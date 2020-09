Apple contre Samsung est une comparaison quelque peu constante, mais l’arène est généralement le marché bondé des smartphones. Les tablettes, cependant, ont presque toujours été dominées par Apple, l’ensemble du secteur étant presque entièrement avalé par un iPad ou un autre.

Cela ne veut pas dire que la bataille est gagnée, cependant, et les derniers efforts de Samsung, le Galaxy Tab S7 et le Samsung Galaxy Tab S7 Plus, pourraient bien avoir ce qu’il faut pour remettre les tablettes Android sous les projecteurs.

Mais comment se comparent-ils à l’iPad Air 4 d’Apple, le dernier modèle de sa gamme Air légère et puissante? Découvrons-le.

Prix ​​et disponibilité

La première chose à noter est qu’aucune de ces tablettes n’est ce que vous appelleriez « soucieuse de son budget » pour le consommateur moyen. Le Samsung Galaxy Tab S7 commence à 649,99 $ / 619 £ / 1149 AU $ pour le modèle de 128 Go uniquement Wi-Fi.

L’ajout de la 5G (dans les territoires pris en charge) et l’augmentation de la taille de l’écran (et de la technologie d’affichage, mais plus à ce sujet plus tard) avec le S7 Plus pousse les prix jusqu’à 1049,99 $ / 999 £ / 2049 AU $ en haut, toujours avec 128 Go de stockage intégré dans Royaume-Uni (certains autres territoires ont des options de 256 Go et 512 Go).

Pendant ce temps, ce n’est pas souvent que vous proposez un produit Apple comme alternative moins chère, mais vous pouvez obtenir l’iPad Air 4 pour 599 $ / 579 £ / 899 AU $ avec un stockage certes radin de 64 Go.

Quant au modèle haut de gamme, une version de 256 Go avec 4G (Apple ne propose pas encore d’appareil 5G), coûte 879 $ / 859 £ / 1329 AU $.

L’iPad Air 4 commence à être expédié en octobre, tandis que les Tab S7 et S7 Plus sont maintenant disponibles.

Conception

L’iPad Air 4 dans ses différentes options de couleurs (Crédit image: Apple)

À bien des égards, l’iPad Air 4 et la gamme Tab S7 semblent avoir été inspirés par l’actualisation de l’iPad Pro 11 (2018) d’Apple. Les deux offrent des coins arrondis et des cadres plus étroits que ceux que vous trouverez sur la plupart des tablettes, et si vous les mettez côte à côte, cela peut prendre une seconde pour repérer les différences.

Le plus récent Air d’Apple est proposé dans les options habituelles Silver, Space Grey et Rose Gold, mais ajoute également du vert et du bleu ciel au mélange. Pendant ce temps, Samsung est un peu plus conservateur, offrant des « Mystic » Bronze, Noir et Argent pour les Galaxy Tab S7 et S7 Plus.

Alors que l’iPad Air 4 propose un seul module de caméra large de 12MP, la gamme Galaxy Tab S7 propose deux caméras arrière – une principale 13MP et une ultra-large 5MP, mais nous y reviendrons plus tard.

Sur le bord supérieur de l’iPad Air 4, vous trouverez un nouveau bouton de verrouillage. Bien qu’il réveille toujours l’appareil, comme il le ferait sur un iPad Pro, il sert ici intelligemment de capteur Touch ID. Bien que cela ne signifie pas d’identification de visage (comme vous le trouverez sur son frère plus cher), la caméra frontale offre toujours des photos et un enregistrement vidéo 7MP.

Le Samsung Galaxy Tab S7 (Crédit image: TechRadar)

C’est une situation similaire avec le Samsung Galaxy Tab S7 standard, qui comprend également un scanner d’empreintes digitales dans le bouton de verrouillage. Pendant ce temps, le Samsung Galaxy Tab S7 Plus propose un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. C’est sans aucun doute une technologie intelligente, mais comme nous l’avons noté dans notre revue, cela ne fonctionne pas aussi vite que sur les téléphones mobiles.

Vous noterez également les connecteurs respectifs sur chaque appareil pour leurs propres pièces jointes, telles que les claviers, et oui, l’iPad Air 4 prend en charge le Magic Keyboard d’Apple, si vous le souhaitez, ainsi que l’Apple Pencil de deuxième génération.

Afficher

En ce qui concerne les écrans, le Samsung Galaxy Tab S7 et le Samsung Galaxy Tab S7 Plus divergent assez radicalement ici. L’écran de 11 pouces du S7 est un écran LCD de 1600 x 2560, et bien que ce soit une bonne toile pour le contenu que vous lui lancez, il est indéniable que le S7 Plus est l’enfant d’or ici.

La Tab S7 Plus a le plus grand écran du groupe (Crédit image: Future)

Offrant un superbe écran AMOLED de 12,4 pouces, il est incroyablement lumineux et audacieux, avec une résolution de 1752 x 2800 et un rapport hauteur / largeur de 16:10. Cela signifie qu’il est un peu plus court lorsque vous l’utilisez en paysage, mais vous ne remarquerez probablement pas trop.

L’onglet S7 standard a également ce rapport hauteur / largeur, et les deux ardoises offrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui rend les animations et les entrées fluides.

Pendant ce temps, l’ardoise d’Apple propose un autre écran Liquid Retina (lire: LCD), et il a une résolution de 1640 x 2360. Il mesure également 10,9 pouces, il est donc un peu plus petit que le Galaxy Tab S7 de base.

