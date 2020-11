Il y a trois ans (comme le temps passe), nous vous avons demandé quelle était, à votre avis, la pire console de l’histoire. Il y avait une diversité d’opinions, même si en général on peut dire que un certain point de rencontre a été apprécié autour de systèmes prometteurs qui ont fini par être de véritables échecs, tels que 3DO, Atari Jaguar et Philips CDi.

Aujourd’hui, nous voulons sauver ce problème, mais avec une approche différente, et nous dire quelle a été votre console préférée. Vous pouvez choisir entre l’une des générations qui ont existé jusqu’à présent, et peu importe que vous ne l’ayez pas à l’époque, il suffit que vous ayez eu la chance d’en profiter.

Dans mon cas, je dois dire que j’ai du mal. J’ai eu la chance de profiter de nombreuses consoles tout au long de ma vie, c’est ce que c’est de peindre des cheveux gris et d’être fan de technologie depuis que j’ai une conscience. J’avoue qu’à l’époque j’aimais beaucoup un Atari 2600, même si la console qui m’a vraiment changé et m’a fait aimer le monde des jeux vidéo était la Système maître.

La nostalgie m’amènerait à choisir cette console, mais en réalité les deux systèmes que j’ai le plus appréciés, à proprement parler, ont été Dreamcast, par SEGA, et la première xbox, de Microsoft. C’était difficile de choisir entre les deux, car ils m’ont donné énormément d’heures de plaisir et ont tous deux marqué un saut générationnel très important, mais je pense que Dreamcast m’a plus surpris en raison de l’évolution graphique qu’il a réalisée contre PS1 et Nintendo 64, et c’était le cas. celui qui m’a donné les moments les plus uniques.

Dreamcast est ma console préférée

Je me souviens encore des sentiments quand je suis rentré à la maison et j’ai couru pour le brancher sur la télévision. J’ai été étonné de la qualité graphique de Sonic Adventure, mais les jeux qui m’ont le plus marqué étaient Resident Evil Code Veronica, Metropolis Street Racer et Shenmue. Comme je l’ai dit, j’étais surtout habitué aux polygones pixélisés avec des textures floues de PS1, et la différence que Dreamcast faisait était si grande que c’était comme aller de nuit en jour.

J’ai toujours cette console, et un bon catalogue de jeux, même si pour des raisons d’espace et de temps je l’ai rangé dans sa boîte. Ce ne serait pas mal pour SEGA d’oser sortir une version mini avec un nombre raisonnable de jeux pré-installés, et de donner la possibilité d’acheter tous ses “indispensables” via une simple boutique en ligne. Je le ferais les yeux fermés.

C’est à vous, quelle a été votre console préférée? Les commentaires sont les vôtres.