Le OnePlus 9 peut facilement être l’un des appareils les plus fuyant jamais.

Écrit par María Veiga sur OnePlus

2020 n’a pas été une excellente année pour OnePlus en termes de fuites et, en particulier, dans tout ce qui concerne le OnePlus 9 et ses variantes, le prochain produit phare de la société. Son design n’est plus un mystère. Nous l’avons même vu sur de vraies photos des mois après sa sortie sur le marché, ce qui ne cadrait pas bien avec le leadership de l’entreprise chinoise.

Le fait est que maintenant un autre mal de tête est ajouté. Il y a quelques jours, il a été mis en vente sur Ebay un prototype supposé du OnePlus 9 5G et, selon les informations de la Chine, il a été vendu pour 6000 $ à un acheteur inconnu.

Savoir plus: Le OnePlus 9 est complètement divulgué dans ses premières vraies photos

Dans un premier temps, le présumé OnePlus 9 a été mis en vente pour 3000 euros, mais Ebay l’a retiré car il contenait des informations d’identification. Le vendeur a affirmé dans la description que l’appareil était déverrouillé et pouvait fonctionner avec tous les opérateurs.

Ce que nous savons du OnePlus 9 jusqu’à présent

Les nombreuses fuites nous ont laissé une bonne poignée de fonctionnalités du OnePlus 9 à l’air libre. Par exemple, et tant que ces informations sont vraies, ce qu’elles semblent être, le prochain appareil de la société asiatique aura un Écran Full HD + de 6,55 pouces, au format 20: 9.

De plus, ce smartphone inclura un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 8 Go de RAM et 128 de ROM et batterie de 4500 mAh avec charge rapide. La puissance de celui-ci est inconnue pour le moment. Il n’inclura pas de connexion casque jack 3,5 mm ni possibilité d’étendre la mémoire par carte USB.

Enfin, il est également confirmé (c’était un secret de polichinelle) qu’il équipera en standard Android 11 et OxygenOS et, comment pourrait-il en être autrement, la dernière puce Qualcomm, le Snapdragon 888 qui a déjà officiellement sorti le Xiaomi Mi 11.

Savoir plus: Nouveau Qualcomm Snapdragon 888 5G, c’est le processeur du haut de gamme de 2021