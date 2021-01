Bien que la pandémie et la réglementation en vigueur empêchent de célébrer le réveillon du Nouvel An comme nous l’avons fait toute notre vie, cela peut toujours être fait à la maison, en famille et / ou entre amis – tant que le nombre de personnes recommandé est respecté. Mais que ce soit pour le dîner aujourd’hui, ou parce que demain vous voulez simplement profiter du vôtre en vous promenant dans la rue, connaître le temps est essentiel. Et plus encore avec la vague de froid que nous traversons.

Quelle heure sera-t-il ce soir quand il sera temps de rentrer à la maison? Et demain après-midi? Si vous souhaitez être informé de l’endroit et du moment où il pleuvra, neigera et / ou se calmera un peu en cette période de folie, vous avez ici une série d’applications et de sites Web pour le voir depuis votre mobile et / ou votre PC.

AEMET

Bien sûr, le premier que nous recommandons est le site Web de AEMET, la page officielle de l’Agence météorologique nationale du gouvernement espagnol. Outre les multiples services dont il dispose, celui qui nous intéresse, qui est la prévision de la météo qui sera en Espagne, couvre un total de 9 jours. Pour le moment, nous pouvons vérifier les résultats de cette semaine, mais aussi les prévisions qui couvriront le reste des jours au fur et à mesure.

Plus basé sur des conjectures et des modèles que sur des données plus fiables en raison de la rapidité avec laquelle le temps change, bien que certaines personnes le considèrent comme un site Web “ pessimiste ” dans la mesure où ses chances de pluie sont généralement plus élevées que celles du reste des pages, la vérité est que l’AEMET a également souvent raison.

Le temps

Fondée par des météorologues renommés que nous voyons à la télévision depuis de nombreuses années, Le temps est C’est l’un de ces sites Web aussi bien présenté que efficace dans ce que nous devons savoir. Il a une interface rapide et des rapports spéciaux qui couvrent des événements exceptionnels, en fait, dans ce lien, vous pouvez lire leurs prévisions météorologiques pour la tempête. Mais sans aucun doute, le mieux est de pouvoir voir le temps réel en entrant ce lien, avec la possibilité de voir le modèle de prédiction toutes les heures et dans un graphique pour avoir une idée de la façon dont le temps va passer ce week-end.

Weather.com

Le site web de El Canal del Clima ou chaîne de télévision météo, c’est une page américaine mais ça saute En langue espagnole. La chose surprenante à ce sujet est qu’il vous permet de connaître les prévisions avec des modèles météorologiques qui vont de la météo pour les prochaines heures à moins de deux semaines, voire plus d’un mois. Pour cette raison, nous pouvons déjà consulter les prévisions qui feront jusqu’à fin février.

Attention cependant, car ce sont des prédictions basées sur des modèles qui peuvent changer d’une semaine à l’autre. Et n’ayez pas peur des diplômes, car au début peut sortir à Fahrenheit et changez-les simplement dans la barre d’outils supérieure.

Application mobile

Comme à d’autres occasions, le smartphone devient notre meilleur allié face à ce type de service. La AEMET a sa propre application pour Android et iOS, mais nous en avons aussi d’autres intéressantes comme AccuWeather, bien connu et avec des prévisions très précises pour suivre les prévisions minute par minute si nous avons un voyage en attente ou si nous voulons simplement passer la journée à survivre au thermomètre. O Météo 14 jours: Météore, qui comme son nom l’indique nous donne une prévision pour les deux prochaines semaines.

Voici quelques-unes de ces applications à télécharger à partir d’ici et comparez leurs prédictions:

AEMET

Téléchargez l’application Android Aemet

Téléchargez l’application iOS Aemet

1Météo

Téléchargez l’application 1Weather pour Android

Téléchargez l’application iOS 1Weather

Le temps

Téléchargez l’application Android El Tiempo

METEORED

Téléchargez l’application Android Meteored

Téléchargez l’application iOS Meteored