En quoi Android et HarmonyOS sont-ils différents? Nous analysons les différences et similitudes les plus importantes entre les deux systèmes d’exploitation.

Huawei se rapproche de commencer à utiliser HarmonyOS, votre propre système d’exploitation multiplateforme, plutôt que Android sur les appareils qui composent son catalogue.

Depuis quelques années, l’entreprise développe sa propre plateforme qui peut remplacer Android pour le moment, la pression du gouvernement des États-Unis est tout simplement implacable. Et tout indique que ce moment est sur le point d’arriver.

Mais, Quelles sont vraiment les différences entre HarmonyOS et Android? Bien que les deux soient des systèmes d’exploitation et que la manière de les utiliser sur nos téléphones ne sera pas très différente, il existe de nombreuses inégalités entre les deux plates-formes. Aujourd’hui, nous voulons analyser les plus importants.

Qu’est-ce que HarmonyOS?

Dans notre guide contenant tout ce que vous devez savoir sur HarmonyOS, nous avons déjà expliqué qu’il s’agit d’un système d’exploitation multiplateforme, entièrement développé par Huawei.

Le développement de ce projet a commencé en 2012. Cependant, il n’a été présenté qu’en 2019, lorsque la pression du gouvernement dirigé par Donald Trump a commencé à faire des ravages sur l’entreprise.

Depuis sa création, la société a qualifié HarmonyOS de système d’exploitation embarqué, et destiné aux applications industrielles ou à son utilisation dans des appareils dans le domaine de Internet des objets.

Mais les plans de la firme ont été tronqués et Huawei a été contraint d’allouer une bonne partie de ses ressources pour faire d’HarmonyOS un système d’exploitation. beaucoup plus complexe que prévu au début, de sorte que dans un avenir pas trop lointain, il pourrait donner vie à des appareils plus avancés, tels que les téléphones mobiles ou même les ordinateurs.

À ce jour, nous avons déjà assisté à l’arrivée d’HarmonyOS 2.0, une deuxième tranche de ce système d’exploitation qui propose déjà un kit de développement officiel pour différentes plates-formes, y compris les montres intelligentes ou les téléviseurs. Mais la version mobile devrait arriver en décembre 2020.

Principales différences entre HarmonyOS et Android

Android et HarmonyOS trouvent un lien d’union dans des aspects tels que le fait d’être systèmes d’exploitation multiplateformes ou être créé par deux des entreprises les plus importantes dans le domaine des technologies de l’information et de l’électronique. Mais la vérité est que ce sont deux plateformes très différentes.

Si nous comparons les bases des deux systèmes – en tenant bien sûr compte du fait que la documentation sur HarmonyOS n’est pas encore complète et qu’il y a beaucoup à savoir sur la plate-forme Huawei -, nous pouvons souligner les différences suivantes:

Noyau Linux vs Microkernel

Si vous utilisez Android depuis longtemps ou si vous suivez de près le développement de la plate-forme Google, vous connaissez probablement le fait que Android est basé sur le noyau Linux –Ou plutôt dans une version adaptée, bien que Google souhaite changer cela à moyen terme.

Et c’est précisément le différence principale entre HarmonyOS et Android: Le système d’exploitation de Huawei il n’est pas basé sur le noyau Linux, mais l’entreprise a développé son propre micro-noyau.

Quand nous parlons d’un micro-noyau, nous voulons dire un noyau, généralement beaucoup moins complexe –HarmonyOS a environ 1/1000 de la quantité de code présent dans le noyau Linux– capable de décentraliser les bogues afin qu’un bogue dans un composant du système ne se propage pas à l’ensemble du système. De plus, il facilite le processus de création et de débogage des pilotes.

L’un de ses avantages est la plus grande portabilité entre différents types d’appareils, ce qui est essentiel étant donné que Huawei aspire à utiliser HarmonyOS sur toute la longueur et l’ampleur de son catalogue de produits.

