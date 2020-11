Comme dans d’autres numéros de Buen Fin, il semble qu’une fois de plus les articles qui seront les plus recherchés seront dans des catégories telles que l’électronique et la mode. Dans la première section, des entreprises comme Samsung se démarquent. À d’autres occasions, la marque sud-coréenne a montré son engagement au Mexique et l’édition 2020 de la célébration commerciale ne fait pas exception. Et c’est que pendant des jours, il a publié toutes les réductions qui sont encore actives:

Trois mille pesos de réduction sur une tablette Samsung pour le bon bout

Au sein de sa boutique officielle, la marque propose son modèle Galaxy Tab S7 + à 20 999 pesos, trois mille de moins que son prix d’origine. Dans le cadre des offres Good End, 12 mois sans intérêts peuvent également être utilisés. Parmi les avantages de cet équipement, il y a un écran de 12,4 pouces, ainsi qu’une batterie de 10 000 mAh. En termes d’appareil photo, l’appareil dispose d’un grand angle de 13 MP, ainsi que d’un objectif Ultra Wide 5 MP.

Mois sans intérêt et points bonus sur un réfrigérateur

L’une des grandes attentes de l’édition actuelle du Good End est que le taux d’achat d’appareils électroménagers et d’autres produits à prix élevé en ligne augmentera. Par exemple, les réfrigérateurs Samsung. L’une des meilleures offres sur leur site officiel est leur réfrigérateur Family Hub de 24 pieds. Bien qu’il n’ait pas de réduction, il offre des Blue Coins, le programme de remboursement de la marque, pour 44% de la valeur du produit, ainsi qu’environ 12 mois sans intérêt.

Un écran pour décorer votre chambre sur Good End

Les téléviseurs intelligents sont peut-être le produit le plus courant de cette fête commerciale. Chez Samsung, ils semblent être conscients de ce phénomène, puisque leur modèle 2020 QLED 4K, bien qu’il n’ait pas de réduction, propose des promotions pour motiver l’achat. Les utilisateurs peuvent obtenir 25% du prix d’affichage total en pièces bleues. Et comme dans d’autres offres de la boutique en ligne officielle de la marque, un intervalle de 12 mois peut être utilisé sans intérêt.

Un support pour votre nouvel écran Samsung

Pour vraiment tirer le meilleur parti d’un téléviseur à écran plat, il est essentiel d’avoir un bon support qui rend inutile l’utilisation d’un meuble entier pour l’ensemble. Il existe plusieurs options en dehors de la boutique officielle Samsung. Chez Amazon Basics, il existe des accessoires capables de prendre en charge les plus grands téléviseurs du marché. Cependant, il existe également des alternatives intéressantes dans Mercado Libre et Best Buy qui pourraient avoir un meilleur coût pour l’utilisateur.

Une montre intelligente pour cette bonne fin

Si les vôtres sont des appareils portables et des appareils plus discrets, Samsung a également mis certaines de ses montres intelligentes en promotion. Dans sa boutique officielle, il propose la Galaxy Watch Active pour environ 4.299 pesos, 1.200 de moins que son prix d’origine. En plus de toutes les fonctions classiques de ce type d’appareil, comme la possibilité de se connecter à n’importe quel smartphone, il dispose d’une résistance à l’eau. Il a également plusieurs applications de fitness.

Une batterie portable pour deux charges de téléphone portable

Parmi les accessoires que les consommateurs ont tendance à rejeter le plus, figurent les piles portables. Pour le Good End, Samsung a également présenté une réduction très intéressante de 50% sur ces accessoires. Il a une capacité de 10000 mAh, suffisante pour deux charges de téléphone portable, ou une pour une tablette. Il dispose d’une entrée USB C pour assurer une charge rapide, ainsi que d’une sortie USB standard à utiliser avec tous les câbles de chargeur dont les gens ont besoin.

Un téléphone portable Samsung à prix réduit pour la bonne fin

Enfin, il existe l’une des catégories phares de la marque sud-coréenne: les smartphones. Pour le Good End 2020, la société propose un Galaxy A31 Blue pour 6499 pesos. Ce prix est mille pesos moins cher que son prix habituel. Parmi les caractéristiques les plus frappantes de cet appareil, on trouve une caméra quad 48 MP, ainsi qu’une batterie de 5000 mAh. L’écran mesure 6,4 pouces, ce qui en fait une excellente option de milieu de gamme.

