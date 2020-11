Ce n’est un secret pour personne que l’industrie du divertissement est l’une des plus touchées à cause de quarante ans. Les studios ont réagi en changeant encore et encore les dates de sortie, en testant sur des plates-formes de paiement à la séance, en utilisant des titres pour attirer de nouveaux abonnés à leurs propres services de streaming, en première dans certains territoires et de toutes les manières possibles.

Le principal défi est d’avoir des revenus sans prendre autant de risques, ce qui est impossible avec de grands titres ou des blockbusters, comme mentionné dans ce même espace dans «Pourquoi manquons-nous de grandes premières cette année?», Il y a quelques semaines . Et oui, nous en avons épuisé. Il y a quelques jours, Disney a retiré “Death on the Nile” et “Free Guy” laissant “Wonder Woman 1984” comme seule première forte et cela si sa date du 25 décembre 2020 ne passe pas à la suivante. Avec ce scénario, Paramount a réussi à se défendre en utilisant une stratégie très simple: vendre.

MovieWeb rapporte que Paramount a eu des revenus de 450 millions de dollars au premier semestre 2020. Une grande partie est due à «Sonic», un film qui a fait ses débuts avec un grand succès au box-office. Avec un budget de moins de 100 millions de dollars, il en a levé un peu plus de 300, dont près de la moitié aux États-Unis, selon les rapports de Box Office Mojo. D’autres titres forts tels que “A Silent Place 2” et “Top Gun: Maverick”, qui sortiraient respectivement le 20 mars et le 26 juin, ont été déplacés en 2021 (23 avril et 2 juillet respectivement). Ce qui est intéressant, c’est ce qui s’est passé avec d’autres films comme “Coming 2 America”, “Two lovebirds”, “The Chicago 7 trial”, “SpongeBob: To the rescue” et peut-être aussi avec “Without Remorse”.

“Coming 2 America” ​​est la suite de “A Prince in New York”, un succès au box-office de 1986 (plus de 300 millions de dollars au box-office sur un budget de 36) avec Eddie Murphy. Paramount l’a vendu 125 millions de dollars à Netflix et bien que son coût n’ait pas été divulgué, on sait qu’il s’agissait d’un risque moindre pour le studio et qu’avec la vente, il a au moins récupéré son investissement et obtenu des bénéfices. Dans un titre comme celui-ci, qui n’avait pas non plus fait d’efforts marketing majeurs, l’étude a également sauvegardé cet élément. Cela n’a pas été le seul cas.

“The Chicago 7 Trial”, un film qui sonne fort dans la saison des récompenses, a également été vendu pour 56 millions de dollars à Netflix, récupérant déjà les 35 qu’il en a coûté. 16 millions de dollars “Two Lovebirds” a été vendu pour un montant non spécifié qui est de l’ordre de 20 millions de dollars à 30 millions de dollars. Il n’y a pas de données spécifiques sur le coût de “SpongeBob: To The Rescue”, mais on sait que même un film qui mettra en vedette Ryan Reynolds est déjà venu. Et Netflix n’est pas son seul client, Amazon fait une offre sur le film “Without Remorse” qui met en vedette Michael B. Jordan et Jamie Bell et est basé sur un roman de Tom Clancy. Parmi les détails qui n’ont pas été révélés, il y a la question de savoir si Paramount sera en mesure de sortir l’un de ces titres en salles une fois le quarantième terminé.

Cette stratégie a permis à Paramount de ne pas s’épuiser en 2020 en utilisant des produits plus faciles à commercialiser avec des plateformes, en récupérant en une seule exposition, contrairement à ce qui se serait passé si elle les avait mis en vidéo à la demande, et protégeait ses films. plus fort et avec ceux qui espèrent obtenir de meilleures prestations une fois les salles rouvertes et, surtout, cette confiance est revenue. Sera-ce la bonne décision? Le temps nous le dira, car il s’ajoute aux alternatives que les études continuent d’explorer pour survivre au virus corona.