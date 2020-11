Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 05/11/2020 8h30

La prochaine génération de consoles approche plus vite que prévu. La semaine prochaine, la Xbox Series X sera sur les tablettes des magasins. Au fil du temps, l’industrie a montré une grande inclination pour les versions numériques des jeux, par conséquent, la mémoire sera un facteur très important à l’avenir , Y ici nous vous disons combien d’espace vous disposerez réellement sur cette console.

Bien que la box Xbox Series X mentionne que la console dispose de 1 To de mémoire disponible, la réalité est que 198 Go, soit près de 20% de cet espace, sont dédiés au système d’exploitation. De cette façon, la console Microsoft suivante ne dispose que de 802 Go de mémoire libre afin que l’utilisateur télécharge tous les jeux possibles.

Rappelons que Call of Duty: Black Ops Cold War pèsera 40 Go sur cette nouvelle console par rapport à la dernière génération. De même, compte tenu de la grande offre du Xbox Game Pass, Cet espace de 802 Go peut être rapidement réduit. Heureusement, Microsoft nous propose deux alternatives dans ce cas. La première consiste à obtenir une mémoire SSD Seagate de 1 To, qui coûte 6199 pesos. En revanche, vous pourrez utiliser vos mémoires USB 3.1 externes, bien que vous ne profitiez pas de la reprise rapide et des autres fonctions de cette manière.

Si vous pensez que ce montant est faible, nous vous disons ici quel est l’espace que l’utilisateur peut utiliser sur Xbox Series S.

