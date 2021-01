Cela semble incroyable, mais cela fait plus de deux décennies depuis Les Sims ils sont d’abord venus sur les systèmes Windows. Les fans vétérans se rappelleront que le jeu utilisait à l’origine la projection isométrique pour présenter une simulation ouverte du activités quotidiennes d’une ou plusieurs personnes virtuelles, mais la vérité est qu’ils ont su s’adapter aux temps nouveaux. À ce jour, la série est non seulement devenue l’une des plus connues au monde, mais aussi l’une des franchises les plus vendues de l’histoire des jeux vidéo sur PC.

Le motif? Les Sims, en plus de tester notre niveau d’inventivité et de créativité, ils jouent aussi avec notre patience lorsqu’il s’agit de garder intacts les besoins des personnages. C’est une saga de jeux vidéo qui, en somme, nous ont gardés accrochés pendant des heures devant l’écran, car le travail d’Electronic Arts nous a offert tous les outils possibles pour cela.

Les Sims | Maxis

Dans Les Sims, nous pouvons créer les soi-disant «Sims» à notre goût, leur donner vie en les plaçant dans des maisons et même interagir avec eux pour les aider à réaliser leurs rêves. Les possibilités sont presque infiniesNous avons juste besoin d’un peu d’imagination pour commencer notre propre histoire dans la ville.

Une autre caractéristique qui rend le jeu si amusant est la personnalité des Sims. Après avoir passé quelques heures avec l’éditeur de personnages, un grand panneau s’offre à nous dans lequel nous pouvons donner à notre Sim une touche unique afin qu’il ou elle nous ressemble le plus possible.

À de nombreuses occasions, cela peut être une sorte de alter égo de quelque chose que nous souhaitons être, et Les Sims y parviennent avec leurs jeux vidéo de simulation sociale. Mais quel genre de Sim seriez-vous vraiment basé sur votre personnalité? Vous devrez être honnête avec vous-même pour savoir quelle personnalité de Sim vous convient le mieux.