Des exemplaires du jeu sont déjà prêts dans les entrepôts pour une distribution ultérieure.

Le 19 novembre dernier était la date fixée pour profiter de Cyberpunk 2077 sur nos écrans, avant que le jeu ne soit à nouveau retardé, cette fois jusqu’en décembre. Mais il y a ceux qui n’ont pas voulu attendre la date annoncée par CD Projekt RED, sachant que le jeu est déjà en phase Or et sa version de sortie c’est fini et imprimé sur les disques. Un employé présumé d’Amazon qui a acquis une copie de Cyberpunk 2077 sur PS4 frauduleusement, et qu’il a retransmis le début de l’aventure.

La vidéo montre les 20 premières minutes du jeu sur la version PS4Dimanche dernier, cet individu a surpris les utilisateurs de Reddit en montrant un copie physique du jeu en sa possession, ainsi que bien d’autres dans les entrepôts, avant de se mettre à diffuser le début du match sur un direct il a fallu peu de temps pour être fermé par les plates-formes. UNE 20 minutes de jeu qui montre le début de l’aventure lorsque le passé est choisi “nomade“pour le protagoniste, qui continue d’être actif via le lien suivant:

Cyberpunk 2077 a fui une vidéo sur PS4

Copies physiques de Cyberpunk 2077 en stock. Source: Reddit.

C’est la première fois nous voyons Cyberpunk 2077 fonctionner dans le Consoles PlayStation, Après la semaine dernière, le premier gameplay du jeu a été diffusé sur Xbox Series X et One. Et il est important de mentionner qu’il s’agit d’un matériel enregistré à la suite de la version de lancement du jeu, sans ce premier patch grand espace où travaillent les employés du CDPR, ce qui introduira sûrement des correctifs et des améliorations d’optimisation dans les versions de console.

Nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 sera disponible officiellement 10 décembre de cette année. Le CDPR a promis de montrer bientôt la version PlayStation du jeu, et en guise de départ, le studio nous a proposé la semaine dernière une deuxième bande-annonce en espagnol mettant en vedette le personnage de Keanu Reeves. Si vous voulez savoir ce que cela fait de marcher dans les rues de Night City, dans nos impressions sur Cyberpunk 2077, nous vous en parlons.

En savoir plus: Cyberpunk 2077, PS4, PlayStation 4, Gameplay, Filtration et CD Projekt Red.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');