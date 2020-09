Le choix du meilleur iPhone dépend de votre budget, de vos besoins et de vos goûts. Grâce au choix de la gamme Apple, vous pouvez vous trouver un iPhone décent qui recevra des mises à jour logicielles pendant au moins quatre ans, ou vous pouvez opter pour une mise à niveau chaque année.

Apple sait que les gens ont des habitudes d’achat différentes et vend donc actuellement quatre gammes différentes d’iPhone: iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone SE et iPhone XR. Chacun peut exécuter le dernier iOS 13 et tous seront mis à jour avec le nouvel iOS 14 et probablement plusieurs versions à venir après cela, l’un des grands avantages d’obtenir un iPhone plutôt qu’un appareil Android.

La gamme actuelle signifie que vous disposez d’un large choix de prix, de designs et de fonctionnalités, comme Face ID ou Touch ID, un petit écran dans la SE ou le plus grand jamais conçu dans le 11 Pro Max.

Mais comme nous approchons de la fin de l’année, vous voudrez peut-être attendre la gamme iPhone 12. Nous nous attendons à ce qu’un iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max soient les nouveaux smartphones disponibles, avec potentiellement de nouveaux designs à bords plats qui rappellent les jours de gloire des iPhone 4 et 5. Verrons-nous également un taux de rafraîchissement élevé écrans pour la première fois sur un iPhone?

Cela ne veut pas dire que la gamme actuelle d’iPhone n’est pas incroyablement bonne, mais nous prévoyons un lancement de l’iPhone 12 en septembre ou octobre, alors soyez conscient.

Ci-dessous, nous avons classé tous les iPhones vendus actuellement par Apple, ainsi que les modèles encore disponibles chez d’autres détaillants. Pour le moment, nous pensons que l’iPhone 11 est le meilleur iPhone pour la plupart des gens, mais vous n’êtes peut-être pas la plupart des gens. Jetez un œil à nos conseils d’achat et à nos avis indépendants pour voir quel iPhone conviendra à votre poche.

Meilleur iPhone: lequel devriez-vous acheter aujourd’hui?

1. iPhone 11

Le meilleur Apple iPhone pour votre argent

Poids: 194g | Dimensions: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | OS: iOS 13 | Taille de l’écran: 6,1 pouces | Résolution: 828 x 1792 | CPU: A13 Bionic | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64/128/256 Go | Batterie: Inconnu | Caméra arrière: 12MP + 12MP | Caméra frontale: 12MP

Grande valeur

Vitesses rapides à rabais

L’objectif ultrawide est bien meilleur que le téléobjectif

Toujours un écran LCD

Le dos en verre attire les empreintes digitales

L’iPhone 11 n’est pas le téléphone Apple le plus performant, mais il remplace le « produit phare du budget » de l’iPhone XR pour devenir le téléphone hors pair de sa génération en termes de valeur.

Certes, il manque un téléobjectif, mais comme nous l’avons constaté avec le Samsung Galaxy S10e, un couplage d’objectifs principaux et ultra-larges répond à la plupart des besoins en matière de photo. Bien qu’il n’obtienne pas d’écran OLED, son écran LCD permet au moins au téléphone de conserver sa couronne d’autonomie de batterie de meilleure génération. Et il obtient même un peu plus de RAM – jusqu’à 4 Go par rapport aux 3 Go de son prédécesseur.

Ajoutez iOS 13 et tous les nouveaux ajustements à venir dans la série iPhone 11 et ce téléphone est une machine à prendre des photos mince et moyenne – et le tout pour 699 $, le moins cher qu’un iPhone a fait ses débuts depuis l’iPhone 8.

Lisez notre en profondeur Examen de l’iPhone 11

2. iPhone 11 Pro

Presque le meilleur, mais un peu trop cher

Poids: 188g | Dimensions: 144 x 71,4 x 8,1 mm | OS: iOS 13 | Taille de l’écran: 5,8 pouces | Résolution: 1125 x 2436 | CPU: A13 Bionic | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64/256/512 Go | Batterie: 3,046mAh | Caméra arrière: 12MP + 12MP + 12MP | Caméra frontale: 12MP

Caméra un véritable pas en avant

Mise à niveau considérable de la batterie

Semblable à l’iPhone XS visuellement

Quelques mises à niveau sans caméra

L’iPhone 11 Pro est un smartphone plus avancé que l’iPhone 11 de base, mais ce n’est pas le meilleur iPhone simplement parce que son prix est également un grand pas en avant.

Bien sûr, le petit écran est convivial à une main, la qualité de l’écran est un bonus, et c’est le combiné le plus abordable d’Apple avec trois caméras arrière, c’est donc un téléphone décent dans l’ensemble – c’est pourquoi il est à notre deuxième place sur la liste des nos meilleurs iPhones.

Mais l’argent est une préoccupation pour la plupart des gens lorsqu’ils recherchent un nouveau smartphone, et la forte augmentation du prix peut être discutable pour la plupart des gens lorsque vous mettez les statistiques côte à côte avec l’iPhone 11.

