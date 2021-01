Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 04/01/2021 15:31

Qu’est-ce que The Last of Us Part II a en commun, Animal Crossing: Nouveaux horizons, Final Fantasy VII Remake et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales? C’est vrai, tout le monde a un musée. Étant un élément étrangement présent dans plusieurs des jeux les plus populaires de 2020, un groupe d’experts sur le sujet a analysé l’apparence de ces bâtiments dans différents titres.

Récemment, la chaîne YouTube connue sous le nom de MinnMaxShow a réuni Margaret Weitekamp, ​​présidente du département d’histoire spatiale du Smithsonian National Air and Space Museum, la directrice générale des expériences d’innovation du musée Henry Ford, Cynthia Jones, et la directrice par intérim. du Wyoming State Museum, Kevin Ramler, qui ont été chargés d’analyser la composition et la structure de plusieurs musées que nous avons vus pratiquement tout au long de 2020.

De cette façon, ils en sont venus à mentionner que le musée Shinra que nous pouvons trouver dans Final Fantasy VII Remake ne remplit pas l’objectif d’établir un dialogue avec les participants, et manque de signes indiquant où se trouve la salle de bain. En revanche, bien que The Last of Us Part II n’ait pas de véritable musée, Cela a tous les éléments nécessaires pour donner l’illusion que c’est quelque chose que nous pourrions visiter une foisIl contient même des éléments appréciés des experts.

Quant au musée tenu par Blathers, les experts sont également émerveillés par le souci du détail et les différentes étiquettes pour chaque article, bien que l’organisation des dinosaures aurait pu être meilleure. Enfin, les managers n’avaient pas grand chose à dire sur l’Oscorps Science Center à Miles Morales, bien qu’ils aient été surpris par les différentes perspectives que nous offre le jeu.

Malgré leurs petits défauts, ces musées ont été une partie importante des jeux qui nous ont gardés chez nous pendant la pandémie. Espérons que plus de jeux en 2021 auront également des structures similaires.

