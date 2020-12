Noël approche, et avec lui, des cadeaux à nos proches. De Xataka Mobile, notre pari est clair: un mobile meilleur et renouvelé est toujours utile. Nous avons demandé à nos experts de découvrir quel mobile offrir ce Noël, et les réponses ont été assez mitigées.

Il y a des candidats clairs, cependant il y a d’autres motivations assez différentes parmi les candidats. Voyons donc ce que les rédacteurs en chef de Xataka Móvil ont dit, car il existe d’excellentes alternatives d’achat.

Amparo Babiloni

Quand on nous pose des questions sur un mobile avec un bon rapport qualité-prix, nous avons tendance à opter pour des appareils bon marché, mais je pense que le vrai rapport qualité-prix est un peu supérieur. Mon choix en 2020 est le OnePlus Nord. Il n’a pas la puce la plus puissante de Qualcomm, mais a montré qu’en matière de performances, il a peu à envier au top. Il dispose également d’un écran fluide, d’une caméra très solvant et, surtout, de l’expérience OxygenOS.

Pour ceux qui recherchent un terminal moins cher, ma recommandation (et je pense que presque tout le monde) est le POCO X3 NFC. Il n’y a pas d’autre mobile qui donne autant pour si peu, le succès des ventes du Black Friday en est la preuve.

Anna Marti

La vérité est que cette année c’est plus difficile de choisir car je dirais que les lancements se sont multipliés, mais la vérité est que j’ai des préférences assez invariables et cette fois, en plus, j’ai déjà fait un cadeau avant Noël d’un smartphone: le Google Pixel 4e

Je voulais donner quelque chose avec un bon appareil photo et que ce n’était pas trop gros, et presque seulement pour la première chose, le look allait tout à fait aux mobiles de Google. Il ne gagnera pas en polyvalence, mais Rien que pour la qualité de sa caméra arrière unique, il le compense dans de nombreux profils d’utilisation (dans lequel l’utilisation du grand angle, de la macro et du zoom est plus anecdotique) pour recommander quelque chose avec une triple caméra (et probablement un traitement moins naturel et adéquat).

En outre Je le considère toujours comme ayant un Android “propre”, sans couches de personnalisation. Il est clair que cela peut laisser l’utilisateur sans ces nombreux ajouts que l’on trouve habituellement dans les logiciels tiers, mais je pense aussi que la fluidité et les mises à jour peuvent porter leurs fruits. Et la taille est magnifique.

Enrique Perez

Ne vous y trompez pas, la qualité-prix compte. Plus si nous devons nous payer nous-mêmes et surtout nous n’en profiterons pas. Nous n’allons probablement pas offrir un cadeau haut de gamme, car c’est quelque chose de très personnel et dans ce cas, la personne a sûrement un modèle spécifique en tête.

Mon pari pour ne pas échouer serait le Xiaomi Mi 10T Lite, un mobile qui peut être trouvé pour environ 250 euros et qui a tout ce dont la plupart des utilisateurs peuvent avoir besoin. Un bon processeur, un grand écran à 120 Hz, un appareil photo solvant et une bonne batterie. Un mobile tout-terrain qui a un point d’avance sur les autres terminaux à 200 euros et qui durera plusieurs années.

Ivan Linares

Il devient de plus en plus difficile de se prononcer sur un téléphone, surtout lorsque vous avez un budget serré. Compte tenu de cela, et de toutes les versions que 2020 a reçues, Mon pari est double: le Xiaomi Poco X3 NFC si vous avez environ 200 euros de budget et le OnePlus Nord si vous pouvez doubler le coût. Xiaomi a fait du petit X3 NFC le choix sûr pour tous ceux qui ont besoin d’un bon mobile à un prix réduit. Il peut être obtenu pour environ 200 euros (il faut être attentif aux offres) et il est impossible d’en obtenir plus en retour: Snapdragon 732G, écran FHD + 6,7 pouces, 6 Go de RAM et un minimum de 64 Go de stockage, quad caméra avec des performances photographiques plus que décentes, une batterie de 5160 mAh avec une charge rapide de 33 W … Le rapport qualité / prix est imbattable.

Le OnePlus Nord élève la barre des performances en rendant le logiciel OnePlus beaucoup plus accessible. C’est un mobile équilibré qui ne peut pas rivaliser de prix avec le Xiaomi, mais il n’en a pas besoin non plus: avec son Snapdragon 765G, son écran AMOLED de 6,44 pouces, sa base de 8/128 Go et sa quadruple caméra arrière, c’est suffisant et il y a beaucoup à faire heureux à tout le monde. Même le technicien le plus exigeant.

