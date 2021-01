Nous comparons les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 9s et du Huawei P40 Lite, deux téléphones pas chers avec beaucoup à vous offrir.

Redmi Note 9s et Huawei P40 Lite ont été lancés à un mois d’intervalle -mars et février 2020, respectivement-, mais avec le même objectif: conquérir le public qui cherchez un téléphone pas cher mais complet.

Même si cela fait un moment depuis leur lancement, ces deux concurrents ont encore beaucoup à vous offrir si vous souhaitez partager un téléphone qui ne dépasse pas 200 euros. Si vous doutez entre les deux options, dans ce comparaison entre le Redmi Note 9s et le Huawei P40 Lite vous connaîtrez toutes ses spécifications.

Qui a un meilleur appareil photo? Et un processeur plus puissant? Lequel d’entre eux a une batterie plus grande? Les doutes sont passés, la comparaison des caractéristiques commence section par section entre le Redmi Note 9S et le Huawei P40 Lite. En fin de compte, si vous ne l’avez toujours pas clair, Nous vous donnons notre avis sur le meilleur achat. Nous avons commencé!

Conception et affichage: Redmi Note 9s légèrement plus haut

La première section que nous comparerons entre le Redmi Note 9 et le Huawei P40 Lite sera le design et l’écran. Quant à l’avant, les deux sont très similaires, avec un bord inférieur plus grand que le reste. L’emplacement de l’encoche varie, ce qui dans le terminal Xiaomi est situé dans la partie centrale, tandis que dans le terminal Huawei, il se trouve dans le coin supérieur gauche.

Si on passe à l’arrière, on retrouve une différence similaire: le module photo est situé au milieu sur le Redmi Note 9s et dans le coin supérieur gauche sur le Huawei P40 Lite. Au fait, ils ont tous les deux un dos en plastique.

En ce qui concerne les dimensions, celles du mobile Xiaomi sont de 165,7 x 76,6 x 8,8 mm, avec un poids de 209 grammes. Une taille plus petite a le téléphone Huawei, qui reste à 159,2 x 76,3 x 8,7 mm et 183 grammes. En termes de couleurs, le Huawei P40 Lite est disponible en noir, rose et vert, et le Redmi Note 9s en noir, blanc et bleu.

Enfin, au niveau de l’écran, le Redmi Note 9s a une petite longueur d’avance grâce à sa dalle IPS de 6,67 pouces avec une résolution Full HD +, Protection HDR10 et Corning Gorilla Glass 5. De l’autre côté, nous avons le Huawei P40 Lite, avec un écran IPS de 6,4 pouces avec une résolution Full HD +, mais sans les autres fonctionnalités.

Caméras: les petits détails font la différence

Il n’y a pas de différences majeures entre les sections photographiques du Redmi Note 9 et du Huawei P40 Lite, il faut donc regarder les petits détails. Pour commencer, il faut mentionner que les deux mobiles ont quatre caméras à l’arrière et une à l’avant.

En nous concentrant sur les Redmi Note 9, nous avons trouvé un Capteur principal 48 MP, un capteur grand angle de 8 MP, un capteur en mode portrait de 2 MP et un capteur macro final de 5 MP. En ce qui concerne la caméra selfie, elle a un Capteur 16 MP.

En plus de cela, les caméras du téléphone Xiaomi ont d’autres fonctionnalités, telles que Enregistrement vidéo 4K, mode nuit, zoom numérique, stabilisateur automatique et HDR.

On passe de l’autre côté de la comparaison pour regarder le Huawei P40 Lite, avec un Capteur principal 48 MP, un grand angle de 8 MP, un capteur portrait 2 MP et un capteur macro 2 MP. Dans l’encoche de l’écran, on trouve sa caméra frontale, 16 MP.

Le mobile Huawei a également zoom numérique, stabilisateur automatique et HDRBien que son système photographique n’ait pas d’autres spécifications, telles que l’enregistrement vidéo 4K ou le mode nuit.

Ce sont ces petites différences qui donnent un bref avantage pour les caméras du Xiaomi Redmi Note 9s, bien que, comme vous l’avez vu, les deux terminaux sont très similaires dans cette section.

