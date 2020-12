C’est la marque de mode mais savez-vous quel mobile choisir? Nous vous montrons tous les mobiles Pocophone et sélectionnons le meilleur modèle que vous puissiez acheter.

Écrit par Beatriz Alcántara

POCO, le fabricant de mobiles connu comme une filiale de Xiaomi, a franchi le pas et s’est imposé comme une marque totalement indépendante du géant chinois.

Ce fait, ajouté aux gros terminaux que l’entreprise a lancés depuis 2018, nous conduit à dédier un article afin que vous faire prendre pleinement conscience de son intéressante proposition.

Dans ce guide d’achat, nous vous montrons la liste avec tous les mobiles qui composent le catalogue Pocophone. Enfin, si vous ne pouvez pas choisir entre l’un d’entre eux, nous sélectionnons quel est le meilleur POCO de notre point de vue.

Mais avant de vous parler de son catalogue, découvrons ce que le principales caractéristiques de la marque Pocophone, un nom de plus en plus important sur le vaste marché de la téléphonie mobile.

Quelles sont les caractéristiques de la marque Pocophone?

Pocophone, ou POCO, est une marque qui est né sous l’abri de Xiaomi en 2018. La principale stratégie de l’entreprise était de lancer des terminaux haut de gamme avec un prix plus ajusté que ceux de ses concurrents. C’est ainsi que nous l’avons vu dans le Pocophone F1, un mobile qui a changé le marché grâce à son excellent rapport qualité-prix.

Sans avoir des luxes et des spécifications impressionnantes, les terminaux POCO se concentrent sur offrir une expérience utilisateur rapide et puissante avec un prix irrésistible. Comme le déclare l’entreprise elle-même, la technologie compte avant tout dans ses produits.

D’autre part, l’entreprise souhaite également se caractériser par l’écoute de ses utilisateurs et l’introduction de leurs demandes dans ses nouveaux modèles. Pour l’instant, en 2020, nous avons pu voir un excellent pari dans leurs nouveaux téléphones, qui sont venus à se battre dur pour réussir dans la gamme haute, moyenne et basse.

Un autre fait important pour POCO en 2020 est qu’il est officiellement devenu une marque indépendante de Xiaomi, comme Redmi l’a déjà fait.

La marque POCO devient indépendante! Aux fans de POCO: Nous aimerions vous inviter tous à rejoindre notre nouveau voyage à venir! pic.twitter.com/kPUMg5IKRO – POCO (@POCOGlobal) 24 novembre 2020

Malgré ce changement, POCO s’est engagé à garder la même philosophie: créez des mobiles avancés à petit prix, avec une personnalité qui lui est propre, et écoutez ce que votre communauté a à dire.

Pour le moment, il n’y a pas d’autres données sur ce que signifie vraiment cette séparation, par exemple, si elle continuera à partager des ressources de conception et de recherche avec Xiaomi. POCO n’a pas encore développé son propre logiciel, nous imaginons donc que leurs mobiles continueront avec MIUI.

POCO a annoncé en novembre 2020 qu’il y avait vendu plus de 6 millions d’unités de ses différents modèles à ce jour. Le passé a été intéressant, mais l’avenir s’annonce encore plus réussi pour une marque peu à peu plus connue des utilisateurs.

Si vous ne connaissez toujours pas les mobiles qui composent le catalogue POCO actuel, vous pouvez les découvrir ci-dessous.

Tous les mobiles Pocophone

Contrairement à Xiaomi, POCO n’est pas un fabricant qui lance des dizaines de modèles différents chaque année, ce qui nous permet de différencier plus facilement tous les membres de son catalogue.

Comme nous l’avons déjà mentionné, le premier mobile qui a vu le jour était le Pocophone F1, une véritable révélation de 2018. En plus de la famille PETIT F, la société a également la série POCO X, POCO M et POCO C.

Depuis ce premier lancement en 2018, l’entreprise nous a fait attendre près de deux ans pour voir ses nouveaux terminaux. Cette sécheresse de lancements a pris fin en 2020, année au cours de laquelle POCO a présenté plusieurs téléphones, certains d’entre eux des modèles Xiaomi déguisés comme la marque elle-même l’a reconnu.