José Garcia

Je crois que cette année il y a un appareil clairement intéressant à donner et c’est l’iPhone 12 mini. Apple a réussi à créer un appareil compact, vraiment premium, avec un écran OLED et dont les performances sont tout simplement exquises. Aussi, si vous appréciez la caméra, c’est un terminal qui sait aussi se comporter dans presque toutes les situations.

Il est vrai que c’est un terminal cher, surtout si on le compare avec le milieu de gamme Android, mais vous avez une garantie de mises à jour pour une bonne poignée d’années et je pense que si l’on prend en compte et divise le prix par sa durée de vie utile, l’iPhone 12 mini est payant. C’est un bon téléphone, un très bon téléphone en effet, mais attention: attention à la batterie, être petite devait faire des ravages et la batterie est la principale.

Samuel Fernandez

Si je devais choisir un téléphone portable tout de suite, avec un budget moyen (sans trop d’austérité mais aussi sans folies) J’irais probablement pour le Poco X3 NFC. Quand je l’ai analysé, j’ai pu voir qu’il est extrêmement équilibré, et si vous avez la chance de l’attraper en solde, il devient vraiment imbattable. J’apprécierais également le Pixel 4a, mais bien que son appareil photo soit considérablement meilleur que celui du Poco X3 (et pratiquement 80% du milieu de gamme), il me semble que le Poco est plus polyvalent dans ce domaine. Pour l’acheter, j’irais sur Amazon, c’est mon magasin de choix pour beaucoup de choses et aussi pour la technologie.

J’ai la possibilité de l’acheter dans certains magasins locaux mais on parle aussi de grandes chaînes de distribution, donc je préfère la fiabilité des stocks et de la livraison. Quant au moment de l’achat, je ne manquerais pas grand chose au-delà de la première quinzaine, au cas où il y aurait des problèmes de retard avec la saturation de Noël

José Antonio Carmona

Lors de l’achat d’un mobile, je dois admettre qu’Android m’a toujours jeté plus qu’iOS, mais cette année, peut-être en raison d’une sursaturation, j’ai remarqué l’iPhone 12 Mini. Avec un prix contenu, du moins si on le compare à ses grands frères, il propose pour moi quelque chose de différent du reste, comme la taille.

Sous l’écran de 5,4 pouces on retrouve le même processeur, la même technologie d’écran et c’est aussi la 5G, sans oublier qu’il a iOS 14. Il est vrai qu’il perd dans la section caméra avec les gros modèles, mais pour un utilisateur la moitié des composants qu’il assemble le rendent plus que suffisant. Et ici un seul paragraphe, pour 50 euros de plus, j’opterais pour la version 128 Go puisque 64 Go à ce stade semble court, tirant même iCloud en permanence.

Ivan Ramirez

Choisir un mobile à offrir est difficile, car chaque personne a ses propres exigences et chaque donateur a son propre budget. Le mobile est quelque chose d’assez personnel, donc je ne le donnerais qu’à quelqu’un qui n’est pas très impliqué dans l’affaire, sinon il voudrait probablement le choisir et l’acheter lui-même. Pour ce profil, je préfère jouer la sécurité avec un mobile normal et actuel pour les masses, comme le Samsung Galaxy A31.

Cela semble être un bon choix pour beaucoup de gens, car One UI n’est pas aussi spécial que les autres couches ni aussi “nu” qu’Android stock, en plus d’avoir tout le nécessaire pour la plupart des gens: excellente batterie, bon écran AMOLED, caméras polyvalentes et un prix qui diminue chaque jour. De plus, dans le magasin Samsung, ils le vendent pour 215 euros et avec une boîte de stérilisateur UV en cadeau, donc je ne peux pas penser à une meilleure façon de terminer 2020 que celle-ci.

Ricardo Aguilar

Laissant un peu la tendance générale, et sachant que c’est “cher”, je vais vous recommander le Google Pixel 5. C’est un terminal qui a une longue durée de vie (important quand il s’agit de cadeaux), avec un appareil photo simplement spectaculaire, une batterie qui dure beaucoup plus longtemps que d’habitude dans les mobiles de 4000 mAh, et le grand avantage d’avoir un logiciel Google.

C’est 629 euros à la FNAC France, qui l’envoie en Espagne. Je le répète, je sais que ça peut sembler fou de payer autant, mais un pixel est un pixel, et que la caméra, les logiciels et l’expérience utilisateur (maintenant à 90 Hz) sont convaincus qu’ils en valent la peine.