Le fait d’utiliser un micro-noyau implique également que la communication entre les processus soit beaucoup plus rapide que les autres plateformes, ou l’allocation de ressources en temps réel. Par conséquent, on s’attend à ce que Les appareils basés sur HarmonyOS fonctionnent mieux.

Huawei, de plus, n’est pas le seul à avoir décidé de miser sur un micro-noyau: Google lui-même utilise son propre micro-noyau dans son système d’exploitation Fuchsia, qui pourrait apparemment remplacer Android dans un avenir pas trop lointain.

Pas de racine

Il y a beaucoup de gens qui choisissent Android en raison de la facilité de manipulation offerte par le système d’exploitation Google.

Après tout, peu de systèmes d’exploitation sont aussi facilement modifiables grâce à des techniques telles que l’obtention d’autorisations root ou la possibilité d’installer des ROM tierces qui changent complètement l’expérience avec le système d’exploitation.

Mais ce sera très différent dans HarmonyOS. Huawei lui-même a confirmé que dans son système d’exploitation, il ne serait pas possible de jailbreaker, d’obtenir des autorisations root ou quoi que ce soit de similaire, arguant que ce type de technique menace la sécurité de la plate-forme.

Plus vite

Bien qu’il n’y ait aucune preuve pour le prouver, et tout ce que nous savons à ce jour est basé sur la documentation qui existe sur HarmonyOS, tout indique Le système d’exploitation de Huawei fonctionnera plus rapidement qu’Android.

C’est parce que l’entreprise a parié une technique de système d’exploitation distribué, qui repose sur l’utilisation de la planification des tâches et de la gestion des données de manière distribuée pour améliorer les performances de votre système.

Huawei explique à cet égard que, alors qu’Android utilise beaucoup de code standard, système de planification de tâches obsolète et a des problèmes de fragmentation, HarmonyOS peut offrir une expérience plus rapide.

Pour ce faire, l’entreprise utilise également un mécanisme appelé «Deterministic Latency Engine», qui analyse en temps réel les caractéristiques de chaque application pour allouer les ressources système de la manière la plus efficace possible. En chiffres, cela devrait être un 25,7% de réduction du temps de réponseet une amélioration de 55,6% de la gigue de latence.

Qu’en est-il de l’interface?

Il est clair qu’il y a de grands différences entre les deux systèmes d’exploitation si nous nous concentrons sur ses sections plus techniques. Mais qu’en est-il de l’interface utilisateur?

En fin de compte, si l’idée de Huawei est que ce système d’exploitation est présent dans des millions d’appareils, de personnes qui se sont déjà habituées à utiliser Android, l’entreprise doit s’efforcer de rendre la transition aussi fluide que possible.

Et c’est pourquoi, bien que le système d’exploitation de base va changer, HarmonyOS continuera à utiliser la couche EMUI, afin que les menus, paramètres et applications auxquels les utilisateurs mobiles Huawei sont habitués sur Android, seront présents une fois que leurs mobiles seront mis à jour vers EMUI 11.

La même chose se produira avec applications tierces. Grâce au compilateur ARK, les développeurs auront beaucoup plus de facilité à portez vos applications Android sur HarmonyOS, donnant aux utilisateurs la possibilité de continuer à les utiliser quel que soit le mobile qu’ils utilisent.

Quand pouvons-nous essayer HarmonyOS?

Maintenant le différences entre HarmonyOS et Android sont déjà devenus clairs.

Mais, Quand sera-t-il possible de tester le nouveau système d’exploitation de Huawei?

La société chinoise est quelque peu réticente à offrir Rendez-vous pour l’arrivée de votre nouveau système d’exploitation. Cependant, nous savons que Décembre 2020 pourrait être le mois où Huawei offre la possibilité de installez HarmonyOS sur les premiers téléphones compatibles, le Huawei Mate 40 Pro étant le premier chanceux.