Actuellement, ce sont les Mobiles POCO que vous pouvez acheter:

POCO F2 Pro

L’actuel Produit phare du pocophone c’est lui POCO F2 Pro, l’un des meilleurs mobiles haut de gamme que vous puissiez acheter cette année.

Ce mobile, qui hérite de nombreuses caractéristiques du Redmi K30 Pro, se démarque en premier lieu pour un Écran AMOLED de 6,67 pouces, Résolution Full HD + et jusqu’à 1 200 nits de luminosité maximale.

Si vous recherchez de la puissance, le POCO F2 Pro en a beaucoup grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 865, qui s’accompagne de 6 ou 8 Go de RAM selon la version. Quant au système d’exploitation, il a MIUI 11 basé sur Android 10.

La qualité du téléphone se reflète également dans le système photographique, avec quatre caméras à l’arrière avec capteur principal de 64 MP et une caméra frontale «pop-up» de 20 MP. L’autonomie ne sera pas non plus un problème, puisqu’elle intègre un Batterie de 4700 mAh avec une charge rapide de 30 W.

Puissance, performances, caméras et batterie sont les principales caractéristiques de ce terminal, dans lequel nous manquons un taux de rafraîchissement plus élevé. Cependant, cet inconvénient perd de son importance en voyant son prix, moins de 550 euros.

POCO X3 NFC

Si POCO voulait une part du gâteau du milieu de gamme bondé du marché en 2020, il l’a réalisé avec son remarquable POCO X3 NFC, un terminal avec un rapport qualité prix difficile à égaler.

Pour un prix d’environ 200 euros, ce POCO X3 NFC vous propose un écran IPS de 6,67 pouces avec Taux de rafraîchissement de 120 Hz et résolution Full HD +. La puissance est assurée avec le processeur Qualcomm Snapdragon 732G, qui est accompagné de 6 Go de RAM.

Malgré ce taux de rafraîchissement élevé, l’autonomie est remarquable grâce à un Batterie de 5160 mAh qui est complètement chargé en 1 heure et 20 minutes grâce à la charge rapide de 33W. En bref, un terminal très complet que vous pouvez acheter pour un peu plus de 200 euros. Si vous le faites, vous pouvez le protéger avec certaines des meilleures coques pour le POCO X3 NFC.

PETIT M3

Sa propre personnalité est ce qui reste PETIT M3, lancé par la société fin 2020. Ses versions en jaune et bleu électrique et son prix, 149 euros pour la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne sont particulièrement frappants.

En plus du design, ce POCO M3 met également en évidence l’écran IPS de 6,53 pouces avec une résolution Full HD +, le processeur Qualcomm Snapdragon 662, la triple caméra animée par un capteur principal de 48 MP et un incroyable batterie de 6000 mAh avec charge rapide de 18 W.

Ce terminal, dont le design est totalement nouveau, offre aux utilisateurs un rapport qualité-prix difficile à battre dans le bas de gamme. Nous répétons, c’est disponible pour environ 150 euros, un prix apparemment imbattable.

Quel Pocophone est le meilleur?

Les trois mobiles qui composent le catalogue actuel de POCO couvrent les trois gammes du marché: haut de gamme, bas de gamme et haut de gamme. Selon vos besoins et votre budget Avec lequel vous faites face à l’achat, vous devez choisir entre le POCO F2 Pro, le POCO X3 NFC et le POCO M3.

Quel que soit le budget, le meilleur Pocophone actuellement est le POCO F2 Pro, ce que nous avons déjà salué à plusieurs reprises. Pour un prix d’environ 550 euros, vous pouvez profiter d’un mobile avec un processeur Snapdragon 865, un écran AMOLED, quatre caméras à l’arrière et une batterie de 4700 mAh avec une charge rapide de 30 W.

À cela, il faut ajouter d’autres détails, tels que NFC, capteur de lumière ambiante à 360 °, lecteur d’empreintes digitales optique à l’écran, port casque 3,5 mm et USB Type C. En bref, un excellent terminal qui répondra à tous vos souhaits et vous montrera à 100% l’expérience POCO.