Appareil photo et batterie

Apple a fait de grands progrès avec le matériel et les logiciels de son appareil photo ces dernières années, mais les Galaxy Tab S7 et Tab S7 Plus sont clairement les gagnants, du moins sur le papier, offrant à la fois des capteurs 13MP et 5MP.

Le 5MP est une option ultra-large, vous permettant de capturer plus d’une scène en une seule photo. Si vous êtes le genre de personne qui cherche votre tablette plutôt que votre téléphone, il est difficile de ne pas recommander le Samsung Galaxy Tab S7.

Cela ne veut pas dire que l’appareil photo est un raté dans l’iPad Air 4. Son capteur 12MP est idéal pour prendre des photos pendant la journée, mais sans flash ni le mode nuit de la gamme iPhone 11, ce ne sera pas votre choix. à pour les photos après la tombée de la nuit.

L’iPad Air 4 n’a qu’une seule caméra arrière (Crédit image: Apple)

En termes de vidéo, les deux sont capables d’enregistrer en 4K à 30 ips, mais l’iPad Air 4 offre également un enregistrement à 60 ips.

En ce qui concerne la batterie, Apple n’a pas révélé la taille de la batterie de l’iPad Air 4, mais a déclaré que l’ardoise offre 10 heures d’autonomie, passant à 9 lors de l’utilisation du cellulaire.

La Galaxy Tab S7 de Samsung dispose quant à elle d’une batterie de 8000 mAh tandis que la Galaxy Tab S7 Plus en a une énorme de 10 090 mAh. Malgré cela, Samsung affirme que la Tab S7 de base dure plus longtemps – tenant apparemment jusqu’à 15 heures de lecture vidéo, contre 14 sur la Tab S7 Plus. Cela peut probablement être expliqué par l’écran plus grand et de résolution plus élevée du modèle Plus.

Contrairement à Apple, les deux ardoises de Samsung prennent également en charge la charge rapide, mais toutes ces tablettes offrent un port USB-C.

Spécifications et fonctionnalités

L’iPad Air 4 est alimenté par le nouveau chipset A14 Bionic d’Apple, avec un moteur neuronal qui permet l’apprentissage automatique. Bien que cela puisse ressembler à une série de mots à la mode, cela revient à dire que l’iPad Air 4 est très rapide et assez intelligent également.

Les applications qui tirent parti de l’apprentissage automatique utiliseront l’IA et des algorithmes pour responsabiliser les utilisateurs, que ce soit pour une retouche photo plus fine ou des performances graphiques accrues.

iPadOS 14 est peut-être une mise à jour modeste, mais il contient de nouvelles fonctionnalités intéressantes que les appareils Android ne peuvent pas encore égaler. Si vous achetez un Apple Pencil, il existe la nouvelle fonction «Scribble» qui vous permet d’écrire du texte dans n’importe quel champ de texte et de le convertir automatiquement en texte numérique, entre autres.

Ensuite, il y a les applications Home et Notes repensées, une nouvelle fonctionnalité de traduction Safari et une attention accrue à la confidentialité dans l’App Store. Vous bénéficierez également d’une prise en charge de la souris et du clavier.

Le stylet de la Tab S7 est livré dans la boîte (Crédit image: TechRadar)

Pendant ce temps, les Samsung Galaxy Tab S7 et S7 Plus ont chacun un chipset octa-core Snapdragon 865 Plus, qui dispose également d’un processeur neuronal, un processeur 77% plus rapide que celui de la Samsung Galaxy Tab S6 qui les précède. Ces ardoises fonctionnent également sur Android 10, ce qui apporte des paramètres de confidentialité améliorés, des transcriptions en direct, etc.

Les Tab S7 et S7 Plus sont également livrées avec un nouveau stylet amélioré, le stylet de la société. Il offre une latence incroyablement faible et se fixe à l’arrière de la tablette pour une meilleure conservation. En termes de fonctionnalités, il est similaire à l’Apple Pencil, mais c’est bien qu’il soit livré avec la tablette plutôt que de devoir l’acheter séparément.

De plus, avec les tablettes Samsung, vous pouvez étendre le stockage jusqu’à 1 To avec une carte microSD, tandis que les propriétaires d’iPad Air 4 sont bloqués avec ce qu’ils choisissent lors de l’achat.

Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez également obtenir la 5G en option avec le Samsung Galaxy Tab S7 Plus, tandis que l’iPad Air 4 ne propose que la 4G.

À emporter

Comme pour toute comparaison Apple contre Samsung, il n’y a pas de véritable perdant et cela peut venir du système d’exploitation que vous préférez.

Ensuite, il y a le prix, car les offres de Samsung coûtent plus cher que l’iPad Air 4, mais si vous êtes susceptible d’acheter un Apple Pencil en plus de ce dernier, les choses s’équilibrent un peu plus.

La dernière révision de l’iPad Air améliore sa conception, mais elle reste une mise à niveau assez modeste en dehors d’une augmentation des performances non négligeable. Pendant ce temps, le Samsung Galaxy Tab S7 standard est soufflé hors de l’eau à bien des égards par son frère toujours un peu plus grand avec son magnifique panneau AMOLED.

Si vous êtes un fan de l’écosystème Apple, le choix est simple, mais si vous vous sentez aventureux, les Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7 Plus de Samsung sont très tentants.