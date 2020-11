L’industrie la plus représentée dans les publicités de cette semaine est celle des détaillants, avec des marques comme Gucci et Christian Louboutin.

Cependant, plusieurs sociétés de bière sont également représentées sur cette liste d’annonces, avec Heineken et Miller Lite

En revanche, le secteur le moins représenté dans cette liste d’annonces est la technologie, avec uniquement Android

À quelques semaines seulement de ce 2020, il y a deux tendances claires dans les annonces les plus marquantes de ces derniers jours. Tout d’abord, Noël. Bien que ce ne soit pas encore décembre, les marques se préparent déjà à la dernière série de ventes de l’année. Mais aussi, après un an de crise sanitaire, les entreprises tentent de créer des messages commerciaux inhabituels pour attirer l’attention du public. Et ces spots sont un échantillon de tout cela:

Toyota – Libérez votre liberté

L’une des grandes promesses du bureau à domicile est de pouvoir combiner travail et temps libre pour mieux profiter de la vie. Ce spot Toyota est l’une des publicités qui reprend ce récit et l’utilise pour promouvoir ses produits. L’expérience est accrocheuse, car elle permet de combiner la réalité post-pandémique avec un message positif qui pourrait renforcer tout l’attrait de l’industrie automobile. C’est donc un effort intéressant pour la nouvelle normalité.

SodaStream – Les petites choses

Les célébrités sont toujours une valeur sûre pour les publicités, en particulier lorsqu’il s’agit de personnages aussi intéressants que Snoop Dogg. Ce simple spot est pratiquement imprégné chaque seconde par la personnalité très intéressante et inhabituelle de l’artiste, ce qui en fait une vidéo beaucoup plus frappante. Le fait que le message commercial évident ne se fasse pas avant la fin du spot, mais comporte de petits détails subtils, en fait un projet très attractif.

Android – Être humain, c’est…

De plus en plus de marques s’éloignent des vidéos manifestement commerciales et se concentrent davantage sur la création de contenu intéressant et divertissant. Les publicités Android pour la série Being Human Is… sont un parfait exemple de cette tendance. Avec l’utilisation du format documentaire, non seulement les services du système d’exploitation mobile de Google peuvent être promus. Dans le même temps, une connexion plus profonde avec les consommateurs peut être créée à long terme.

Heineken – Vacances comme d’habitude

L’une des intentions de la brasserie lors de ses dernières annonces a été de reprendre, petit à petit et de manière responsable, la socialisation pré-pandémique. Ce spot fait partie de cet objectif. La marque se prépare également pour la saison des fêtes, comme en témoigne le thème de l’annonce. Bien qu’il soit un peu hors de question de s’attendre à ce que l’image que vous peignez dans la publicité se réalise, c’est un espoir qui vous aidera à vous connecter avec votre public.

Gucci – Cadeau Gucci 2020

La nostalgie est une arme puissante dans tout type de publicité, et cette vidéo de Gucci en est un exemple clair. Tout au long de la vidéo, la marque se charge d’afficher ses produits dans chaque image de l’enregistrement, aussi bien dans les articles que dans les vêtements des acteurs. Cela seul est une bonne promotion pour votre entreprise. Mais le fait que vous ayez mélangé Noël et l’attrait du passé vous permet de créer une image beaucoup plus attractive pour le public.

Christian Louboutin – Le compte à rebours des vacances

Créer des publicités prêtes à l’emploi est un moyen sûr d’attirer l’attention. Mais il y a une grande différence entre casser le moule des spots plus traditionnels et ce que fait cette marque pour sa stratégie de Noël. L’idée d’utiliser un faux spectacle pour promouvoir votre collection pour la fin de l’année est une idée rarement vue sur le marché. En plus d’être une moquerie des émissions de fin de soirée ou du matin, il est suffisamment unique pour devenir viral.

Miller Lite – Adieu, fêtes de travail

Alors que beaucoup semblent manquer les fêtes prépandémiques, d’autres marques reconnaissent que tout le monde n’attendait pas avec impatience tous les rassemblements communs. C’est l’une des rares annonces qui a précisément cet objectif. Techniquement, c’est un assez bon spot, surtout pour les clichés qui reflètent parfaitement le chaos de certaines célébrations de bureau. Et aussi, c’est une excellente promotion tant pour la marque que pour sa curieuse expo.

Liberty Mutual Insurance – quelque chose dont vous vous souviendrez

Briser le moule des publicités courantes n’est pas facile. Et il n’est pas facile de contourner les clichés que d’autres entreprises utilisent encore et encore sans tomber dans ces mêmes lieux communs. Cependant, l’effort de cette marque est assez bon pour se moquer des autres entreprises du marché. L’exemple de l’utilisation de la nostalgie s’applique même aux spots de cette même liste. Mais il y a encore plus d’excellents exemples sur la page Ads of The World.

ViewSonic – Les Finchers

Là encore, la meilleure façon de promouvoir les produits et services semble ne plus être de créer des publicités communes mais plus de contenu, axé sur le domaine du divertissement. La série Finchers en est un parfait exemple. Le projet pourrait se poursuivre sur le long terme sous la forme d’une série de mini-épisodes où les produits de la marque continuent d’être mis en avant. Bien que la bande-annonce soit bonne, le projet dans son ensemble comporte également des épisodes notables.

IKEA – Quelle est l’odeur de la maison?

Lentement, la marque suisse a commencé à créer des campagnes de consommateurs qui se connectent avec les utilisateurs à un niveau plus profond que ce à quoi on pourrait s’attendre d’une entreprise de meubles. La vidéo en question cette semaine utilise une vidéo de près de deux minutes juste pour promouvoir une bougie parfumée. Mais la façon dont il définit le récit global est un moyen incroyable de se connecter avec les consommateurs. Et le message final du projet est plutôt bien réalisé.