence artificielle peut segmenter les clients potentiels de ceux qui sont indécis en peu de temps et proposer des alternatives d’achat pour chacun afin de finaliser la vente. Cela permet également à l’entreprise d’être claire sur ses produits les plus vendus, les raisons pour lesquelles les clients les choisissent et ceux qui se vendent à peine, de cette manière, elle peut ajuster ses stocks et toujours disposer des articles les plus réussis.

Connaissez le client. Les ventes ne se limitent pas à placer des produits ou des services chez le client, une bonne stratégie de vente permet à l’entreprise de connaître en profondeur ses consommateurs, de se connecter avec eux, de bâtir la confiance et même de prévoir leurs besoins.

Malgré cela, une enquête de Harvard Business Review auprès de 680 entreprises américaines a révélé que seulement 37% utilisent leurs données clients pour prédire ou anticiper leurs besoins. Cependant, 93% d’entre eux reconnaissent la valeur de l’information pour ajuster leurs stratégies de vente et améliorer l’expérience client.

De plus en plus de consommateurs se montrent ouverts à l’utilisation de l’IA par les entreprises, comme le révèle l’étude L’état du client connecté, de Salesforce, où 59% des consommateurs se disent en faveur de l’utilisation de telles technologies , car ils ont amélioré votre expérience d’achat grâce à des suggestions personnalisées et un service 24/7.

L’IA a sans aucun doute généré de grandes contributions aux processus de vente et continuera de le faire, car elle fournit un axe de prise aux entreprises pour prendre des décisions affirmées basées sur des données.