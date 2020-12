Elden Ring, Metroid Prime 4 et d’autres jeux vidéo très attendus ont raté le rendez-vous, lequel a le plus fait mal?

Il y a eu de grandes annonces et quelques surprises lors des Game Awards 2020, mais aussi les jeux vidéo ont été manqués auquel de nombreux fans aspirent depuis des années. Et d’eux, nous vous demandons dans cette nouvelle réflexion spéciale des lecteurs. Quelle a été l’absence qui vous a le plus blessé? Quel jeu espériez-vous voir? Elden Ring, Bayonetta 3, Metroid Prime 4, Hellblade 2… la liste peut être assez longue.

Si votre jeu n’est pas dans la liste, votez Autres et commentez sur le forumDans les jours qui ont précédé l’événement, ici à Jeux 3D Nous avons créé notre propre liste de souhaits pour The Game Awards 2020, où nous parlons de certains de ces titres, et soulignons également ce que nous aimerions voir des autres, comme un nouveau gameplay de Dragon Age pour ne citer qu’un exemple. Le jeu BioWare était présent, oui, mais dans ce cas, uniquement avec une cinématique.

On a beaucoup parlé des nouveautés des auteurs de Dark Souls, mais aussi d’un éventuel retour de Silent Hill, de nouvelles données de Zelda: Breath of the Wild 2, ou encore d’un nouveau Splinter Cell. Nous savons que il y a de nombreux jeux et studios dont vous vouliez savoir. Nous vous proposons ici une liste avec certains des plus commentés, mais nous utiliserons également l’option “Autres“Pour ceux qui n’ont pas trouvé leur jeu le plus désiré dans l’enquête. Bien sûr, nous vous invitons à commenter et enregistrer vos absences les plus douloureuses, à en parler la semaine prochaine.

