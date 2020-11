Comme certains de nos lecteurs le savent sûrement, l’analyse technique ou «TA» est l’un des moyens les plus largement utilisés pour analyser les marchés financiers. Parmi ses avantages, nous avons le fait qu’il peut être appliqué à pratiquement n’importe quel marché financier actuel. Nous parlons d’actions, de devises ou d’or. Même, comme nous l’avons déjà vu à l’époque, il est possible d’effectuer une analyse technique du Bitcoin. Maintenant, si nous entrons dans ce monde, nous voudrons peut-être anticiper les pires erreurs en faisant un analyse technique.

En ce sens, nous pouvons souligner que, bien que les concepts de base de l’analyse technique soient relativement faciles à comprendre, c’est un art qui coûte cher à maîtriser à 100%. Comme toujours lorsque nous intégrons de nouvelles compétences, nous sommes susceptibles de faire des erreurs de toutes sortes avant de devenir maîtres. Bien entendu, le problème est que, lorsque ces échecs sont liés à notre argent, nous devons réduire au minimum la marge d’erreur.

Et bien qu’il soit essentiel d’apprendre des erreurs, essayer de les éviter est également d’une importance vitale.

Par conséquent, dans cet article, nous allons essayer de nous arrêter à certaines des erreurs les plus courantes commises lors d’une analyse technique, afin que vous puissiez les détecter et les éviter à temps.

Erreurs à éviter lorsque nous faisons une analyse technique

Ne coupez pas les pertes

Les grands experts du domaine ont tendance à être d’accord sur cela: certains des éléments essentiels des personnes qui savent négocier leurs actifs financiers ont à voir directement avec la réduction de leurs pertes.

Au-delà de cela, cela peut sembler un conseil trop simple, il est bon de se rappeler qu’en matière de trading et d’investissement, la protection de votre capital doit toujours être votre priorité numéro un.

En d’autres termes, nous pourrions dire qu’en entrant dans cet univers, notre premier objectif ne devrait pas être de gagner de l’argent, mais d’éviter de le perdre. Pour cette raison, il convient de ne pas risquer les fonds que nous avons destinés à des matières délicates, mais seulement ceux qui, pour le dire en quelque sorte, «nous avons des excès».

En ce sens, des plateformes comme Binance Futures disposent de réseaux de test, grâce auxquels vous pouvez analyser attentivement vos stratégies avant de risquer vos fonds durement gagnés. Cela vous permettra de protéger votre capital et de le risquer uniquement lorsque cela en vaut vraiment la peine.

Accepter qu’une idée commerciale est fausse, que nous avons échoué dans l’analyse au vu des résultats, et être prêt à changer avant qu’il ne soit trop tard pour réduire les pertes, sera la base de votre succès.

Surexploitation

Si nous nous considérons comme des commerçants actifs, nous pouvons confondre cela avec la fausse nécessité de rester dans le commerce actif tout le temps. Le trading implique beaucoup d’analyse et aussi de patience, et ces deux choses sont tout simplement impossibles si nous négocions tout le temps.

Certains traders ne peuvent effectuer que trois transactions par an et produisent toujours des rendements exceptionnels.

Dans le même ordre d’idées, nous pouvons vous recommander de ne pas saisir d’opérations pour le seul fait de les saisir. Souvent, de l’argent est gagné, ou du moins pas perdu, si nous restons assis là.

Échangez contre la vengeance

Certains commerçants peuvent ne pas être aussi conscients de cette notion, donc, dans tous les cas, vous devez savoir que le trading de vengeance est une mauvaise solution. Et qu’appelle-t-on des «opérations de vengeance»? En gros, ceux qui sont effectués dès que l’on perd de l’argent, pour essayer de le récupérer.

L’une des clés de toute analyse technique avancée des Bitcoins et des crypto-monnaies indique qu’il est facile de rester calme lorsque les choses vont bien, mais que nous pouvons tomber dans des erreurs grossières dans des moments désespérés.

Si vous voulez être parmi les meilleurs traders, vous devriez pouvoir rester calme même après les plus grosses erreurs. Comme toujours, évitez les décisions émotionnelles et essayez de vous concentrer sur votre état d’esprit le plus logique.

En bref, le trading immédiatement après avoir subi une perte importante a tendance à entraîner encore plus de pertes.

Être trop têtu

Si vous voulez devenir un commerçant prospère, vous ne devriez pas avoir peur de changer d’avis. Et cela a une explication très simple: le marché lui-même change ou évolue constamment.

Par conséquent, votre travail en tant que commerçant consiste à reconnaître tous les changements en cours et à vous y adapter. Une stratégie qui fonctionne généralement sur un marché spécifique peut être insuffisante sur un autre.

Ignorer les conditions de marché extrêmes

Il y a des moments où les qualités prédictives de l’analyse technique deviennent moins fiables. Les événements du cygne noir ou d’autres conditions inattendues et extrêmes sont souvent motivés par les émotions et la psychologie de masse. En fin de compte, les marchés sont régis par l’offre et la demande.

Un jeu de probabilités

L’analyse technique n’est pas responsable de l’analyse des absolus. Tout est question de probabilités. Cela signifie, en d’autres termes, que quelle que soit l’approche technique sur laquelle nous avons décidé de fonder nos stratégies, nous n’aurons jamais la garantie absolue que le marché se comportera comme nous l’attendons, ou comme nous le souhaiterions.

Suivez aveuglément d’autres commerçants

Améliorer constamment votre métier est essentiel si vous voulez dominer un marché financier. On pourrait même dire que c’est une condition primordiale, compte tenu de l’évolution des situations de marché.

L’un des moyens les plus simples d’apprendre est de suivre les meilleurs traders d’aujourd’hui, ainsi que d’autres analyses expérimentées. Et bien qu’il s’agisse d’un outil auquel vous devriez éventuellement faire confiance, vous n’avez pas à mettre de côté vos forces, dont vous devriez également essayer de tirer parti.

La chose la plus curieuse à propos de l’affaire est que, si nous prêtons attention aux différentes interviews de commerçants du monde entier, nous remarquerons que beaucoup d’entre eux ne sont pas d’accord dans leurs stratégies. De cette façon, il serait impossible de suivre les recommandations ou suggestions de chacun. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas les suivre aveuglément.

Conclusions

Dans cet article, nous avons passé en revue les pires erreurs dans le monde de l’analyse technique. Nous pensons que si vous les prenez en compte et que vous ne les oubliez pas, vous serez beaucoup plus près d’éviter les erreurs lors de la conception de vos stratégies.

Pour le reste, n’oubliez pas qu’être toujours bon en trading est un processus qui prend du temps. Il faut beaucoup de pratique pour affiner les tactiques commerciales et apprendre à formuler nos propres idées commerciales. Mais, de cette façon, il vous sera beaucoup plus facile de déterminer quelles sont vos forces et vos faiblesses et de travailler dessus.

Partage-le avec tes amis!