Lire notre intégralité Examen de l’iPhone 11 Pro

3. iPhone 11 Pro Max

Poids: 226g | Dimensions: 158 x 77,8 x 8,1 mm | OS: iOS 13 | Taille de l’écran: 6,5 pouces | Résolution: 1242 x 2688 | CPU: A13 Bionic | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64/256/512 Go | Batterie: Inconnu | Caméra arrière: 12MP + 12MP + 12MP | Caméra frontale: 12MP

Trois caméras arrière

Le plus rapide et le meilleur iPhone du marché

Encore plus de batterie

Coûteux

Presque inchangé

L’iPhone 11 Pro Max n’est pas seulement un changement déroutant dans la convention de dénomination – c’est l’iPhone le plus gros, le plus rapide et le plus méchant du marché. C’est aussi le prix de départ le plus cher à 1099 $, qui n’augmente que si vous étendez le stockage.

Peu de choses ont changé par rapport à l’iPhone XS Max, mis à part la suite de caméras mise à niveau – mais là encore, l’ajout d’un objectif ultra-large est une grande mise à niveau. Le logiciel photo a également été mis à niveau et la commutation entre les niveaux de zoom est beaucoup plus fluide ici que sur les autres téléphones.

Le niveau de la batterie a été amélioré de 4 heures par rapport à l’iPhone XS Max, ce qui est vrai lors de nos tests. Et si vous pouvez aller au-delà du bloc de caméra arrière à triple objectif étrange, c’est vraiment l’iPhone le plus puissant du marché.

Lisez notre en profondeur Test de l’iPhone 11 Pro Max

4. iPhone SE

Le choix pour ceux qui veulent un iPhone moins cher

Poids: 148g | Dimensions: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | OS: iOS 13 | Taille de l’écran: 4,7 pouces | Résolution: 750 x 1334 | CPU: A13 Bionic | RAM: 3 Go | Espace de rangement: 64/128/256 Go | Batterie: 1,821mAh | Caméra arrière: 12MP | Caméra frontale: 7MP

IPhone le moins cher de tous les temps

Cadre léger

La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure

Technologie de l’ancien écran

Dévoilé en avril 2020, le nouvel iPhone SE peut ressembler à un iPhone plus ancien mais il présente de nombreux avantages sur le reste de la gamme. La principale raison pour laquelle vous voudrez peut-être l’acheter est que c’est l’iPhone le moins cher que vous pouvez acheter chez Apple en ce moment.

Il est livré avec le même design que l’iPhone 8, mais cela a amélioré les composants internes tels qu’un chipset A13 Bionic qui est le même que nous avons vu alimenter les trois téléphones que vous trouverez ci-dessus dans cette liste.

Il est également livré avec un scanner d’empreintes digitales Touch ID, ce que nous n’avons pas vu sur les iPhones récents. L’appareil photo est bon sur ce téléphone, mais ne rivalisera pas avec les meilleurs iPhones et il a également une autonomie moyenne.

Dans l’ensemble, si vous recherchez une alternative moins chère aux appareils que vous avez lus ci-dessus, vous allez adorer l’iPhone SE.

Lisez notre en profondeur Examen de l’iPhone SE

5. iPhone XS

Une autre option pour ceux qui recherchent quelque chose de compact

Poids: 174g | Dimensions: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | OS: iOS 12 | Taille de l’écran: 5,8 pouces | Résolution: 1125 x 2436 | CPU: A12 Bionic | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64/256/512 Go | Batterie: 2,659mAh | Caméra arrière: 12MP + 12MP | Caméra frontale: 7MP

Smart HDR aide la caméra

Fonctionnement plus rapide d’une seule main par rapport à Max

La durée de vie de la batterie n’est pas mondiale

Encore très cher

Croyez-le ou non, l’iPhone XS était autrefois le meilleur «petit» téléphone d’Apple. Il a un écran de 5,8 pouces, il est donc plus convivial que la plupart des téléphones plus grands de cette liste, mais il a toujours du punch en termes de spécifications.

L’iPhone XS est peut-être un peu plus âgé maintenant, mais il dispose d’une caméra 12MP compatible HDR intelligente, d’une caméra frontale TrueDepth améliorée et d’un chipset A12 Bionic rapide, exactement comme le plus grand iPhone XS Max.

En fait, ce téléphone tout écran est à peu près l’iPhone XS Max dans un facteur de forme plus petit. Il a une batterie plus petite que le Max et évidemment un écran plus petit, mais vous capturerez toujours les mêmes superbes photos et vidéos sur cet appareil et jouerez aux mêmes jeux.

De plus, il est moins cher qu’à l’époque où il s’agissait du dernier et meilleur iPhone.