Batterie et performances: une question de priorités

Si ce qui vous intéresse lors du choix d’un nouveau mobile est la batterie, dans cette comparaison, vous devrez choisir entre la capacité ou la charge rapide. Et c’est cela, alors que le Redmi Note 9s a une batterie de 5 020 mAh, celle du Huawei P40 Lite reste à 4200 mAh. Si votre préoccupation est la capacité, le mobile Xiaomi est le meilleur pour vous.

Cela change si vous recherchez un mobile doté d’une excellente charge rapide pour pouvoir recharger son énergie en quelques minutes. Dans ce cas, le Huawei P40 Lite a une longueur d’avance, car il a un Charge rapide de 40 W, contre 18 W pour le Redmi Note 9s.

Processeur et mémoire: point pour le Huawei P40 Lite

Nous continuons la comparaison des spécifications pour nous concentrer sur deux aspects très importants, le processeur et la mémoire. Alors que le Huawei P40 Lite monte un processeur interne, Kirin 810, Xiaomi s’appuie sur le processeur Qualcomm Snapdragon 720G pour votre Redmi Note 9s, axé sur le domaine du jeu.

Quel que soit le terminal que vous choisissez, vous n’aurez pas de problèmes d’alimentation, car le Kirin 810 et le Snapdragon 720G sont deux processeurs préparés pour effectuer des tâches quotidiennes courantes et jouer à des jeux.

En termes de mémoire, le Huawei P40 Lite est disponible dans un seulement la version 6 Go de RAM et 128 Go stockage interne. Plus de choix que vous avez avec le Redmi Note 9S, qui est disponible avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go mémoire interne.

En ce qui concerne la version Android, le Redmi Note 9 et le Huawei P40 Lite arrivent avec Android 10. Sur le téléphone Xiaomi, vous trouverez la couche de personnalisation MIUI 11, pendant que Huawei est présent EMUI couche 10.

Il y a un détail clé que nous devons mentionner, et c’est le Huawei P40 Lite n’a pas de services Google intégrés après la controverse avec les États-Unis. Dans ce cas, vous devrez utiliser vos propres services mobiles Huawei et des applications alternatives à celles créées par Google. C’est un aspect que vous devez prendre en compte si vous optez pour le terminal Huawei.

Connectivité et autres fonctionnalités

Les deux terminaux ont les fonctionnalités de connectivité habituelles, telles que Bluetooth 5.0, WiFi double bande, USB Type C, prise casque 3,5 mm, double plateau pour carte SIM, emplacement microSD et radio FM. En outre, le Huawei P40 Lite et le Redmi Note 9 ont lecteur d’empreintes digitales sur le côté.

Il y a une spécification qui décide de la bataille en faveur du Huawei P40 Lite, et c’est a la technologie NFC, très utile pour effectuer des paiements mobiles et partager des fichiers entre deux terminaux en quelques secondes.

Redmi Note 9s vs Huawei P40 Lite: quel est le meilleur?

Le choix entre le Redmi Note 9s et le Huawei P40 Lite est une question de priorités. Comme nous l’avons vu, le terminal Xiaomi est à un pas en avance en termes d’écran (HDR10 et Corning Gorilla Glass 5), appareils photo (Enregistrement vidéo 4K et mode nuit), capacité de la batterie (5 020 mAh) et l’intégration des services Google.

De l’autre côté du concours, nous avons le Huawei P40 Lite, avec un impressionnant Charge rapide 40 W, processeur Kirin 810, 6 Go de RAM et la technologie NFC, entre autres avantages.

Lors du choix, vous devez prendre en compte quels sont les aspects qui vous intéressent le plus lors du choix d’un nouveau téléphone. Si vous avez besoin d’un écran large, de bons appareils photo et d’une grande batterie, ce que vous recherchez, c’est le Redmi Note 9s. En revanche, si vous voulez un processeur puissant accompagné d’une bonne mémoire RAM, avec une charge rapide de la batterie et une section de connectivité complète, la réponse est le Huawei P40 Lite.

Le dernier détail qui peut changer votre choix est le prix. Alors que le Huawei P40 Lite est disponible en une seule version 6 Go + 128 Go pour 200 euros, avec le Redmi Note 9s, vous pouvez vous permettre de dépenser environ 30 euros de moins si vous optez pour la version 4 Go + 64 Go, en vente pour environ 170 euros.

