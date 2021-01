Voulez-vous avoir plus d’intimité lorsque vous vous connectez à des réseaux WiFi en dehors de votre maison? Nous vous montrons comment vous pouvez changer l’adresse MAC du modem WiFi de votre Android: ainsi vous laisserez moins de trace de votre passage à travers le réseau.

Souvent, nous ne prêtons pas attention à toutes les informations qui restent après l’utilisation de notre smartphone. Car, au-delà des données suivies par les applications installées, il suffit de se connecter à Internet on laisse un fil qui peut être facilement suivi: découvrez simplement le smartphone pour qu’ils sachent à qui il appartient. Et c’est là que tous les outils qui aident à protéger la confidentialité entrent en jeu, tels que le blocage des cookies, les empêchant de suivre le navigateur ou changer l’adresse MAC de notre matériel WiFi.

12 caractères hexadécimaux

L’adresse MAC est le identifiant de tout matériel utilisé pour se connecter à un réseau. Dans le cas du WiFi, cet identifiant est unique pour le modem intégré au processeur (Bluetooth a un MAC différent, par exemple). Lorsque nous nous connectons au point d’accès de notre maison, ou accédons à un réseau WiFi public, ledit point d’accès enregistre chacune des adresses MAC qui utilisent la connexion. associer le nom de l’appareil, les heures de connexion et les serveurs auxquels il accède. Et, comme l’adresse MAC est unique, et identifie notre smartphone, il est très facile de nous identifier, par rebond, à nous.

Lorsque nous nous connectons aux réseaux WiFi domestiques, il n’y a pas de problème majeur (du moins cela ne devrait pas), mais il peut y avoir un problème si nous sommes habitués à utiliser les réseaux publics, en particulier ceux situés dans des endroits bondés. Vous devez toujours porter une attention particulière à ce type de réseau car ils impliquent des risques importants pour la confidentialité et la sécurité; les risques qui peuvent être minimisés changer l’adresse MAC de l’appareil. Bien sûr, nous continuerons d’être exposés à d’autres menaces, telles que le fait d’être espionné par les serveurs auxquels nous nous connectons ou d’accéder à d’autres enregistrements d’utilisation, tels que les cookies. Oui, il leur sera difficile d’associer ces données à notre smartphone.

La modification de l’adresse MAC du WiFi rend difficile pour eux d’identifier le téléphone que nous utilisons pour nous connecter

L’adresse MAC est composée de six paires de caractères hexadécimaux séparés les uns des autres par des deux-points (11:22:33: AA: BB: CC, par exemple). Compte tenu du nombre énorme de combinaisons, chacun des modems qui se connectent à un WiFi a son identifiant unique. Sous Android, il ne pouvait pas être modifié avant la version 10; il est donc pratique de connaître son fonctionnement, et comment changer le MAC, afin de protégez-vous le plus possible sur les réseaux WiFi publics.

Comment changer l’adresse MAC sous Android 10 et Android 11

Google a introduit la possibilité de modifier l’identifiant WiFi dans la version 10 de son système d’exploitation mobile. Comme détaillé par Google lui-même sur sa page destinée aux développeurs, le matériel de l’appareil et son logiciel doivent inclure la possibilité; donc pas est disponible sur tous les smartphones. Pour le vérifier, procédez comme suit:

Accédez aux paramètres de votre mobile et entrez les paramètres WiFi. Cliquez sur les options du réseau auquel vous vous êtes connecté (la roue dentée) et accédez aux options avancées. Dans Confidentialité, vous devriez trouver le sélecteur MAC: il suffit que l’option ‘Utiliser une adresse MAC aléatoire». Une fois l’option aléatoire sélectionnée, le mobile doit se connecter à tous les réseaux WiFi en utilisant une adresse MAC différente de la vraie à chaque fois.

MAC aléatoire sur un Samsung Galaxy avec Android 11

Par défaut, Android 10 et supérieur se connectent avec des adresses MAC aléatoires, mais l’option est probablement configurée avec le vrai MAC du modem WiFi. Il doit être changé, surtout si le téléphone est utilisé régulièrement dans des réseaux WiFi non sécurisés et privés.

Partager Quelle est l’adresse MAC de votre WiFi mobile et comment la changer si vous avez Android 10 ou Android 11