La Basse-Californie possède les seuls bateaux transparents de la planète entière, fabriqués avec un matériau appelé «plexiglas», qui a sûrement inspiré les technologues de Xiaomi concevoir etle premier téléviseur totalement transparent, Sinon d’où?! Il s’agit de « My TV Lux Transparent Edition », sans câbles, cadres ou boîtiers, dans la mesure où ce que vous voyez de l’avant est le même de l’arrière.

Avec cette méga technologie, la firme chinoise est à l’avant-garde, démontrant que même si c’est une entreprise relativement nouvelle, atteignant sa première décennie de vie, elle est capable de concurrencer même les marques les plus reconnues. L’appareil haut de gamme dispose d’un écran complètement plat de 55 pouces et est auto-lumineux, il semble que ce soit une fenêtre lorsqu’elle est éteinte, tandis que lorsqu’elle est allumée, les images semblent flotter comme s’il s’agissait d’une série de hologrammesCependant, ce n’est rien de plus qu’un effet visuel produit par la transparence. Quelle magie est-ce!

caractéristiques

Dans le détail, ce nouveau Xiaomi Mi TV Lux est le résultat d’années de recherche. Selon la firme, créer son premier téléviseur OLED transparent n’a pas été une tâche facile, encore moins rapide, un véritable travail d’ingénierie qui a enfin pu voir la lumière commercialement. Xiaomi a promis de production de masse la télévision «Mi TV Lux Transparent Edition, pour pouvoir la distribuer dans le monde entier dans un prix environ six mille euros, un peu plus 153 mille pesos. Promettre que chaque dollar investi en vaudra la peine.

Selon Xataca, le téléviseur transparent est capable de reproduire le 93% de l’espace DCI-P3, en comptant sur 120 Hz avec MEMC (Motion Estimation, Motion Compensantion) et avec une vitesse de réponse d’une milliseconde. En outre, tous les composants électroniques et matériels de du son déplacé vers le support rond dans le en bas du téléviseur.

Cela a rendu les composants plus serrés que d’habitude, de sorte que l’entreprise a dû faire très attention lors de la conception. le système de refroidissement. Le chipset a un dissipateur de chaleur et toute la base est parsemée d’évents pour faciliter le processus, ainsi que d’une technologie OLED pour une translucidité facilez

Et comme si cela ne suffisait pas, les pixels sont assez fins afin que vous ne puissiez pas les voir à une distance de visualisation normale et que les espaces entre eux sont tout aussi petits, donc ils ne sont pas visibles non plus; tout est fusionné dans une feuille de verre apparemment normale, ce que Xiaomi a sans aucun doute montré en faisant un grand pas en avant par rapport à la façon dont nous sommes habitués à voir la boîte de divertissement. Espérons qu’il arrivera bientôt au Mexique pour l’essayer.