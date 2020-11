Série de nouvelles fonctions mises en place par WhatsApp pour continuer à être l’application de messagerie numéro 1, sans aucun doute. Et est-ce que après avoir publié dans la version officielle la nouveauté des messages temporaires / disparus, et dans WhatsApp Beta le nouveau Fonds d’écran avancés -qui vous permet de mettre des fonds d’écran au goût de l’utilisateur et de les personnaliser en plus-, l’application a montré sa prochaine étape: Vidéos muettes.

Envoyez des vidéos réduites au silence par WhatsApp

Selon les experts de WABetaInfo, WhatsApp fonctionne sur une fonction qui vous permet de désactiver les vidéos avant de les envoyer à d’autres contacts, ou de les télécharger dans vos états WhatsApp. L’outil a été vu dans une capture d’écran dans laquelle nous voyons l’option typique qui consiste à recadrer une vidéo avant de l’envoyer via WhatsApp, maintenant avec une nouvelle icône pour désactiver la vidéo.

La fonctionnalité vient d’arriver dans la dernière version de WhatsApp Beta pour Android, on ne sait donc pas quand elle sera disponible dans la version officielle de l’application.

Lire plus tard / chats archivés

Comme nous l’avons déjà mentionné, WhatsApp travaille également sur une nouvelle fonction appelée Lire plus tard, une version améliorée de “Discussions archivées”, y compris le mode vacances, pour conserver toutes les discussions archivées dans l’archive afin qu’elles n’apparaissent pas en haut de votre liste de conversations, même lorsque de nouveaux messages arrivent.

Mais il y a plus: quand un chat est dans votre section ‘Lire plus tard’, “vous ne recevrez pas de notifications de sa part.” Et comme la précédente, pour le moment c’est une fonction en test, même si elle est déjà dans WhatsApp Beta, cela ne devrait pas prendre trop de temps .