Lisez notre en profondeur Examen de l’iPhone XS

6. iPhone XS Max

L’iPhone XS Max est toujours un gros téléphone rapide

Poids: 208g | Dimensions: 157,5 x 77,4 x 7,7 mm | OS: iOS 12 | Taille de l’écran: 6,5 pouces | Résolution: 1242 x 2688 | CPU: A12 Bionic | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64/256/512 Go | Batterie: 3,179mAh | Caméra arrière: 12MP + 12MP | Caméra frontale: 7MP

Grand écran pour les jeux et les films

L’appareil photo est puissant pour un iPhone

Prix: l’iPhone le plus cher de tous les temps

La taille peut rendre la manipulation difficile

C’était autrefois le meilleur iPhone si vos mains et vos portefeuilles étaient assez grands. Il dispose d’un grand écran OLED de 6,5 pouces avec prise en charge HDR10 pour faire ressortir les couleurs. C’est le téléphone parfait si vous voulez un écran géant, mais il a maintenant été remplacé par l’iPhone 11 Pro Max que nous avons mentionné ci-dessus.

Derrière cet immense écran se trouve un appareil photo à double objectif 12MP. Apple l’a équipé de Smart HDR et a augmenté la taille du capteur pour capturer des pixels plus grands. Ne vous laissez pas tromper par ce nombre statique de 12MP. L’iPhone XS Max (comme le XS) dispose de capacités de détection de profondeur pour un bokeh réglable (flou d’arrière-plan) pendant et après une prise de vue.

La caméra TrueDepth revient avec une reconnaissance de Face ID plus rapide, et vos selfies 7MP bénéficient d’un meilleur contrôle de la profondeur et du Smart HDR. C’est maintenant moins cher qu’au lancement, donc cela peut être une bonne option si vous voulez beaucoup de spécifications mais ne voulez pas obtenir le dernier iPhone absolu.

Lisez notre en profondeur Examen de l’iPhone XS Max

7. iPhone XR

Le meilleur iPhone pour ceux qui recherchent une grande autonomie

Poids: 194g | Dimensions: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | OS: iOS 12 | Taille de l’écran: 6,1 pouces | Résolution: 1792 x 828 | CPU: A12 Bionic | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64 / 128256GB | Batterie: 2,942mAh | Caméra arrière: 12MP + 12MP | Caméra frontale: 7MP

Grande autonomie de batterie pour un iPhone

Prix ​​réduit et couleurs amusantes

Certaines applications ne sont toujours pas entièrement optimisées

Écran basse résolution

L’iPhone XR est une excellente mise à niveau pour le consommateur moyen qui ne veut pas payer pour l’iPhone le plus cher (beaucoup d’argent). C’était l’iPhone « bon marché » d’Apple jusqu’à l’arrivée de l’iPhone SE 2020.

Il se distingue par une variété de couleurs iPhone XR: bleu, blanc, noir, jaune, corail, rouge. Cela contraste fortement avec les couleurs plutôt sourdes de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max. Pourtant, il partage les mêmes spécifications internes: le chipset A12 Bionic d’Apple et un appareil photo à double objectif 12MP avec un seul objectif à l’arrière.

Vous n’obtenez pas l’appareil photo à double objectif comme vous le faites sur un iPhone de niveau supérieur, vous manquez donc les prises de vue au téléobjectif. Mais Smart HDR est le véritable avantage de prendre de superbes photos, et c’est ici.

C’est moins cher, c’est plus coloré et il a un grand écran de 6,1 pouces. Cela suffit à la plupart des gens, en particulier à ceux qui n’insistent pas sur un écran OLED impressionnant.

Lisez notre en profondeur Examen de l’iPhone XR

8. iPhone X

L’iPhone qui a changé la gamme

Poids: 174g | Dimensions: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | OS: iOS 11 | Taille de l’écran: 5,8 pouces | Résolution: 1125 x 2436 | CPU: A11 Bionic | RAM: 3 Go | Espace de rangement: 64 / 256GB | Batterie: 2,716mAh | Caméra arrière: 12MP + 12MP | Caméra frontale: 7MP

Écran brillant

Des entrailles puissantes

Caméra TrueDepth intelligente

Incroyablement cher

L’iPhone X est aussi impressionnant que cher, mais si vous voulez vraiment un excellent iPhone moderne sans acheter un appareil plus récent, c’est celui qu’il vous faut aujourd’hui.

Il dispose d’un grand écran tout écran, à l’exception d’une encoche en haut qui abrite une nouvelle caméra TrueDepth. Cela prend les selfies à un autre niveau et peut également mapper votre visage sur un Animoji exclusif à l’iPhone X. Si vous ne savez pas ce que c’est maintenant, vous ne vous en soucierez probablement pas.

L’iPhone X est le smartphone du 10e anniversaire d’Apple et a à peu près tout ce que les utilisateurs d’iPhone ont demandé, d’un design plus avant-gardiste à des spécifications plus rapides et de nouvelles fonctionnalités. Vous devrez simplement vous habituer à Face ID au lieu d’atteindre ce capteur d’empreintes digitales inexistant.

Lisez notre en profondeur Examen de l’iPhone X