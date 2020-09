Malheureusement, et pour diverses raisons, le monde n’est plus aussi sûr qu’auparavant. Cela génère une préoccupation constante chez les parents, qui, d’une part, veulent donner de la liberté à leurs petits et, d’autre part, toujours être informés de l’endroit où ils se trouvent, de ce qu’ils font, etc. Heureusement, la technologie peut devenir un grand allié dans ce dilemme. Il existe plusieurs applications de suivi des enfants qui utilisent le suivi de localisation Android pour nous fournir ces données. Par exemple, aujourd’hui, nous allons parler de l’application de contrôle parental FamiSafe.

Comme nous l’avons déjà dit, c’est l’une des nombreuses applications de suivi téléphonique que nous pouvons trouver disponibles aujourd’hui. Cependant, en raison de plusieurs de ses caractéristiques spécifiques, il est l’un des favoris de la plupart des parents et tuteurs qui prétendent être au courant de la localisation de leurs enfants grâce à ce tracker de localisation GPS. Dans les lignes suivantes, nous allons vous montrer comment cela fonctionne et quels sont ses grands avantages.

Une application de suivi, solution parfaite pour les enfants actifs

En effet, personne ne veut couper les ailes de leurs petits. La prémisse sera alors de rester informé de sa localisation exacte grâce à un tracker téléphonique comme celui proposé par cette application. Mais le traitement des données que de telles plateformes peuvent nous fournir est également important, pour mieux tout comprendre:

Rapport d’activité: avec FamiSafe, vous serez en mesure de surveiller en permanence les activités que vos enfants effectuent tout au long de la journée, y compris les applications qu’ils installent même s’ils les ont supprimées, ou le temps qu’ils passent dans chacun d’eux, pour éviter le harcèlement et Bloqueur d’applications: si vous le souhaitez, vous pouvez bloquer certaines des applications que vous considérez comme inappropriées ou dangereuses pour elles. On parle de réseaux sociaux, de pages pour adultes, etc. Définir les heures d’écran: ce tracker gratuit pour téléphone portable vous invite également à définir des horaires intelligents dans des endroits particuliers. Cela vous aidera à contrôler le temps que vos petits passent devant l’écran, à éviter la surexposition à des appareils technologiques, et à mieux équilibrer leurs routines.Alertes aux parents: vous aurez également la possibilité de surveiller les messages que l’enfant écrit ou reçoit. Tant dans les réseaux sociaux que dans les applications de messagerie instantanée. Vous pouvez créer une liste de mots que vous considérez comme offensants. Vous recevrez des alertes à chaque fois que l’une d’entre elles apparaîtra sur les terminaux des enfants.Informations privées et sécurisées: une autre raison de considérer cela comme la meilleure application pour suivre les téléphones, c’est que toutes les informations et données de la famille restent bien stockées, loin de là. des regards d’autrui. Ceci, grâce à l’utilisation du cryptosystème RSA, l’un des plus fiables au monde.

Suivi en temps réel, le plus important

Cependant, s’il existe un outil que nous devons exiger de toute application de suivi pour surveiller nos enfants, c’est la surveillance en temps réel via un localisateur de téléphone qu’ils ont intégré.

En fin de compte, il est essentiel de pouvoir voir où se trouvent nos enfants à tout moment.

Si nous parlons de FamiSafe, les étapes à suivre pour profiter de cette fonction sont les suivantes:

Téléchargez et installez l’application de suivi FameSafe sur votre mobile et votre enfant À partir de votre appareil, enregistrez un nouveau compte familial FamiSafe avec vous en tant que parent De votre enfant, accédez au même compte familial qu’un enfant, en saisissant le nom et l’âge Puis accordez les autorisations que vous jugez appropriées et que vous pourrez modifier ultérieurement Autoriser l’application à accéder à l’emplacement du terminal Revenir sur votre téléphone et synchroniser les deux appareils pour commencer à contrôler le vôtre à distance

Ci-dessous, vous avez plusieurs liens de téléchargement:

Comme vous pouvez le voir, il est extrêmement facile de profiter des avantages de ce tracker de téléphone Android.

Combien ça coûte pour profiter de cette tranquillité?

Mais, sans aucun doute, l’une des principales raisons pour lesquelles FamiSafe est une excellente alternative dans son domaine est que son prix est vraiment bas pour la tranquillité d’esprit qu’il offre à tous ceux qui commencent à l’utiliser quotidiennement.

Il existe trois plans, un mensuel, un trimestriel et un annuel. Comme d’habitude, plus le plan est prolongé, plus les économies que nous réaliserons seront importantes. Pour simplifier, dans ce tableau vous pouvez voir les tarifs en détail:

Forfait mensuel, jusqu’à 5 appareils par compte: 9,99 $ Plan trimestriel, jusqu’à 10 appareils par compte: 19,99 $ – 6,99 $ par mois Forfait annuel, jusqu’à 30 appareils par compte: 59,99 $ – 4,99 $ par mois

Bien sûr, c’est à vous de décider lequel convient le mieux à votre famille. Quel que soit votre choix, vous pouvez payer avec PayPal, cartes de crédit et autres moyens totalement sécurisés. Vous pouvez même payer pour un mois d’abord et si la plateforme vous convient, passez directement à un plan d’un an, ce qui vous permet de dépenser moins et d’éviter les limites.

Conclusions

Sur la base de tout ce qui a été dit jusqu’à présent, et des coutumes et activités familiales que vous connaissez mieux que quiconque, nous sommes convaincus qu’une application de suivi de téléphone peut être d’une grande aide pour la plupart des parents. Pour un chiffre très bas, vous obtenez des informations détaillées sur la position des mineurs, avec un suivi en temps réel, et des fonctionnalités supplémentaires qui emmènent nos yeux avec eux où qu’ils aillent.

