One Piece: Luffy heureux avec les autres personnages

Avec l’arrivée imminente de l’épisode 1000 de One Piece, un fan de cet anime a voulu partager une analyse intense sur les apparitions de chaque personnage principal appartenant à l’équipage des Pirates du Chapeau de Paille.

Luffy, Sanji, Zoro, Nami, Chopper … Selon vous, quels personnages ont le plus d’apparitions dans les arcs One Piece? De toute évidence, comme vous pouvez l’imaginer, Monkey D. Luffy est le personnage principal avec le plus d’apparences. Mais qui a presque autant d’apparences que lui? On va le voir!

Savoir plus: Voici comment les statues One Piece aident une préfecture du Japon à se remettre d’un tremblement de terre

Quels personnages apparaissent le plus dans les épisodes One Piece?

Cette analyse réalisée par l’utilisateur de Reddit “at8official” nous a rappelé, et beaucoup, une analyse dans laquelle nous avons découvert que les épisodes de One Piece étaient de plus en plus espacés.

A cette occasion, l’analyse nous présente un graphique statistique dans lequel nous pouvons voir le nombre total de chapitres et les apparitions des membres des Pirates du Chapeau de Paille.

À l’approche du chapitre 1000, j’ai visualisé une chronologie des apparitions de chaque pirate au chapeau de paille au cours du manga. de r / OnePiece

La liste des caractères de ce graphique est classée en fonction des personnages qui ont eu le plus d’apparences. Autrement dit, en haut, nous trouvons le personnage avec le plus d’apparences, qui est Luffy. Suivi de Zoro, nami, Usopp et Sanji. Vous attendiez-vous à cette commande?

Autres objets One Piece que vous aimerez