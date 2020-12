Un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue aujourd’hui est la capacité des marques à innover.

Parmi les principaux aspects qui nous alertent aujourd’hui sur la capacité des marques à innover, il y a la gestion des idées qu’elles portent.

Un autre aspect très présent dans la capacité des marques à appréhender le marché repose sur les besoins enregistrés par le consommateur.

Innover sur le marché est tout et c’est la tâche principale de réaliser des activités de plus en plus pertinentes, telles que celles qui nous avertissent de la capacité des marques, de pouvoir comprendre le marché et l’opportunité que les marques ont en son sein. , surtout dans les années comme 2021.

Un aspect d’une valeur énorme est celui qui nous avertit Sergio Escamilla, Directeur général du bureau Circus Mexico, en révélant ce qui s’en vient en matière de créativité en 2021, une année où il est essentiel de comprendre le contexte et la capacité de votre entreprise à faire face aux défis, c’est pourquoi il devient brutalement utile de raconter avec des cours comme celui proposé par l’École de marketing avec son large éventail de diplômes et de programmes de gestion.

Merca2.0 – Quel est le nouveau modèle d’agence que nous verrons en 2021?

Sergio Escamilla – Nous nous engageons à avoir des structures flexibles et évolutives qui permettent aux clients d’avoir accès aux meilleurs talents et capacités de manière intégrée.

Nous proposons un modèle de service de bout en bout, depuis la stratégie et la collecte de données, les médias, la production, le concept et la conception, jusqu’à la localisation et l’optimisation.

Ce type de modèle de service peut créer des changements substantiels au-delà de la communication traditionnelle vers la transformation numérique profonde de l’entreprise.

Merca2.0 – Quelles propositions créatives ont été les plus utilisées au cours de cette année de contingence sanitaire?

Sergio Escamilla – Le plus important à ce stade a été de mieux comprendre les écosystèmes numériques. La pandémie a mis en évidence les «lacunes» des entreprises en matière de conversion et de performance numérique.

Par conséquent, nous avons cherché à avoir des processus qui accélèrent la transformation numérique et se matérialisent dans des propositions créatives qui sont constamment connectées à tous les points de contact où il y a des expériences de consommation.

Sergio Escamilla, MD du bureau de Circus au Mexique

Merca2.0 – Qu’est-ce qui rend le travail de l’agence précieux en 2021, alors que le pari est sur la reprise après la pandémie?

Sergio Escamilla – En 2021, les agences conçues de manière flexible et agile continueront à se développer. Les clients, plus que jamais, exigent des modèles qui évoluent rapidement et efficacement.

Soit avec des équipes embarquées, des hybrides ou avec des réseaux de support qui nous permettent d’être un «partenaire» agile qui accélère l’innovation et une manière d’appréhender les médias et la technologie dans le contexte actuel.

