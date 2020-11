Il semble que les seuls appareils portables d’Apple soient les iPhones, les iPad et les MacBook. Mais il reste encore un quart qui est encore très présent dans les poches de certains utilisateurs. Son nom est iPod Touch, la variante à grand écran tactile du célèbre lecteur multimédia. La pomme mordue n’a pas non plus oublié le terminal et si vous en avez encore un dans votre poche nous vous le dirons si votre iPod Touch est compatible avec iOS 14.

Quels sont les iPod Touch compatibles avec iOS 14

L’iPod est l’un des appareils les plus connus de tous les temps. Il y a des collectionneurs qui recherchent des pièces des plus anciennes, mais il y a ceux qui cherchent un appareil Apple avec lequel ils ne peuvent que se divertir et tenir dans leur poche. Beaucoup tireront le meilleur parti de cet appareil grâce à l’arrivée de meilleures puces et à l’arrivée de nouveaux services tels que Arcade.

Apple n’a cessé de produire ou d’améliorer cet appareil, même s’il est en net déclin avec la présence d’appareils comme l’iPhone SE 2020. Mais nous avons de bonnes nouvelles pour ceux qui possèdent cet appareil qui cherchent à mettre à jour leur iPod Touch avec iOS 14. Oui, c’est possible, mais vous devez garder une chose à l’esprit: le nouveau système d’exploitation d’Apple est compatible avec Joueur de génération 7.

Cela signifie en gros qu’une seule famille d’iPod est compatible avec le logiciel et avec toutes ses fonctions. Rappelons que ce modèle a été présenté en mai 2019, le premier en quatre ans depuis la sortie de la génération 6. Le meilleur de tous est que même si vous ne possédez pas les caractéristiques des smartphones, vous avez toutes les caractéristiques dont nous vous avons parlé ces derniers mois.

Vaut-il la peine d’acheter un iPhone ou un iPod?

Apple ne laisse pas ses appareils sans support à moins qu’il ne soit très clair qu’il existe des versions supérieures beaucoup plus compétentes sur le marché. Nous voyons cela chaque année avec l’iPhone, où la liste élimine un modèle de plus à chaque édition. Mais à la question de savoir s’il vaut la peine d’acheter un iPhone ou un iPod, la réponse est la même que toujours: celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Oui, il est possible qu’un iPhone SE 2020 est une bonne alternative, Mais si vous avez déjà un smartphone et ne souhaitez qu’un petit appareil multimédia, vous avez cette alternative.