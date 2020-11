Tous ceux qui utilisent des clients de messagerie au quotidien sauront sûrement que l’une des formes d’organisation que nous offrent ces plateformes est le dossier. Cependant, les experts recommandent de les laisser de côté et de parier sur d’autres formes de organiser les e-mails.

En effet, les spécialistes considèrent que ceux d’entre nous qui souhaitent garder leurs e-mails toujours à portée de main, nous devrions utiliser la fonction Fichier d’Apple Mail, Gmail, Outlook ou Yahoo, au lieu d’utiliser leurs dossiers classiques. De plus, nous devons considérer que les courriels qui restent hors de vue, comme on dit, le sont. Et si nous prenons trop de temps pour trouver les e-mails que nous recherchons, nous deviendrons moins productifs que nous le souhaiterions. C’est pourquoi nous devrions l’éviter.

En conclusion, nous considérons qu’il n’est pas logique de conserver tous nos e-mails dans la boîte de réception, mais que parier sur l’archive peut être le meilleur choix, si nous le faisons avec sens.

Pourquoi archiver vos emails?

Comme nous l’avons expliqué dans les paragraphes précédents, vos e-mails, en particulier les plus importants, doivent aller directement dans un dossier Archive. Oubliez complètement les différents dossiers qui, apparemment, sont soigneusement organisés. Ce que vous devez faire avec eux, c’est les classer.

Bien sûr, cela peut vous sembler un peu risqué. C’est pourquoi nous allons essayer de justifier un peu cette position. La première raison pour laquelle nous pensons que c’est la meilleure alternative est que la configuration et la maintenance d’une hiérarchie de dossiers prennent du temps. Si vous avez déjà peu de temps libre pour vérifier vos e-mails, vous aurez beaucoup moins de temps pour les classer.

Prendre des décisions concernant l’emplacement des e-mails dans un dossier ou un autre peut être épuisant. De plus, une fois que vous les avez perdus de vue, vous remarquerez qu’il est très difficile de les retrouver dans certains de ces dossiers. Raisons plus que suffisantes pour supprimer les dossiers et opter pour l’archive.

En fait, l’envoi des e-mails à l’archive ne prend pas plus d’une seconde. En quelques instants, vous pourrez déplacer les e-mails de la boîte de réception vers l’archive. Cette procédure ne pourrait pas être plus simple. Si nous analysons la question par centaines d’e-mails par semaine, alors le gain de temps est exceptionnel.

Pour certaines personnes, ce sera un soulagement de la structure de dossiers tortueuse habituelle, bien que d’autres ressentent le besoin d’être plus précis. Mais ce n’est pas nécessaire. Voyons pourquoi.

Comment organiser des e-mails en masse?

Vous pensez probablement que pour archiver vos e-mails, il vous suffit de les déplacer dans votre dossier Archive. C’est vrai, mais ce n’est que la première étape. Il arrive que, si nous avons de nombreux e-mails dans la boîte de réception, les déplacer un par un peut être un processus trop lent. Vous devez bien sûr les déplacer par lots.

Heureusement, certains clients, comme Apple Mail ou Outlook, ont des fonctions très simples qui nous permettent de sélectionner plusieurs e-mails en masse. En maintenant la touche SHIFT enfoncée, nous pouvons sélectionner tous les e-mails que nous voulons. Une fois sélectionnés, vous pouvez les faire glisser et les déposer dans le dossier des fichiers ou sur le bouton Archiver. Mais qu’en est-il de Gmail par exemple?

Avant, nous avons indiqué comment agir dans Apple Mail ou Outlook, mais Gmail est le principal client de messagerie au monde. Le service Google, pour le moment, ne dispose d’aucun raccourci clavier qui nous permet de sélectionner tous les e-mails que nous voulons leur envoyer de la boîte de réception vers l’archive. Quoi qu’il en soit, vous pouvez profiter de la barre de message qui apparaît au-dessus des e-mails, nous permettant de sélectionner tous les e-mails de la boîte de réception, pour les déplacer par blocs.

Combien d’e-mails dois-je archiver

Le nombre d’e-mails que vous devez archiver à la fois dépendra vraiment du nombre d’e-mails que vous traitez par jour ou par semaine. Comme nous l’avons déjà dit, avoir une boîte de réception vide est un idéal presque impossible à atteindre. Mais, d’une certaine manière, c’est ce à quoi nous devrions aspirer. Par conséquent, archiver plus d’e-mails que vous n’en recevez par jour ou par semaine est un bon moyen d’organiser les e-mails.

D’un autre côté, vous pouvez gagner beaucoup de temps et d’efforts si vous profitez de la suppression des e-mails dont vous n’avez pas besoin. De cette façon, vous pouvez concentrer tous vos efforts sur l’archivage des e-mails qui en valent la peine, en transmettant ceux qu’il n’a pas de sens de conserver. Vous seul savez quelle est la place que chacun d’eux occupe.

Si cet article vous a été utile, vous pouvez également trouver intéressante la possibilité de supprimer automatiquement les e-mails de Gmail à l’aide de filtres. Tout cela, toujours avec l’intention de nettoyer votre boîte de réception.

