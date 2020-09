Il y a beaucoup de gens qui font leurs premiers pas sur Internet avec leurs blogs. Il est assez courant qu’à un moment donné, le doute apparaît:Quelle est la meilleure structure d’URL pour le référencement? ¿Comment puis-je optimiser les URL de mon blog? Nous allons faire un examen détaillé à ce sujet pour qu’il n’y ait aucun doute.

Les URL sont essentielles pour les moteurs de recherche et les visiteurs. Ils décrivent l’emplacement d’une entrée à la fois pour ceux qui visitent le site et pour les moteurs de recherche. La sélection d’une URL correcte est essentielle pour obtenir un bon positionnement dans n’importe quel moteur de recherche.

En gros l’adresse L’URL doit être facile à lire, aussi descriptif que possible, court et avec une structure cohérente. Il n’est pas du tout compliqué de créer une adresse correcte avec une bonne structure d’URL pour améliorer le référencement et avec des mots clés qui nous aident à mieux nous positionner.

Comment créer une structure d’URL optimisée pour le référencement

L’idée est d’avoir une structure d’adresse dans notre blog qui se forme d’une manière logique, intelligent et lisible. Pour cela, une adresse doit être descriptive, simple et la plus courte possible. Pour une meilleure compréhension, nous pouvons donner quelques exemples:

Mauvais: www.example.com/index.php?artID=523669bonne: www.example.com/samsung-note-10

L’idée sur laquelle nous devons nous baser est que l’utilisateur doit avoir une idée assez claire de la page sur laquelle il va entrer simplement en regardant l’URL. De plus, il est essentiel que vous ajoutiez des mots-clés dans l’URL pour améliorer le positionnement SEO.

En ce sens, les mots grammaticaux n’ajoutent pas de valeur à l’adresse, il n’est donc pas conseillé de les utiliser dedans, allons avec un autre exemple.

Mauvais: www.example.com/how-dectivate-the-app-store-updatesbonne: www.example.com/how-dectivate-app-store-updates

Une autre chose dont nous devons tenir compte lorsque créer des URL optimisées pour le référencement est que, bien que nous devions ajouter des mots-clés, nous ne devons pas aller trop loin à cet égard, car cela sera considéré comme un sur-optimisation, ce qui finira par nuire à votre positionnement SEO et à de nombreuses reprises, pénaliser votre site.

L’importance des URL pour le référencement

Bien que les URL courtes soient le mieux que vous puissiez faire, elles ne sont pas non plus strictement nécessaires. Evidemment, l’idée est de la garder aussi courte que possible en fonction du site.

Suite à ce point, il est important que nous maintenions la cohérence des adresses de nos sites. Une fois que nous en avons choisi la structure nous devrons y rester toujours. C’est pourquoi il est si important de le choisir correctement dès que nous le commençons.

Par conséquent, une fois que vous avez sélectionné la structure, vous ne devez la changer pour rien au monde. Dans certains cas, cela peut être très nécessaire et cela nécessitera une redirection 301. Dans l’idéal, cependant, ne jamais avoir à faire ce changement.

Protocole HTTP ou HTTPs

Actuellement, les sites passent au protocole HTTPs. Ce n’est pas très compliqué de faire ce changement, il faut ici appliquer une redirection 301 complète de la version HTTP vers la version HTTPs. Par conséquent, si vous débutez, nous vous recommandons de le faire avec HTTP.

Avec ou sans WWW

Que vous choisissiez l’un ou l’autre, vous devriez envisager de faire une redirection 301 de votre site avec le sous-domaine www vers la version qui ne l’inclut pas et vice versa. Ceci afin d’éviter le contenu dupliqué. Peu importe celui que vous décidez vous devez toujours effectuer une redirection 301 celui que vous n’utilisez pas, celui que vous utilisez.

Choisissez un nom de domaine

Le nom de domaine fait partie de l’URL. À la suite des points dont nous avons discuté précédemment, il doit être descriptif et court. Parfois, il n’est pas facile d’en choisir un.

Pour cette raison, c’est quelque chose que nous devons arrêter et réfléchir attentivement, car ce nom apparaîtra dans absolument toutes les adresses de notre site.

Est-il conseillé d’utiliser des extensions?

Les extensions sont essentiellement .html, .htm, .php, etc. L’idéal est d’éviter l’utilisation d’extensionsIls n’ajoutent pas de valeur à l’adresse et en plus, ils la prolongent. Les utilisateurs n’y prêtent pas attention et cela n’a pas d’impact en termes de référencement.

URL relatives lors de la création de liens

Il est assez courant que, lors de l’ajout de contenu, nous lions des articles qui ont déjà été publiés. Ceci est recommandé pour améliorer le positionnement SEO et garder le visiteur sur notre site Web plus longtemps.

Dans ce sensComment nous lions à un autre article de notre blog? La chose normale serait de rechercher ledit article et de copier l’URL, par exemple: www.example.com/link-article. Cependant, ici l’idéal serait de créer un lien qui dit / link-article et rien d’autre.

De cette façon, il sera publié avec votre domaine sans que vous ayez à l’ajouter au lien. Mais quelque chose de très intéressant est que, si à tout moment vous avez besoin de changer votre nom de domaine, vous n’aurez pas besoin de changer tous vos liens.

